Von Jesper Klein

Walldorf. Es kann befreiend wirken, sich selbst keine Beschränkungen aufzuerlegen. Sinfonieorchester sind für gewöhnlich auf ein bestimmtes Repertoire festgelegt, kleinere Orchester suchen sich auf dem umkämpften Ensemble-Markt ihre Nische. Selbst die Allrounder unter den Klangkörpern beschränken sich meist auf die Klassik, mit einigen Abstechern in benachbarte Genres.

Das SAP Sinfonieorchester hat bewusst einen anderen Weg eingeschlagen. Im Jahr 1997 aus einer Mitarbeiterinitiative heraus ins Leben gerufen, stieß die Aktion im Unternehmen schnell auf Gegenliebe. 25 Jahre später spielen hier Mitarbeiter neben Nicht-Mitarbeitern, ambitionierte Laienmusiker teilen sich das Pult mit Berufsmusikern, die das Ensemble verstärken, um eine hohe Klangqualität zu gewährleisten. Doch auf ein bestimmtes Repertoire will sich das semiprofessionelle Orchester, das sich je nach Repertoire aus 30 bis 80 Musikern zusammensetzt, nicht festlegen. Im Gegenteil: Es zählt gerade zu seinem Markenzeichen, dass die Musiker neben der für ein Sinfonieorchester obligatorischen Klassiksparte auch vor anderen, publikumswirksameren Genres nicht zurückschrecken. Crossover heißt das Schlüsselwort. Diese Offenheit und Flexibilität möchte man beibehalten – und künftig auch ein Auge auf den Jazz werfen.

In den Benefizkonzerten, deren Einnahmen gemeinnützigen Zwecken zugutekommen, wagt das Orchester den Brückenschlag von der Klassik hinüber nicht nur zur beliebten Filmmusik, wie ihn viele Ensembles mittlerweile vollführen, sondern sogar bis hinein in die Rock- und Popmusik. Die Idee: Hier ist für jeden die passende Musik dabei. Gerade mit Symphonic-Rock-Projekten ließe sich die Reichweite steigern. Die Bandbreite zeigt sich dabei auch in den zahlreichen Formationen, die sich bereits aus dem SAP Sinfonieorchester heraus entwickelt haben. Das Streichquartett SAPorito oder die Ensembles Wind 5.0 und Brass 5.0 pflegen die Kammermusik. Auch im Bereich der Kammeroper war man bereits aktiv.

Maßgeblich geprägt wurde die Entwicklung von der Geschäftsführerin und musikalischen Leiterin Johanna Weitkamp. Seit 2020 ist Christian Stumpf Geschäftsführer des Orchesters. Heute spielt man nach der Idee eines Projektorchesters etwa 25 Konzerte im Jahr. Nachdem die Neujahrskonzerte pandemiebedingt ausfallen mussten, läuft die Planung nun wieder an. "Es ist eine sehr aufregende Zeit, weil wir in den vergangenen zwei Jahren doch weniger gespielt haben", blickt Christian Stumpf zurück und zugleich voraus.

Als kulturelles Aushängeschild des Unternehmens kommt dem SAP Sinfonieorchester heute eine Leuchtturmfunktion zu. Neben dem Sport ist das Orchester ein fester Baustein der Sponsorship-Strategie des Unternehmens. "Making the world sound better" lautet die Mission, auf der das Orchester seit mittlerweile 25 Jahren unterwegs ist und in der Region zum Beispiel in Walldorf, im Mannheimer Rosengarten, im Schwetzinger Schloss, in der Heidelberger Stadthalle oder auf Open-Air-Bühnen auftrat. Dabei geht es auch darum, sozial benachteiligten Menschen den Konzertbesuch zu ermöglichen und Kinder und Jugendliche an die klassische Musik heranzuführen. Das Orchester arbeitet dabei mit verschiedenen Gastdirigenten und Solisten zusammen. Mit Stolz blickt man bei der SAP auf seine Entwicklung zurück.

"Wir versuchen ein Teil der Region zu sein", sagt Christian Stumpf. "In der Rhein-Neckar-Region herrscht wahrlich kein Mangel an klassischen Konzerten. Wir empfinden aber überhaupt keinen Konkurrenzdruck. Wir wollen eine inhaltliche Nische besetzen und nicht dauernd in Konkurrenz mit anderen professionellen Orchestern treten. Wir versuchen mit unseren Konzerten, eine Story abzuliefern." Etwa mit dem Programm "very britisch". Zum Jubiläum wartet ein besonderes Konzertereignis: In der Hamburger Elbphilharmonie tritt das SAP Sinfonieorchester am 6. April gemeinsam mit dem Star-Pianisten Lang Lang auf. "Das ist eine Riesennummer!", freut sich Christian Stumpf.

50 Jahre SAP: Die Firmengeschichte Redaktion: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask