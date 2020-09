Von Timo Gass

Wiesloch. "Das Klavierspielen ist der Mittelpunkt meines Lebens. Es erlaubt mir, all das auszudrücken, was ich mit Worten auszudrücken nicht imstande bin". So beschreibt die georgische Pianistin Mariam Batsashvili ihre Leidenschaft für das Klavier. In Zeiten von Corona ließ sie die Öffentlichkeit an dieser Passion durch Home-Konzerte teilhaben: Allein mit einem dieser Live-Streams erreichte sie im April fast 200.000 Menschen. Ein halbes Jahr später sind Konzerte mit Publikum unter strengen Auflagen wieder möglich: Jetzt spielte sie vor 360 (das Konzert wurde zweimal gespielt) im Staufersaal im Wieslocher Palatin.

Die impressionistische Harmonik und die subtile Klangfarbe Maurice Ravels waren ein sanfter Einstieg in das erste Kunstfreunde-Konzert nach der langen Pause. Beeindruckend demonstrierte Mariam Batsashvili pianistische Fähigkeiten und Virtuosität auch in Sigismond Thalbergs ,,Grande caprice sur des motifs de la Sonnambula de Bellini" op. 46" und Robert Schumanns ,,Phantasiestücken" op. 12. Diese entstanden im mirakulösen "Klavierjahr" 1837 in nur acht Tagen. Die acht Stücke entführen in fantastische Stimmungsbilder, und Mariam Batsashvili malte sie in schillernden Klangfarben.

Franz Liszts "Walzer aus der Oper ’Faust’ von Charles Gounod" wählt die Künstlerin als großes Finale. Für die Pianistin spielt das Werk Liszts in mehrfacher Hinsicht eine zentrale Rolle: Nach ihren pianistischen Anfängen in ihrer Heimatstadt Tiflis wagte sie den Schritt an die Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Ihre Ambitionen beschrieb sie in einem Interview: "Seine Musik ist Alles für mich". Eine erste Krönung dieser Bemühungen erreichte sie durch den Ersten Preis des renommierten Franz Liszt Klavierwettbewerbs in Utrecht 2014, der ihren internationalen Durchbruch markierte.

Bekannt ist Liszt im Allgemeinen für seine lauten, großen und virtuosen Kompositionen, doch ist sein gewaltiges Œuvre mit mehr als 1300 Werken wesentlich vielfältiger als häufig vermittelt wird. Ohne ihre herausragenden technischen Fähigkeiten besonders zu betonen, verlieh Mariam Batsashvili eben jenen Klängen in Liszts Werk Ausdruck, die so häufig überhört werden: Es sind diese seelig-tröstlichen, teilweise mystischen Klänge Liszts, die die 27-jährige Virtuosin so beeindruckend umzusetzen verstand. Da spielte eine Klavierpoetin, die zu bezaubern wusste.

