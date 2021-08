Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Enthusiasmus sieht anders aus. Als Barry Alexander Brown von den Zuschauern wissen will, wem sein eben zu Ende gegangener Film "Son of the South" denn gefallen habe, gehen in den hinteren Reihen zaghaft einige Hände hoch. Vielleicht auch nur, um den freundlichen 60-Jährigen nicht zu verletzen. Denn so wie er da etwas hilflos mit Hütchen, Brille und Mikro vor der Leinwand des Luxor-Filmpalasts steht, kann einem der Regisseur beinahe leidtun. Warum sein im Alabama der Sechziger Jahre angesiedeltes Historiendrama in Heidelberg keine Begeisterung weckt, ist gar nicht so einfach zu sagen. Liegt es an den klischeeüberfrachteten Charakteren? An den belehrenden Dialogen? Der unterirdischen deutschen Synchronfassung?

Immerhin: Auf die sich aufdrängende Frage, warum er es für wichtig hält, im Jahr 2021 ausgerechnet diese Geschichte zu erzählen, gibt der Filmemacher eine indirekte Antwort. Im Anschluss an die Aufführung erzählt er nämlich vom "echten" Bob Zellner (im Film gespielt von Lucas Till). Bei dem Aktivisten handele es sich um einen persönlichen Freund, dessen Verdienste Barry Alexander Brown würdigen wollte.

Beide, Brown und Zellner, sind im amerikanischen Süden aufgewachsen. Im Schatten der Baumwollplantagen und geprägt vom rassistischen Erbe der einstigen Sklavenhalterstaaten, das in den Vereinigten Staaten bis heute für Spannung sorgt. Brown wollte weg. Es zog ihn nach New York, wo er eine erfolgreiche Karriere als Filmeditor startete, die ihm Kollaborationen mit Spike Lee, Michael Jackson, Prince und anderen Stars der Entertainmentbranche bescherte. Zellner blieb. Ungefähr im gleichen Alter, in dem sich Brown als junger Filmemacher über seine erste Oscar-Nominierung freuen durfte, schloss sich der Student 1961 der Bürgerrechtsbewegung an. Eine mutige Entscheidung, denn sein Umfeld war davon alles andere als begeistert.

"Son of the South" zeigt, wie Bobs Großvater, der Führer des örtlichen Ku-Klux-Klan-Chapters, damit droht, das Engagement seines Enkels mit einem Kopfschuss zu beenden. Der aber lässt sich nicht beirren. Inspiriert von der Bürgerrechtlerin Rosa Parks und seiner späteren Freundin Joanne (Lex Scott Davis) setzt sich der junge Mann für die "Freedom Riders" ein – jene Aktivisten, die in Fernbussen nach Alabama und Mississippi reisen, um gegen die Rassentrennung und für die Gleichberechtigung von Schwarzen zu demonstrieren.

Barry Alexander Brown. Foto: Busch Media Group

Im Gegensatz zur Herangehensweise von Spike Lee, für den er Meisterwerke wie "Malcolm X" oder zuletzt "BlackkKlansman" geschnitten hat, erzählt Brown seine auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte mit traditionellen Mitteln: als Märchen. Die Rolle des Prinzen kommt dem gut aussehenden, humorvollen, bescheidenen, mutigen und – das betont sein Vater – "gerechten" Bob Zellner zu. Als die Freedom-Riders in seiner Heimatstadt von einer weißen Meute zusammengeschlagen werden, liegt es an ihm, die schöne Joanne zu retten. Dafür ist ihm der Respekt der afroamerikanischen Aktivisten gewiss, die im Film unerschütterlich ihre Freiheitslieder trällern, aber nie über den Status von Nebencharakteren hinauskommen. Der Regisseur zeichnet im wahrsten Sinne des Wortes in Schwarz-Weiß. Sein Bild wird auch dadurch nicht akkurater, dass die lieblose deutsche Synchronisation das Wort "Negro" mit "Neger", den Slangausdruck "Cat" dagegen mit der wortwörtlichen "Katze" übersetzt.

Immerhin – alles andere wäre verwunderlich – "Son of the South" ist gekonnt geschnitten. Und über Kulissen, Kostüme und eine geschmackvolle Blues-Untermalung lässt Brown das Alabama der Sechziger lebendig werden. Mit viel gutem Willen kann man zudem anerkennen, dass der Regisseur eine Entwicklung hin zu einer sinnvollen Unterstützung der schwarzen Minderheit aufzeigt: vom hasserfüllten Großvater, der gegen die Gleichberechtigung kämpft, über den pseudo-"farbenblinden" Vater, zum Sohn, der authentisch Anteil nimmt.

Trotzdem fragt man sich, ob Brown nicht besser daran getan hätte, die Geschichte des afroamerikanischen Bürgerrechtlers John Lewis zu erzählen, dem er seinen Film im Abspann widmet. Stattdessen liefert der Regisseur ein weiteres Weißer-Retter-Narrativ, bei dem die eigentlichen Protagonisten zu Nebenfiguren degradiert werden. Bleibt zu hoffen, dass man sich für eine andere Erzählperspektive entscheidet, wenn irgendwann die Black-Lives-Matter-Bewegung filmisch gewürdigt wird. Zumindest das Heidelberger Kinopublikum scheint längst dafür bereit.