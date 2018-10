Von Matthias Roth

Walldorf. Antonio Salieri ist und bleibt ein sonderbarer Komponist. Der Mozart-Zeitgenosse, der diesen um mehr als 30 Jahre überlebte, stand lange nur als Lehrer berühmter Nachfolger im Blickpunkt (Beethoven, Schubert, Cherubini, Liszt), dann rückte er als Mozart-Mörder ins Visier Hollywoods, um nun als Komponist vertieft wahrgenommen zu werden.

Der Walldorfer Timo Jouko Herrmann hat seine wissenschaftliche und musikalische Kompetenz in den Dienst des Italieners gestellt, der als Jugendlicher nach Wien kam und dort bis zum sehr geachteten Hofkapellmeister aufstieg. Jetzt präsentierte Herrmann als Dirigent ein gänzlich vergessenes Stück zum Abschluss und Höhepunkt der Walldorfer Musiktage in der Astor-Halle: "Eraclito e Democrito", eine Opera buffa aus den Jahren 1795 in Überarbeitung von 1803. Seither scheint das Werk um die Philosophen Heraklit und Demokrit nicht mehr aufgeführt worden zu sein.

Es ist nun ein seltsames Phänomen zu beobachten bei der Musik Salieris, denn je mehr und je öfter man sie hört, um so weniger rührt sie einen an. Jedenfalls geht es uns so. Es fehlen die wirklichen Überraschungen und Besonderheiten, die einen dazu bringen, das Gehörte wirklich für länger interessant zu finden.

Salieri war ein Alleskönner und konnte sogar originell sein. Aber seine Fantasie hielt sich dabei ausschließlich an konventionelle Vorgaben. So gibt es in "Eraclito e Democrito" zahlreiche reizvolle Arien und Ensembles, gelegentlich in Begleitung von Holzbläsern, Trompeten oder Hörnern, aber diese bewegen sich teils virtuos, teils lyrisch, teils heiter durch alle gängigen Muster damaliger Musikproduktion. "Mainstream at it’s best", aber da muss erst ein Rossini kommen, um der Opera buffa wirklich neuen musikalischen Zündstoff zu geben.

Das Vokalistenensemble, bestehend aus Philipp Schädel (Bass) als Pilemone, Diana Tomsche (Sopran) als dessen Tochter Pulcheria, Sebastian Hübner (Tenor) als deren Liebhaber Arconte, Peter Paul (Bariton) in der Rolle des Eraclito sowie Erminie Blondel (Sopran) und Fabio Lesuisse (Bariton) als Dienerschaft gestalteten bei dieser konzertanten Aufführung ihre Rollen mit recht unterschiedlichem sängerischen Ansatz. Herausragend gefielen Diana Tomsche und Sebastian Hübner, auch wenn dieser gesundheitlich etwas angegriffen schien. Mathias Wendel sprach die Rezitative ersetzenden Zwischentexte von André Meyer mit humorigem Einsatz. Das Ensemble Operone unter Timo Jouko Herrmanns Leitung agierte engagiert.