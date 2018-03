Sind sie verantwortlich für eine Reihe von Anschlägen? Martin Wißner als Armin (links) mit Dominik Lindhorst-Apfelthaler in der Rolle des Entertainers Tartini in der Uraufführungsinszenierung "Die Anschläge von nächster Woche". Foto: Sebastian Bühler

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Mit welchen Gefühlen ziehen wohl heute die Menschen zu den Rosenmontagsumzügen? Sind sie ausschließlich zu Jux und Dollerei entschlossen, oder beschleicht sie ein Gefühl der Angst davor, dass sich vielleicht unter all den maskierten Spaßvögeln ein Salafist mit Sprengstoffgürtel verbirgt? Dass ein Verrückter plötzlich Amok läuft? Oder dass ein Attentäter mit einem zuvor geklauten 40-Tonner in den Gaudiwurm donnert?

Wie man’s auch dreht und wendet: Die Angst gebiert Ungeheuer. Unter rein statistischen Erwägungen mag das Gefährdungspotential zwar gering sein, aber ein Restrisiko bleibt. Außerdem gilt: Ratio und Angst sind zwei ungleiche Mächte. Im Zweifelsfall siegen die Emotionen über den Verstand und veranlassen uns dazu, hasenfüßig in die Irrationalität zu flüchten. Womöglich sogar zu faschistoiden Gruppierungen, die nach der Sündenbock-Methode allzu einfache Lösungen offerieren und gleichzeitig unsere Freiheitswerte zur Disposition stellen.

Genau aus diesem Dilemma hat Thomas Arzt sein Fünfpersonenstück fürs Heidelberger Theater gestrickt. Seine Szenensplitter wirken ähnlich diffus wie die in uns schwelende Angst vor dem Terror. Der 1983 geborene österreichische Dramatiker, der auch schon beim Heidelberger Stückemarkt zu Gast war, entführt die Zuschauer in die Welt tingelnder Entertainer, die mit ganz realen Attentaten konfrontiert werden. Einer von ihnen, der Beleuchter Armin, wurde nämlich immer in der Nähe gesichtet: beim Pariser Musik-Klub "Bataclan", auf dem Berliner Weihnachtsmarkt oder auf der Uferpromenade in Nizza.

Ort des Bühnengeschehens ist eine Silvesternacht in einem x-beliebigen Eventschuppen, den der Ausstatter Nikolaus Frinke mit wenigen Kaffeehaus-Tischen, einem kleinen Laufsteg in der Mitte und einem Vorhang versehen hat. Von dort aus wird zurückgeblickt auf diverse Tournee-Auftritte des ominösen Showman Tartini (Dominik Lindhorst-Apfelthaler) und seiner Entourage, zu der neben Armin (Martin Wißner) noch dessen Geliebte Eva (Maria Magdalena Wardzinska) und der dubiose Michailov (Friedrich Witte) gehören. Fünfter im Bunde ist der von Hendrik Richter gespielte Ermittler Göttinger, der in seinem Trenchcoat-Outfit aussieht wie aus einem B-Picture entsprungen. Göttinger quetscht im Auftrag des Bundesamtes für Verfassungsschutz den teils verunsicherten, teils nervös-aggressiven Armin aus. Gut möglich, dass in dessen Aktentasche eine Zeitbombe tickt.

Ein Plot, der nach einem geradlinigen Krimi klingt, aber so einfach ist Thomas Arzts Rezeptur nicht. Weder wird am Ende ein Täter geschnappt, noch reicht uns der Autor ein Heilmittel gegen die Angst. Stattdessen gerät auch der sinistre Tartini unter Terrorverdacht, und man fragt sich, ob nicht vielleicht sogar die brave Eva zum Sündenfall fähig sein könnte. Führt das Sexbömbchen etwa Explosiveres im Schilde als den lasziven Strip, mit dem sie ihren müden Loverboy aus der Reserve locken will? Den Angstfantasien werden keine Grenzen gesetzt.

Tartinis Maskenspiel, eine kleine schwarze Messe sowie verbale Verdunklungsmomente zeigen, dass einen die blümeranten Gefühle leicht in irrationale Sphären katapultieren können. Brit Bartkowiak unterstreicht diese Gefahr in ihrer Inszenierung mehr als deutlich. Sie schlittert souverän auf dem Glatteis der Andeutungen, die ihr der Text liefert.

Gemeinsam mit dem Dramatiker und dem Ensemble betont sie außerdem, dass die Angst vor dem Terror, vor explodierenden Mieten oder vor dem Sozialabbau den Rechtspopulisten in die Hände spielt - sprich jenen Leuten, die mit lautstarkem Alarmismus nach "Ordnung! Ruhe! Heimat!" verlangen. Flugblätter mit genau diesen Schlagworten flattern dem Publikum kurz vor Schluss um die Ohren. Ein Stück zur rechten Zeit im doppelten Wortsinne.

Info: www.theaterheidelberg.de