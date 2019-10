Stefan Eichberg, Nils Brück und Romy Klötzel (hier als Rosa Luxemburg, v. l.) in der Inszenierung von Heiner Müllers Stück "Germania 3 - Gespenster am toten Mann" am Theater Heilbronn. Foto: Theater Heilbronn / J. Quast

Von Brigitte Fritz-Kador

Es sind Sätze dabei für die Ewigkeit, andere zum Aufregen, andere zum Vergessen: Das Theater Heilbronn zeigt Heiner Müllers "Germania 3 - Gespenster am toten Mann". Es ist die zweite Premiere der neuen Spielzeit, nachdem die erste, der Albernheit und Quote gewidmet, überstanden ist. Diese Reihenfolge verstehe, wer will, eine "Wertung" abzuleiten läge nahe, gerade weil die zweite den Auftrag erfüllt, der auch hohe Subventionen rechtfertigt: Theater, nach der Definition von Landsmann Schiller, als moralische Anstalt und nicht als Amüsiertempel. Für dieses Bedürfnis gibt es genug andere Bühnen in Heilbronn.

Heiner Müller, 1995 in Berlin gestorben, einer der wirkungsmächtigsten und bedeutendsten Schriftsteller der DDR, viel gespielt auch in der BRD, hier auch Büchnerpreisträger, leitete ab 1992 zusammen mit Peter Zadek, Matthias Langhoff und Peter Palitzsch das "Berliner Ensemble". Er war in der DDR zeitweise "kaltgestellt" und in den Fängen der Stasi auf der Opfer- und auf der Täterseite.

Nur wenige haben sich, wie er, mit so viel Mühen, Mitteln und Erfahrungen an der jüngsten deutschen Geschichte abgearbeitet und waren gleichzeitig ein Teil von ihr. Das Programmheft zitiert ihn so: "Für meine Literatur war das Leben in der DDR etwas wie die Erfahrung Goyas in der Zange zwischen Sympathie für die Ideen der Französischen Revolution und dem Terror der napoleonischen Armee."

Hintergrund > Als Bühnenbild hat Tom Musch einen historisch extrem belasteten Ort deutscher Geschichte nachgebaut, der seit 1999 im Dämmerschlaf liegt: das Anwesen am Bogensee, 15 Kilometer nördlich von Berlin, in der Nähe von Wandlitz. 1939 wurde hier Goebbels Landsitz errichtet, ab 1943 wohnte er ständig hier, empfing Kunst- und Kulturschaffende des Dritten Reiches und schrieb hier seine Hetzreden. 1950 baute die DDR auf dem Gelände ihre Kaderschmiede, die FDJ-Hochschule, mit modernsten Unterrichtsräumen, Wohnhäusern für 500 Studenten aus dem In- und Ausland, geplant vom Architekten der Stalinallee, Hermann Henselmann. Seit 1996 steht dieser "stumme Ort" unter Denkmalschutz, er kostet jährlich Millionen Euro Unterhalt, aber das Land Berlin findet kein Nutzungskonzept. Tom Musch hat das Foyer des Kulturhauses der FDJ-Hochschule nachgebaut, als "Transitraum der Geschichte", vom Verfall gezeichnet. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Die Geschichte ist voll von diesen "Zangen", in die sie Teilnehmer und Beobachter zwingt. Und wie sie Müller ansetzt in seinem letzten, fragmentarisch gebliebenen Stück, schlüssig auch im Mix der Personen und voller Anspielungen mit den Figuren und den "Typen", die er aufmarschieren lässt: den Landser mit dem missbrauchten Hölderlin im Stiefelschaft ("O heilig Herz der Völker, o Vaterland!") und "Väterchen Stalin", die Terminatoren der Antike und der Nibelungen, Ajax und Hagen, die Diktatoren von heute und Helden aus Papier, chronologisch, von der Antike bis zum Untergang des Unrechtsstaates DDR und darüber hinaus. Von ihnen hätten manche erklärt werden müssen, etwa der Auftritt des "Architekten" der Stalin-Allee, eine Reminiszenz an das Kultbuch kritischer DDR-Jugend, "Franziska Linkerhand" von Brigitte Reimann.

Der düstere, streng durchgetaktete Bilderbogen vertrug keine Pause, kein Blabla und kein Gläschen Schampus dazwischen, eben so, wie das Theater Müller zitiert: "Was man braucht, ist Zukunft und nicht die Ewigkeit des Augenblicks. Man muss die Toten ausgraben, wieder und wieder, denn nur aus ihnen kann man Zukunft beziehen." Ein schönes Plädoyer auch dafür, um gerade hier wieder mehr Klassiker zu spielen, denn was der Abend auch zeigte: Man hätte das Ensemble dazu!

Nur um beispielhaft hervorzuheben: Wie Lächerlichkeit tötet, das zeigten Sonja Isemer in ihrer hinreißenden Hitler-Parodie und Rahel Ohm als "Väterchen Stalin", dazu Stefan Eichberg, der als "alter ego" Müllers auch ohne viel Worte dessen persönliche Tragik spüren ließ. Und das Publikum? Die Stille am Ende der Vorstellung und vor dem Applaus, wie war sie doch beredt!

Das Bühnenbild von Tom Musch, mit den Zwischenvorhängen wie bei Thespiskarren oder bei Brecht, dessen "Schule" Müller ja geprägt hat, von Nebelschwaden teutonischer Wälder und deren Jagdgesang durchzogen, es funktioniert perfekt mit dem Text. Kapiert man manches nicht gleich, helfen auch die Kostüme auf die Sprünge, etwa beim "Alten Fritz" und dem "Prinz von Homburg", auch zwei "Gespenster", die man in Heilbronn sonst nicht auf die Bühne lässt; so wenig wie man Thälmann und Trotzki aus den Geschichtsbüchern kennt und den serienmordenden "rosa Riesen" aus Beelitz schlimmstenfalls aus der Bild-Zeitung. Wenn das Stück, für Heilbronn bearbeitet von Dramaturgin Mirjam Meuser, eine Sub-Wirkung hat, dann diese: Man kann es nicht sehen, ohne von der Gegenwart eingeholt zu werden, in der die "Befindlichkeit Ost" Dauerthema ist, eine "Befindlichkeit West" dagegen nicht als existent erscheint.

Müllers Ansatz ist, zu zeigen, wie sich die Muster wiederholen, wie Gewalt nicht endet und auch nicht Hoffnung. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist dieser Satz von ihm aktueller denn je: "Was jetzt gebraucht wird, ist nicht Einheit, sondern die Ausformulierung der vorhandenen Differenzen", denn seine Prophezeiung von "nach der Wende" und von "neuen Mauern" ist längst wahr geworden. Aber er fährt ja auch so fort: "Ich habe versucht, eine Hoffnung zu denken."

