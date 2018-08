Von Ingeborg Salomon

Wer glaubt, das Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" hätte im Laufe von fast 200 Jahren Staub angesetzt - immerhin haben die Brüder Grimm es 1819 in ihrer Sammlung erstmals veröffentlicht - der irrt gewaltig. Die Leiterin des Jungen Theaters Heidelberg, Natascha Kalmbach, beweist in ihrer Inszenierung im Alten Saal, dass die Geschichte von den vier ausrangierten Haustieren, die nach Bremen ziehen, um ihr Glück zu suchen, auch heute noch viel Aktuelles (Stichwort: Außenseiter) enthält - und für Kinder ab sechs Jahren ein Riesenspaß ist.

Die Eselin (Alina Müller), der Hund Gustav (Tobias Gondolf), die Katze Madame (Johanna Dähler) und der Hahn Enrico (Alexander Tröger) haben nichts gemeinsam, außer dass ihre Besitzer sie entsorgen, weil sie alt und nutzlos sind. Das wird in der ersten Szene ergreifend deutlich, als der Golf spielende Jagdpächter seinen verfetteten Hund ("ich bin ein Hannover Schweißhund") vor die Tür setzt, weil der nicht schnell genug die mit viel Verve geschlagenen Golfbälle apportiert. Der so Geschasste jault herzerweichend, und die kleinen Zuschauer schmelzen dahin vor Mitleid. Glücklicherweise ist er in seinem Elend nicht allein, denn auch der Esel ist nicht mehr arbeitstauglich, er hat "Rücken". Zu diesem ziemlich lädierten Duo gesellen sich noch eine anspruchsvolle, leicht neurotische Katze und ein hyperaktiver Hahn.

Zu verfolgen, wie sich dieses schräge Quartett zusammenrauft, ist höchst vergnüglich. Die vier Hauptdarsteller schlüpfen gekonnt in ihre Rollen hinein, alle agieren mit großer Spielfreude und beachtlichem Körpereinsatz. Besonders Tobias Gondolf als tapsiger Hund spielt sich schnell in die Herzen der Zuschauer. Für einen Schuss Slapstick sorgt Alexander Tröger, der den Hahn Enrico als schrillen Gockel mit zarter Seele gibt. Alina Müller als Eselin wird schnell zur tonangebenden Anführerin - nicht umsonst trägt sie eine leicht rutschende schwarze Nerd-Brille.

Da sie keine nassen Hufe bekommen möchte, als es gilt, einen Bach zu durchqueren, ist guter Rat teuer. Die tierischen Freunde suchen also nach einer "Eselsbrücke" - was zeigt, dass Natascha Kalmbach bei ihrer Inszenierung viel Wert auf sprachliche Details gelegt hat. Fröhlicher Klamauk und leise Szenen wechseln sich ab, sodass der Spannungsbogen zwar gehalten wird, die kleinen Zuschauer aber auch immer wieder herzhaft lachen dürfen.

Sehr berührend ist das Schlaflied, mit dem Johanna Dähler als Katze auf einer Schaukel versucht, den Hahn in den Schlaf zu wiegen. Nicht nur die Eltern hyperaktiver Kinder werden dieses kleine Kabinettstück besonders lieben. Bühnenbild und Kostüme von Annette Wolf sind ein farbenprächtiger Augenschmaus, vor allem Enricos Hahnenkamm und die plüschigen Eselsohren sind echte Hingucker. Die Vier stapfen auf ihrem Marsch nach Bremen nicht nur durch echtes Wasser, sondern auch durch einen geheimnisvollen Wald, der sich durch eine kluge Lichtregie ständig verändert. Schließlich findet das Quartett eine Jagdhütte, alle freuen sich auf ein leckeres Abendessen und bequeme Schlafplätze.

Doch dazu müssen sie zunächst ein alkoholisiertes Gaunerpärchen vertreiben. David Lau und Carolin Wiedenbröker geben die beiden in einer gut dosierten Mischung aus Imponiergehabe und Ängstlichkeit. Zum Abschluss der 80-minütigen Aufführung wird’s auf der Bühne noch mal richtig laut - Claus Kiesselbach und Kristof Körner mischen am Schlagwerk kräftig mit. Fast noch lauter ist der Schlussapplaus, mit dem sich das Publikum bei allen Mitwirkenden für eine märchenhafte Inszenierung bedankte.

Info: "Die Bremer Stadtmusikanten" stehen bis 30. Dezember auf dem Spielplan; Termine und Karten unter www.theaterheidelberg.de