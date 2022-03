Mannheim. (me) Seit fast 50 Jahren sind sie im Geschäft. Jetzt geht die erfolgreichste deutsche Country-Band, wieder auf Tour. Auf der Ladefläche haben Truck Stop ihre "Greatest Hits – Gestern & Heute", eine Mischung aus Klassikern, neuen Hits und Unterhaltung, ehrlich, handgemacht, mit Spaß und Spielfreude.

Natürlich kommen die Cowboys nicht ohne ihre großen Hits: "Ich möcht' so gern Dave Dudley hör'n", "Take it easy", "Der Wilde, wilde Westen", "Arizona, Arizona", "Louisiana Ladies", "Die Lady & der Tramp" und die Titelmelodie der erfolgreichen TV-Serie das "Großstadtrevier", alle live gespielt. Dazu kommen neuere Stücke der Alben "Männer sind so", "Die Party geht weiter", "Ein Stückchen Ewigkeit" und "Moin, Moin". Zum Mitsingen, Mitklatschen, Mittanzen.

Von den Gründungsmitgliedern ist noch Schlagzeuger Teddy Ibing dabei. Am Bass zupft ein neuer Mann: Uwe Frenzel übernimmt den Platz von Uwe Lost, der sich nach über 44 Jahren von Truck Stop verabschiedet hat, der Band aber weiterhin verbunden bleibt.

Für Andreas Cisek (Leadgesang und Gitarre), Knut Bewersdorff (Pedal Steel Guitar, Gitarre und Gesang), Chris Kaufmann (Lead-Gitarre) und Tim Reese (Geige, Gitarre, Banjo, Mandoline) geben Bassist Frenzel und Schlagzeuger Ibing die Drehzahl vor, mir der Country-Express aus dem Hamburger Süden seit fast 50 Jahren von Raststätte zu Raststätte rollt und rollt und rollt. Nächster Truck Stop: Mannheim, Capitol. Unschlagbarer Tipp: Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hält’s abends länger aus.

Info: Mannheim, Montag, 21. März, 20 Uhr, Capitol. Karten von 39,40 bis 46 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.