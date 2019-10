Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Kaum war der Vorhang für die Komödie zum Spielzeitauftakt gelupft, gab es im Kultursaal der ausverkauften Rudolf-Wild-Halle den ersten Applaus. Gleich in der ersten Szene hatte Publikumsliebling Horst Janson einen Auftritt und wurde von den Theatergästen herzlich in Eppelheim willkommen geheißen.

Der seit mehr als 50 Jahren in Spielfilmen, Fernsehserien, Fernsehreihen und auf der Theaterbühne gefragte Schauspieler ist dem Publikum vor allem als "Bastian" in der gleichnamigen Fernsehserie oder als Kapitän Bernd Jensen in der Reihe "Unter weißen Segeln" im Gedächtnis geblieben. Janson ist trotz seiner 84 Jahre und einiger grauer Haare und Falten mehr jung geblieben: Rank und schlank und fit wie ein Turnschuh agierte er auf der Bühne. Er gastierte mit dem Ensemble der "Komödie im Bayerischen Hof" aus München mit dem gesellschaftskritischen Stück "Bis zum Horizont, dann links" nach dem gleichnamigen Film von Bernd Böhlich. Regie führte Schauspielkollegin Ute Willing.

Horst Janson spielt einen Seniorenheimbewohner, der an allem etwas zu meckern, aber es auch "faustdick hinter den Ohren" hat. Denn der Pilot im Ruhestand wird, als sich bei einem Rundflug mit den Heimbewohnern die Möglichkeit bietet, plötzlich zum Flugzeugentführer. Er hält sich in dieser Ausnahmesituation auch verbal nicht zurück, sondern allen Mitreisenden den Spiegel vors Gesicht.

Dabei begann die Geschichte in der Seniorenresidenz "Abendstern" ganz harmlos: Die rüstige Rentnerin Annegret Simon (Marianne Rogée) ist neu in der Senioreneinrichtung. Ihr Sohn Dr. Friedhelm Simon (Philip Leenders) hatte für diesen "Umzug" gesorgt. Seine Mutter stand dem Tapetenwechsel kritisch gegenüber und sieht sich in dieser Haltung bald bestätigt: Chorproben, Bewegungstherapie und Lesenachmittage sind nicht das, was sich die kultivierte Dame für ihren letzten Lebensabschnitt vorgestellt hat.

Die Tiersymbole an den Zimmertüren der Bewohner geben der gepflegt gekleideten Seniorin den Rest: "Das ist ja wie im Kindergarten!" Sie wohnt im Hasenzimmer und fühlt sich schon wie ein "Häschen in der Grube". Zum Glück ist Annegret nicht allein: Ihre Mitbewohner haben ebenso die Nase voll vom Leben auf dem Abstellgleis. Etwa die ehemals berühmte und leicht exaltierte Ex-Schauspielerin Fanny de Artong (Gabi Gasser), der ewig grantelnde und aufmüpfige Pilot im Ruhestand Josef Tiedgen (Horst Janson) und sein Witze erzählender Zimmergenosse Willy Stronz (Harald Dietl), sowie der akkurate Herbert Miesbach (Dirk Bender) und seine Frau Margarete (Astrid Polak), die im Rollstuhl sitzt und bei jeder Gelegenheit in die Hände klatscht und "Auf Wiederseh’n" ruft. Betreut werden sie von der attraktiven und höchst energischen Schwester Amelie (Esther Kuhn).

Doch wie sollen sie dem Heimalltag entkommen? Als die Bewohner des Seniorenheims zum Rundflug mit der "Ju52" eingeladen werden, ändert sich ihr Leben wie im Flug. Denn Ex-Pilot Tiedgen beschließt, das Flugzeug samt Rentnergruppe zu entführen. Er will den Zwängen und Regeln im Seniorenheim entfliehen, seinem Leben wieder Leben und seinen Träumen die wohl letzte Chance geben. Bis zum Horizont will er noch einmal fliegen und am liebsten das Meer sehen. "Eines Tages sterben wir, aber an allen anderen Tagen leben wir", rüttelte er die Mitreisenden auf. Für alle beginnt eine abenteuerliche Reise voller berührender Momente. Und während sich Presse und Polizei mit Spekulationen über die Flugzeugentführung überschlagen, fliegen die Alten Richtung Süden - bis der Sprit ausgeht.