Heidelberg. "Wenn einer den Lifestyle das Rock’n’Roll lebt, dann sind’s diese Burschen von Krüger Rockt!": Der Wiesbadener Hotelmanager Jakob Stöhrer und der Sternekoch Michael Kammermeier bringen auf den Punkt, was zahlreiche Prominente, vor allem jedoch auch unzählige Fans durch diese Reinkarnation des Rock’n’Roll der frühen Jahre erfahren durften. Wer je einen Auftritt der nach dem Heidelberger Harald Krüger benannten Band erlebt hat, der weiß: Wenn diese vier Jungs loslegen, dann gibt’s kein Halten mehr. Wenn Krüger rockt, wird die Zeit zurückgedreht. Dann rockt der ganze Saal – um nicht zu sagen die halbe Stadt. Davon schwärmen immer wieder auch Promis, die bei solchen Gelegenheiten dabei sein konnten: Von Tatort-Schaupieler Dietmar Bär über Sterneköche wie Alfons Schuhbeck oder Ralf Zacherl, bei denen die Band auftrat, bis zum "Heute Journal"-Moderator Claus Kleber, an dessen Geburtstag Krüger ebenfalls bis in den frühen Morgen rockte und der danach sagte, in dieser Nacht habe ihn Barack Obama mit Sicherheit beneidet.

Treffend auf den Punkt bringt das Ganze schließlich SWR-Moderator Martin Seidler: "Rock’n’Roll im 21. Jahrhundert, das ist 'Krüger Rockt!'. Und das ist ganz großes Kino". Wohl wahr: Ein Abend mit 'Krüger Rockt!' hinterlässt vielfältige Spuren der angenehmen Art. Wer dabei war, ist hinterher so fertig, dass er nur noch zufrieden darnieder sinken kann – dankbar dafür, dass es Rock’n’Roll in dieser Form noch gibt.

Was die vier Jungs auf die Bühne zaubern, ist dabei "eigentlich ganz einfach", wie Harald Krüger sagt. "Wir nehmen die erfolgreichen Songs und Klassiker aus der Rock’n‘Roll-Ära, von Sängern wie Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry, Buddy Holly und wie sie alle hießen, und sprühen ihnen neues Leben ein; allerdings immer unter Wahrung der Original-Attitüde". Klingt gut – funktioniert aber halt nur, wenn man’s auch kann.

"Krüger Rockt!" können es. In jeder Hinsicht. Die vier Musiker sind Meister ihres Fachs und verstehen es zusätzlich, bei Shows die sprichwörtliche Rock’n’Roll-Sau auch optisch raus zu lassen. So bearbeitet Harald Krüger das Klavier auch mal mit den Füßen, während Patrick Daniel seinen Kontrabass als Klettergestänge benutzt oder auf ihm durch den Raum rutscht, gefolgt von Joachim Villwock, der keine Scheu hat, wie weiland Chuck Berry halb kniend mit seiner Gitarre quer durch den Saal zu robben. Und auch Schlagzeuger Walt Bender hält es oft nicht mehr auf seinem Stühlchen.

Steckbrief Name: Krüger Rockt! Bandgründung: 2008 Besetzung: Harald Krüger (Piano, Gesang), Patrick Daniel (Kontrabass), Joachim Villwock (Gitarre, Gesang), Walt Bender (Schlagzeug) Musikstil: Rock'n'Roll der frühen Jahre Livekonzerte: In den zurück liegenden Jahren in ganz Deutschland bei Konzerten, Stadtfesten, Weinfesten, aber auch auf privaten Feiern. In Heidelberg regelmäßig beim Ball der Vampire. Geplant sind Konzerte am 16. Juli am Schloss Wolfsbrunnen in Heidelberg, am 6. August im Weingut Hummel in Malsch und am 18. Oktober im Schatzkistl in Mannheim. Alben: Rock'n'Roll-Explosion (2019); "Get Rhythm" – (Live/2015); "Wine, Women & Song" (2013); "On Fire" (2010); "Krüger Rockt!" (Live/2008) Kontakt: info@harald-krueger.de Homepage: www.harald-krueger.de

Einen Großteil ihrer Auftritte spielt "Krüger Rockt!" auch als "walking act", wobei eine kleine Verstärkeranlage in eine von ihnen eigens entwickelte "mobile Einheit" integriert ist. So geht dann nicht etwa der Stehgeiger von Tisch zu Tisch, sondern gleich eine komplette Rock’n’Roll-Band. Das Konzept wurde ursprünglich für die Gastronomie bei Küchenpartys und ähnlichem entwickelt, erfreut sich aber längst auch bei anderen Veranstaltungen großer Beliebtheit.

Mit Auftritten in ganz Deutschland und halb Europa haben Harald Krüger und seine Mitmusiker den Rock’n’Roll wieder salonfähig gemacht – und setzen dabei dessen frühen Helden gleichsam noch einmal ein Denkmal.

Zurück geht die Gruppe auf eine bereits 1988 gegründete Band namens Low Budget, zu der Krüger selbst erst 1996 dazu stieß. Zuvor hatte er ein Medizinstudium abgeschlossen und ein zusätzliches Studium der Zahnmedizin wegen der Musik abgebrochen. Um die Jahrtausendwende kam nach mehreren personellen Wechseln der seit drei Jahren in Rüdesheim lebende Heidelberger Walt Bender zur Band; nach der Umbenennung in "Krüger Rockt!" im Jahr 2008 schließlich auch der Homburger Patrick Daniel und der in Gelnhausen in Hessen wohnende Joachim Villwock.

Was macht diese Gruppe so erfolgreich? "Egal wo wir sind, wir ziehen einfach immer unser Ding durch", sagt der Namensgeber. Und weiter, mit Blick auf die Musik: "Wir sind halt immer sehr authentisch, egal wo wir spielen. Bei uns ist immer alles grade aus, da gibt es keine Kompromisse." Aufgetreten sind sie dabei mit gleichem Erfolg vor dem unterschiedlichsten Publikum, von Biker-Gruppen bis zum Bundespresseball, bei Küchenpartys in der Gastronomie ebenso wie bei privaten Feiern, aber auch auf großen Bühne bei Stadtfesten und etwa im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft vor bis zu 6000 begeisterten Fans in Kaiserslautern, Berlin oder Stuttgart. In Heidelberg haben sie seit langem ein festes Fan-Publikum: Hier waren sie über Jahre hinweg beim Ball der Vampire gesetzt und ließen die Fastnachts-Blutsauger abrocken.

Beim mittlerweile nach Wiesloch verlegten Vampire-Ball würden sie natürlich liebend gerne im kommenden Frühjahr wieder dabei sein. Ansonsten sind "Krüger Rockt!" zuversichtlich, dass sie nach Abklingen der Pandemie auch schon lange vorher ihrem Publikum endlich mal wieder beweisen können, dass sie nach wie vor und mehr denn je genau das sind, als was sie ein Fan mal begeistert bezeichnet hat: Die schärfste Rock’n’Roll-Band seit Einführung der Anschnallpflicht.