Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Model, Bundesligaturner, Teilnehmer bei spektakulären TV-Shows wie "Ninja Warrior" oder "Big Bounce": Daniel Morres versteht es, sich in Szene zu setzen. Der lebende Beweis dafür sind die knapp 12.000 Nutzer des Fotodiensts Instagram, die sich seine Bilder und Videos regelmäßig anschauen. Für sein neues Projekt tritt der 25-Jährige jetzt aber einen Schritt zurück – hinter die Kamera. Mit den zeitlosen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die er im Rahmen des Projekts "Whatugraphy" in den vergangenen zwei Jahren erstellt hat, hält der junge Mann fest, was ihm am Herzen liegt: seine Heimatstadt und die Menschen, die hier leben. Zu sehen ist der geschmackvolle Mix aus Porträt- und Landschaftsaufnahmen noch bis zum 4. Oktober im Café Leitstelle in Heidelberg.

"Ich wollte die Stadt so zeigen, wie ich sie wahrnehme", erzählt Morres beim Gang durch die Örtlichkeiten in der Emil-Maier-Straße. Dabei macht direkt das erste Ausstellungsobjekt im Vorraum der Begegnungsstätte deutlich, dass sich sein Bild von Heidelberg nur bedingt mit klassischen Postkartenmotiven deckt. Klar, die Altstadtdächer und der Neckar kommen auch auf Morres’ Aufnahme imposant zur Geltung. Doch statt Richtung Schloss zu knipsen, hat der Maschinenbaustudent den Weg zum "Riesenstein" auf sich genommen und von dort ins Tal fotografiert. Auf dem so entstandenen Bild bleibt über dem Fluss und den dahinter aufragenden Bäumen und Fassaden viel Weißraum frei. Platz für eigene Gedanken. Wie sehr Morres es schätzt, wenn Menschen selbst kreativ werden, wird deutlich, wenn man die Leitstelle betritt und den Blick nach links schweifen lässt. Eine komplette Wandreihe hat der 25-Jährige mit gleichgroßen Porträtaufnahmen geschmückt. Auf den ersten Blick könnten die attraktiven jungen Frauen und Männer auch für ein Fashionmagazin abgelichtet worden sein. Schaut man genauer hin, ist da aber keine pseudoprofessionelle Distanz, keine Kühle zu spüren. "Das sind alles Freundinnen und Freunde von mir", erklärt der Student und lächelt. Der Name steht jeweils dabei, als wollte der Fotograf andeuten, dass jeder der Porträtierten eine Geschichte zu erzählen hat: die DJane, der Designer, der Kajakfahrer ... "Ich finde es inspirierend, wenn Menschen ihren Leidenschaften folgen", betont Morres.

Entstanden sind die Aufnahmen fast alle in Heidelberg – obwohl das beim Ansehen nicht immer sofort deutlich wird. Er freue sich, wenn die Betrachter ins Knobeln kommen, sagt der Fotograf. Überhaupt ist offensichtlich, dass Morres Spaß daran hat, sich frei und spielerisch auszudrücken. Am stärksten kommt das bei der Bildgruppe rechts von der Bar zur Geltung, die er auf Anregung seiner Freundin in Form eines Mobiles angeordnet hat. Zur Vernissage habe er Ventilatoren im Raum platziert, um die Bilder noch stärker in Bewegung zu bringen. Etwa 150 Menschen seien vor Ort gewesen. "Es gab Craft Beer aus Handschuhsheim, und meine Mutter hat Fingerfood angerichtet", erinnert er sich.

"Im Laufe des Abends sind dann acht DJs aufgetreten." Diese Art von kreativem Miteinander inspiriert ihn. Und weil das vielleicht einer der wenigen Aspekte ist, die ihm in seiner Heimatstadt zu kurz kommen, kann er sich vorstellen, in Zukunft weitere Events mitauszurichten. Musik, Fotografie, Mode, Film, Food: Warum sollten diese Bereiche nur getrennt existieren? Für ein Multitalent wie Daniel Morres ergibt das wenig Sinn.

Info: Bis 4. Oktober im Café Leitstelle (Alte Feuerwache), Emil-Maier-Str. 16, 69115 Heidelberg. Mo. bis Fr. 12-18 Uhr.