Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Eine einzigartige Atmosphäre ist das eine, knallharte Besucherzahlen sind das andere. Bei den Heidelberger Schlossfestspielen stimmt beides. Als am Montag auf einer Pressekonferenz das Programm der diesjährigen Schlossfestpiele vorgestellt wurde, schwärmte Oberbürgermeister Eckart Würzner vom "meistbesuchten und schönsten Schloss Deutschlands".

Und Intendant Holger Schultze erklärte, dass die Auslastung der Schlossfestspiele in der Spielzeit 2017/18 bei 96,69 Prozent gelegen habe. "Das sind 3000 Zuschauer mehr als in der Spielzeit 2016/17". Soll heißen: Wer Karten für die Schlossfestspiele kaufen möchte, sollte sich sputen; der Vorverkauf beginnt am Dienstag, bis 15. April gibt es zehn Prozent Frühbucherrabatt.

Das Programm (rechts oben zum Download) bietet vom 21. Juni bis 4. August für jeden etwas: Den Auftakt macht am 21. Juni im Dicken Turm eine Komödie von Eugène Labiche

> "Die Affäre Rue de Lourcine". Robin Telfer inszeniert die Geschichte von zwei Männern, die nach einem Klassentreffen völlig verkatert aufwachen und in der Zeitung vom Mord an einem Kohlemädchen lesen. Waren etwa sie das? Vieles scheint dafür zu sprechen, und die beiden setzen nun alles daran, ihre bürgerliche Fassade aufrechtzuhalten. Mit

> "Dracula" bekommen die Fledermäuse im Heidelberger Schloss Konkurrenz. Oder ist es gar Verstärkung? Regisseur Christian Brey erweckt am 29. Juni den berühmtesten Untoten aller Zeiten im Schlosshof zum Leben. Der durch den irischen Theaterautor Bram Stocker unsterblich gewordene Karpatenfürst hat unsere Vorstellung von Vampiren maßgeblich geprägt. Nun können die Zuschauer miterleben, wie Vampire durch den ehemaligen Bibliotheksbau schwirren. Tobias Cosler steuert atmosphärische Musik bei.

Für Kinder ab sechs Jahren inszeniert die Leiterin des Jungen Theaters, Natascha Kalmbach, am 23. Juni im Englischen Bau das Andersen-Märchen

> "Die chinesische Nachtigall". Kalmbach und ihr Team setzen dabei ganz auf die Kraft der Musik, deshalb spielt eine Sopransaxophonistin die Titelrolle. Erzählt wird die Geschichte einer Nachtigall, die so wunderbar singt, dass der Kaiser sie unbedingt in seinem Palast haben will. Doch wird sie auch in Gefangenschaft singen?

Wieder aufgenommen wird im Schlosshof die Erfolgsproduktion

> "Anatevka". Ab 4. Juli ist das Musical von Jerry Bock in der Inszenierung von Pascale-Sabine Chevroton wieder zu erleben. Die Geschichte vom Milchmann Tevje und seinen Töchtern, die in einem jiddischen Schtetl leben, ist so mitreißend inszeniert, dass "Anatevka" im Sommer 2018 schnell zum Publikumsliebling wurde. Auf dem Programm stehen auch

> sechs Schlosskonzerte. Den Auftakt macht am 22. und 23. Juni "Offenbach 200!", eine Hommage an Jacques Offenbachs 200. Geburtstag. Das Philharmonische Orchester Heidelberg unter GMD Elias Grandy spielt Evergreens und Ohrwürmer wie die Barcarole aus "Hoffmanns Erzählungen" und den Can-Can aus "Orpheus in der Unterwelt". "Flötenzauber und Schlossmusik" heißt es am 13. Juli (zur Schlossbeleuchtung) sowie am 16. Juli. Solistin ist die mit vielen Preisen ausgezeichnete Querflötistin Kathrin Christians. Nach einem Schlaganfall hatte sie sich mit unglaublicher Energie zurück auf die Konzertbühne gekämpft. Dass sie wieder ganz gesund ist, will sie bei den Schlossfestspielen einmal mehr beweisen.

Das genaue Programm des Abends "...and action! The Sound of Hollywood" ist noch geheim. Aber Dietger Holm und das Philharmonische Orchester Heidelberg werden die Zuhörer am 1. und 4. August mitnehmen auf eine Reise durch die bekanntesten Filmmusiken Hollywoods. Zu einem Ausflug in die Welt der Pariser Operette lädt am 25. und 28. Juli "Le Bon Can-Can!". Die Open-Air-Gala im Schlosshof dirigiert Dietger Holm; sie wird begleitet von einem Drei-Gang-Galamenue aus Martin Scharffs Schlossweinstube.

Info: Der Vorverkauf beginnt heute unter Telefon: 06221/5820000 sowie im Internet unter www.heidelberger-schlossfestspiele.de. Bis 15. April gibt es einen Frühbucherrabatt von zehn Prozent.