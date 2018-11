Gelungene Ensembleleistung (v.l.): Felician Hohnloser (Borka), Laila Richter (Undis), Marco Sykora (Birk), Julia Lindhorst-Apfelthaler (Ronja), Tobias Gondolf (Mattis), Danielle Green (Lovis) und Max Gnant (Glatzen-Per) agieren in einem eindrucksvollen Bühnenbild und in phantasievollen Kostümen. Erdacht hat beides Mariam Haas gemeinsam mit Lydia Huller. Foto: Bühler

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wenn Ronja ihren Frühlings-Begeisterungs-Schrei ausstößt, erzittert der Alte Saal im Theater - und die kleinen Zuschauer kichern amüsiert. Als letztes großes Werk von Astrid Lindgren 1981 erschienen, hat die Geschichte von "Ronja Räubertochter" auch heute nichts von ihrem Charme verloren. Regisseurin Yvonne Kespohl - die vor zwei Jahren bereits eine fröhlich-quirlige "Pippi Langstrumpf" in Heidelberg auf die Bühne brachte - setzt bei ihrer Inszenierung auf eine gelungene Mischung aus Text, Bild und Musik, die beim Premierenpublikum bestens ankam.

In der Hauptrolle überzeugt Julia Lindhorst-Apfelthaler als temperamentvolle Räubertochter, die ihrem Vater Mattis zeigt, was Frauenpower ist. Tobias Gondolf spielt den Räuberhauptmann überzeugend als Kraftprotz mit zarter Seele. Danielle Green verkörpert Ronjas Mutter Lovis, die zwar gerne mal vermittelnd eingreift, wenn die innerfamiliären Wogen hochgehen, die aber in ihrer violetten Robe beileibe kein Heimchen am Herd ist. Als Ronja sich mit dem Sohn der verfeindeten Borka-Bande, Birk (Marco Sykora), befreundet, stellt sie am Ende den Familienfrieden wieder her.

Ronja wird in einer Gewitternacht geboren, und das muntere Mädchen ist sofort Papas Augenstern. Doch die Gefahren des Waldes muss Ronja allein erkunden, deshalb zieht sie los und begegnet mysteriösen Rumpelwichten, kichernden Graugnomen und der Wilddrude. Die spielt Laila Richter so unheimlich, dass die jüngsten Zuschauer im Saal schon mal Mamas Nähe suchen.

Kinder unter etwa acht Jahren dürften mit dem 75-minütigen Stück überfordert sein, Ältere werden auch an den gruseligen Szenen (krachende Gewitter, Absturz in den Höllenschlund) ihren Spaß haben. Dazu trägt auch die sehr gut ausgesuchte stimmungsvolle Musik bei - großes Extralob für Lukas Brehm und Jonas Pentzek.

Dass Ronja und Birk füreinander bestimmt sind, sieht der Zuschauer schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen: Ronja hat dunkle Korkenzieherlocken, Birk blonde, beide sind wortgewandt und mutig, wenn es darauf ankommt. Am Anfang mögen sich die zwei überhaupt nicht, aber als sie sich besser kennenlernen, vereinbaren sie, Geschwister zu sein. "Wohin das führt, weiß man ja", lästert Birks Mutter Undis.

Doch zunächst führt es die beiden in den Wald. Dort verschiebt Ronja mal eben ein paar Tannen, doch als der Nebel immer dichter wird, ist es Birk, der sie rettet. Nachdem Mattis seinen Rivalen Borka in einem Zweikampf - eine urkomische Mischung aus Wrestling und Kickboxen - besiegt hat, beschließen beide, gemeinsame Sache zu machen. Nicht wie im Leben, aber wie im Theater. Schließlich ist auch bald Weihnachten.

Info: Die nächsten Vorstellung sind am 14., 15. und 16. 11., jeweils um 9.15 Uhr. Alle Termine und Karten unter www.theaterheidelberg.de