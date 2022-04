Wiesloch. (RNZ) Quirlig verspielt sind die Folk-Pop Songs von Britgirl Abroad, Mit Melodien, die auf Anhieb ins Ohr gehen, mit Akkordeon, Ukulele, Geige, Mandoline und Melodica außergewöhnlich besetzt. Dazu vierstimmiger Chorgesang und ein Repertoire, das in die Beine geht. "Ohrwurmig", wie Frontgirl Kate Dowle das in dem ihr eigenen Denglisch ausdrücken würde.

Gewürzt wird das musikalische Programm mit Erzählungen von Britgirl Dowle: Sie erzählt mit reichlich britischem Understatement und süffisantem Humor genau beobachtend und augenzwinkernd Erlebnisse, die ihr in ihrem Leben in Deutschland widerfuhren. Das spiegelt sich auch in ihren Texten und Konzerten wider.

Mit im Gepäck hat die Band ihre Lieblingscoversongs: Allesamt auserwählte Musikstücke, die fast jeder kennt, aber so noch nie gehört haben dürfte. Gerade der mehrstimmige Chorgesang und die ungewöhnlichen Instrumente der Britgirls lassen Altbekanntes in neuen Tönen klingen – und zaubern vielen ein Lächeln und gute Laune ins Gesicht.

Info: Wiesloch, Sonntag, 24. April, 19 Uhr, Palatin. Eintritt frei. Reservierungen unter Telefon 06222/582182.