Von Matthias Roth

Schwetzingen/Heidelberg. "Da steht kein Flügel mehr auf der Bühne", stellte Randi Bubat wehmütig fest, seine Frau und Managerin, die dieses Konzert im Schwetzinger Rokokotheater ihm widmete: dem im Januar 2020 verstorbenen Pianisten, Komponisten und Bandleader Wolfgang Dauner.

Das von ihm 1977 gegründete United Jazz & Rock Ensemble (UJ+RE), das er bis 2002 leitete und 2012 als "Second Generation"-Band erneut auf die Bühne brachte – nun unter anderem mit seinem Sohn Florian am Schlagzeug – spielte jetzt erstmals ohne seinen alten Chef: Die Schwetzinger Jazz-Initiative hatte die Band in Kooperation mit Enjoy Jazz als "Second Generation 2.0" in die Region geholt, und das Publikum im voll besetzten Theater des Schlosses feierte die Musiker und die alten Hits der Ursprungsband, die hier zu hören waren.

Dauners Sohn "Flo" lenkte nun die musikalischen Geschicke während des Auftritts der stark mit Bläsern besetzten kleinen Big-Band mit seinen Trommelstöcken, und das tat er mit wahrlich feinem Gespür und mächtig Power. In Albert Mangelsdorffs "Ganz schön heiß, Mann", das auf seinen Vorgänger Jon Hiseman zugeschnitten war, zeigte Flo Dauner mit langem Solo, was in ihm steckt. Und das übersteigt normales Getrommel zur Begleitung der anderen bei weitem und beschränkt sich auch nicht nur auf das übliche, eintönige Rock-Wummwumm.

Das UJ+RE hatte nie wirklich viel mit Rock zu tun und wenn, dann höchsten mit der Art-Rock-Bewegung der End-70er Jahre, die strukturell sehr viel anspruchsvoller war als die Massenware des Genres. Erfolgreich war Dauners Konzept dennoch – und verdammt langlebig. Das wurde an diesem Abend in der altehrwürdigen Halle des Schwetzinger Schlosses deutlich, die übrigens vom Sound her topmäßig (und nicht zu laut) beschallt wurde. Alle Achtung!

In die klangliche Lücke des fehlenden Flügels setzte man erstmal kein füllendes Äquivalent. Gitarrist Frank Kuruc übernahm große Teile der einleitenden oder überleitenden Parts. Das machte er routiniert und solide, aber die Führungsrolle des großen Bandleaders maßte er sich dabei nicht an. Vielleicht ein bisschen zu viel Bescheidenheit!

Anders sahen das – zurecht – die beiden Saxofonisten Florian Trübsbach (Alt) und Johannes Enders (Tenor- und Sopransax). Zwei ausgesprochene Individualisten, von denen der jüngere Trübsbach allerdings fantasievollere, klangliche Grenzen auslotende Soli auf seinem weißen Charlie-Parker-Plastikhorn lieferte. Da hielt sich Enders eher zurück.

Nicht so der Posaunist Adrian Mears, der auch ein Didgeridoo aus dem Koffer holte für Charlie Marianos "South Indian Line" (auch wenn dieses Instrument mit Indien gar nichts zu tun hat). Dennoch setzte er originelle Akzente.

Die Trompeter Tobias Weidinger, Stephan Zimmermann und Claus Stötter wechselten sich geradezu demokratisch mit den Soli ab, aber Letzterer glänzte doch in Ian Carrs "Gone with the Weed" mit besonderen Einfällen und Linienverläufen. Bassist Frieder Klein war eingesprungen und gab der Band ein sicheres Fundament.

Der Abend, der mit dem Eröffnungsklassiker "Ausgeschlafen" begann und mit der Zugabe "Bebop Scat" endete – alten Ritualen der Gründungsformation – war in vielerlei Hinsicht positiv: Die neunköpfige Band würdigte mit kraftvollem Einsatz das Vermächtnis des Bandgründers Wolfgang Dauner und zeigte gleichzeitig, wie unglaublich aktuell diese Musik auch ohne modische Einlagen tatsächlich ist. Die relative Komplexität der Kompositionen garantiert, dass sie keine Patina ansetzt. Sie steht für sich, und die hohe Professionalität des UJ+RE und seiner Solisten machte den Neustart auch ohne den Ensemble-Gründer überzeugend. Fehlt nur der Nachschub an neuen Stücken, damit das Ganze keine Museumsangelegenheit wird: Da sind nun alle Mitglieder gefordert.