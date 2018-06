Von Heribert Vogt

Ein fulminanter Start gelang der Heidelberger Poetikdozentur vor einem Vierteljahrhundert mit Martin Walser. Am 4. Mai 1993 eröffnete der Spitzenschriftsteller diese Reihe, die nun ab dem 18. Juni mit Maxim Biller fortgeführt wird. Ebenfalls vor 25 Jahren wurde zum ersten Mal der Clemens-Brentano-Preis vergeben: Der Förderpreis ging 1993 an den Autor Günter Coufal, die aktuelle Ehrung erhält Philipp Stadelmaier. Und schon 1994 fanden die ersten Heidelberger Literaturtage statt, die nun zum 25. Mal über die Bühne gehen. Schließlich wurde 1996 beim Heidelberger Stückemarkt, der zuvor ein Gastspielfestival war, der Autorenwettbewerb mit der Vergabe von Preisen eingeführt.

Maxim Biller. Foto: K. Schindler

Heidelberg hat schon immer Literaten angezogen. Am berühmtesten ist Goethes Liaison mit der Neckarstadt, von der das Denkmal des großen Klassikers und die Goethe-Marianne-Bank im Schlossgarten künden. So darf diese steinerne Bank auch als symbolisches Verbindungsstück zwischen der Stadt Heidelberg und den ihr begegnenden Schriftstellern gelten. Und so haben gewissermaßen bis heute viele Literaten auf dieser Goethe-Bank Platz genommen. Besonders in dem seit 1990 wiedervereinten Deutschland: Offensichtlich sollte in den Folgejahren auch die aktuelle Gegenwartsliteratur zum Neustart in der Gesellschaft beitragen.

Dafür zogen Stadt und Universität Heidelberg 1993 an einem Strang: Sowohl die Poetikdozentur als auch der Brentano-Preis werden als Kooperationen durchgeführt. Infolge des zwischenzeitlichen zweijährlichen Turnus ist Maxim Biller jetzt der 21. Poetikdozent. Der ab 1995 jährlich vergebene Brentano-Preis wird nun bereits zum 25. Mal verliehen. Diese beiden Reihen ragen heraus aus der so traditionsreichen wie vielfältigen Literaturstadt Heidelberg, die 2014 "Unesco City of Literature" wurde und nun international mit entsprechenden Städten vernetzt ist. Glasklar tritt jedenfalls zutage: Auf der Heidelberger Goethe-Bank hat bereits eine große Schar literarischer Gäste Platz genommen.

Große Gästeschar auf der Goethe-Bank





































Während der mit 10.000 Euro dotierte Brentano-Preis in der Regel an Nachwuchsautoren vergeben wird - und zwar abwechselnd in den Sparten Lyrik, Erzählung, Roman und Essay -, werden vor allem bereits renommierte Romanautoren Inhaber der Poetikdozentur, die neben dem öffentlichen auch einen universitären Anteil hat. So glänzt besonders diese Reihe mit großen literarischen Namen. Bis auf Dieter Kühn (1995) und Michael Rutschky (1999), die beide verstarben, sind diese Autoren weiterhin aktiv.

Gleich fünf Poetikdozenten sind Träger des Georg-Büchner-Preises, der bedeutendsten literarischen Auszeichnung im deutschen Sprachraum: Martin Walser (1993), Volker Braun (1996), Brigitte Kronauer (1997), Wilhelm Genazino (2014) und Felicitas Hoppe (2016). Hinzu kommen zwei Gewinner des immer wichtiger werdenden Deutschen Buchpreises, nämlich Lutz Seiler (2015) und Frank Witzel (2017). Einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben auch Bernhard Schlink (2010), Autor des Weltbestsellers "Der Vorleser", und Ulla Berkéwicz (2001), Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende des Suhrkamp Verlags. In jüngerer Zeit sind jedoch Frauen unterrepräsentiert. Neben Kronauer, Hoppe und Berkéwicz ist noch Ulla Hahn (1994) zu nennen; die Themenausgabe zur Popliteratur 2003 eröffnete Alexa Hennig von Lange.

Programm der Heidelberger Poetikdozentur 2018 Montag, 18. Juni 2018, 19.15 Uhr Erste Poetikvorlesung mit Maxim Biller Begrüßung: Jörg Riecke, Dekan der Neuphilologischen Fakultät, und Bürgermeister Joachim Gerner Einführung: Friederike Reents Alte Universität, Aula; Eintritt frei Dienstag, 19. Juni 2018, 17.30 Uhr Lesung und Gespräch mit Maxim Biller bei den Heidelberger Literaturtagen Moderation: Michaela Kopp-Marx Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro Montag, 25. Juni 2018, 19.15 Uhr Zweite Poetikvorlesung mit Maxim Biller Neue Universität, Hörsaal 13; Eintritt frei Montag, 2. Juli 2018, 19.15 Uhr Dritte Poetikvorlesung mit Maxim Biller Neue Universität, Hörsaal 13; Eintritt frei

Eine starke Verbindung zu Heidelberg haben neben Schlink und Genazino etwa Ulla Hahn, die eng mit der Dichterin Hilde Domin befreundet war, und Patrick Roth, der als Einziger zwei Poetik-Dozenturen innehatte (2004, 2012). Auch finden sich drei Autoren jüdischer Herkunft: Nach Ulla Berkéwicz der Amerikaner Louis Begley (2006) und jetzt - vor dem Hintergrund des wachsenden Antisemitismus wie des spannungsvollen Israel-Jubiläums - Maxim Biller. Er war 2015/16 lebhafter Teilnehmer in der Neuauflage des Literarischen Quartetts im ZDF. Und verspricht frischen Wind zu bringen in die lokale Literaturgeschichte, die nun in einigen Jubiläen aufleuchtet: zu Friedrich Hölderlins 175. Todestag (7. Juni), Stefan Georges 150. Geburtstag (12. Juli) oder Iwan Turgenjews 200. Geburtstag (9. November).

Maxim Biller, der am 25. August 1960 in Prag geboren wurde, siedelte 1970 mit seinen aus der Sowjetunion stammenden Eltern nach Deutschland über. Nach einem Germanistikstudium in Hamburg und München sowie der Absolvierung der Münchner Journalistenschule hatte er im Zeitgeist-Magazin "Tempo" die Kolumne "100 Zeilen Hass" . Einem breiteren Publikum wurde Maxim Biller vom Fernsehen her bekannt: Von Oktober 2015 bis Dezember 2016 war er scharfzüngiger Teilnehmer in der Neuauflage des "Literarischen Quartetts" im ZDF. Darüber hinaus war der Autor journalistisch tätig, etwa für die "Zeit", den "Spiegel" oder die "FAZ".

Sein erzählerisches Debüt gab Biller 1990 mit den Erzählungen "Wenn ich einmal reich und tot bin". Es folgten Romane, Essays, Erzählungen, Dramen und Kinderbücher, schließlich der 900-seitige Roman "Biografie" (Kiepenheuer & Witsch 2016) sowie die gesammelte Neuauflage der "Hass"-Kolumnen (Hoffmann & Campe 2017). In Billers Büchern dienen Provokation, Tabubruch, aggressive Haltung wie auch Selbstinszenierung als literarische Instrumente, verfestigte Strukturen aufzubrechen und Widersprüche offenzulegen.

Im Jahr 2003 erregte der Autor Aufsehen mit dem Roman "Esra", dessen Vertrieb dem Verlag Kiepenheuer & Witsch untersagt wurde, nachdem etwa 4000 Exemplare ausgeliefert worden waren. In dem autobiografischen Buch werden intime Einzelheiten über den Ich-Erzähler und seine Partnerin Esra geschildert. Dabei sind Übereinstimmungen zwischen der Figur der Esra und Billers früherer Partnerin Ayse Romey erkennbar. Und in der Figur der Lale fühlte sich deren Mutter Birsel Lemke diffamiert. Das Landgericht München verbot den Vertrieb des Romans und gab der Klage der Persönlichkeitsverletzung statt.

Biller findet seine Stoffe in der eigenen Biographie und in erster Linie durch die Beobachtungen zum deutsch-jüdischen Verhältnis, die Erfahrung seines Jüdischseins und die literarischen Vorbilder wie den jüngst verstorbenen amerikanischen Schriftsteller Philip Roth. Der aktuelle Roman "Biografie" ist ein Höhepunkt in Billers Forschungen zur jüdischen Identität im "Land der Täter".

Das episodenartige und pointenreiche, Fakten und Fiktion vermischende Werk erzählt von der Freundschaft zweier Juden mit einem starken Vater- und Frauenkomplex. Das Geschehen um die Figuren Solomon Karubiner und Noah Forlani mündet in eine überdreht-absurde Dynamik, bei der Wahrheit und Phantasie, gesunde Selbsterhaltung und allgemeine Schizophrenie ineinanderfließen. In Billers "bisher persönlichstem und jüdischstem" Roman wird offenbar, dass die Obsessionen und seelischen Beschädigungen der Menschen ihren Ursprung in den Schoah-Erfahrungen der Elterngeneration haben.