Weinheim. (RNZ) Von den einstigen Giganten des Glamrocks leben nur noch wenige. Doch ausgestorben sind T-Rex noch nicht. Hits wie "Metal Guru", "Children of the Revolution" oder "Get it on" werden noch immer im Radio gespielt. Und zumindest der einstige Studio-Schlagzeuger Paul Fenton ist mit den Dinosauriern fast 45 Jahre nach dem Tod von Marc Bolan wieder auf Tour.

Auf ihrer Europatournee bringen die heutigen T-Rex, die aus der in den Achtziger-Jahren wieder aufgelegten Nachfolgeband Mickey Finn’s T-Rex hervorgegangen sind, die Perlen des Glamrocks noch einmal zum Glänzen. Es waren keine zehn Jahre, in denen Marc Bolan und Mickey Finn die internationale Musikszene aufmischten. 1977 war es vorbei. Doch T-Rex hinterließen Spuren und prägten etliche andere Musiker ihrer Zeit und der Zeit danach. Die Besetzung heute: Jason "Jay" Spargo (Leadgesang und Gitarre), Saxon-Mitgründer Graham Oliver (Gitarre), Dave Major (Keyboards, Tony Allday (Bass), Linda Dawson (Backing Vocals) und eben Paul Fenton am Schlagzeug, der in den Siebziger-Jahren mit Bolan und der Band das Album "Futuristic Dragon" aufgenommen hatte.

Als Support stimmt die Odenwälder Glamrock-Coverband Cocks on the Run mit Hits von Sweet und Kiss auf die Glamrock-Show im Stil der Siebziger-Jahre ein.

Info: Weinheim, Mittwoch, 18. Mai, 20 Uhr, Café Central. Karten für 37,65 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.