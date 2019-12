Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Im Februar startet die zweite Ausgabe des iberoamerikanischen Theaterfestivals "¡Adelante!" in Heidelberg. Damit knüpft das Team um den Intendanten Holger Schultze und die Dramaturgin Lene Grösch an den großen Erfolg an, der dem Heidelberger Theater vor zwei Jahren mit dem ersten "¡Adelante!"-Festival geglückt ist. Deutschlandweit stieß der Festival-Reigen auf positive Schlagzeilen. Das soll sich nun wiederholen, wenn vom 1. bis zum 8. Februar 13 Gastspiele aus 11 iberoamerikanischen Staaten gezeigt werden. Fast alle sind geprägt von gewaltigen sozialen Spannungen, von kriselnden Regierungen oder brachialen Potentaten wie dem Brasilianer Jair Bolsonaro. Diese Umbruchsituation spiegelt sich auch auf der Bühne. Lene Grösch und Holger Schultze trafen sich mit der RNZ, um über "¡Adelante!" und die Kunst des Widerstands zu sprechen.

Frau Grösch, Herr Schultze, der Name ist Programm, "¡Adelante!" heißt Vorwärts. In Santiago de Chile sind gerade Hunderttausende auf den Straßen, um gegen Preiserhöhungen, die zunehmende Verarmung breiter Bevölkerungsschichten und gegen die Ignoranz des Präsidenten Sebastián Piñera zu demonstrieren. Kann unter diesen Umständen die deutsch-chilenische Koproduktion der "Zauberflöten"-Adaption beim Festival "Santiago a Mil" gezeigt werden? Geprobt wurde bis vor kurzem hier in Heidelberg.

Eröffnet wird das „¡Adelante!“-Festival mit der deutsch-chilenischen Koproduktion der „Zauberflöte“. Inszeniert wird sie von dem Regiestar Antú Romero Nunes. Künstler aus sechs Nationen sind beteiligt. Fotos (2): Theater Heidelberg

Holger Schultze: Die Situation ist für uns alle nicht einfach, aber nach den Signalen, die wir vom Goethe-Institut in Santiago bekommen, ist die Uraufführung nicht gefährdet. Sie wird am 24. Januar bei "Santiago a Mil" gezeigt, das ist das wichtigste südamerikanische Theaterfestival überhaupt. Die Heidelberger Premiere findet dann zum Start von "¡Adelante!" am 1. Februar im Marguerre-Saal statt.

Lene Grösch: Antú Romero Nunes, der Regisseur der "Zauberflöte", ist halb Portugiese, halb Chilene und in Deutschland aufgewachsen. Ein ganz gefragter Regisseur, der an den ersten Häusern arbeitet. Während der Proben hier war er immer ganz genau auf dem Laufenden, was gerade in Chile passiert, das hat die Produktion ganz stark bestimmt. Der Text und die Regie-Ideen haben sich ständig weiterentwickelt. Die "Zauberflöte" wirkt nun wie eine Parabel auf die gesamte Umbruchsituation. So aktuell und so brisant ist Theater selten.

Holger Schultze: Das haben wir bei den Vorbereitungen überall gespürt, auch in Urugay, Argentinien oder Kuba. Da sind ganze Gesellschaften im Umbruch, da brennt ein ganzer Kontinent. Das bestätigen auch unsere beiden Scouts Ilona Goyeneche und Jürgen Berger, die sehr viel gesehen und zur Auswahl vorgeschlagen haben.

Der Titel der Eröffnungsproduktion erinnert an Mozart, aber das Publikum wird etwas völlig Neues erleben.

Lene Grösch: Es sind Künstler aus sechs Nationen dabei. Horacio Salinas hat die Musik für eine sechsköpfige Band geschrieben. Er war während der Pinochet-Diktatur im Exil, danach hat er ein großes Konzert mitten in Santiago gegeben. Daran erinnern sich die Chilenen bis heute. Die Songtexte stammen von Julieta Venegas, sie ist in Südamerika ein Megastar.

Wie haben Sie persönlich die Situation bei Ihren Besuchen erlebt?

Holger Schultze: Ganz unterschiedlich. Die Künstler arbeiten meist unter prekärsten Bedingungen, sind aber voller Enthusiasmus. Theater spielt im Leben der Menschen eine ganz entscheidende Rolle. So groß wie in Buenos Aires ist die Theaterdichte sonst wohl nirgends auf der Welt.

In jedem Land steht die Bevölkerung vor anderen Herausforderungen. Venezuela scheint kurz vor einem Bürgerkrieg zu stehen. Wie schützen sich dort die Scouts des "¡Adelante!"-Festivals?

Das kubanische Gastspiel „Antigonón, eine epische Heldengeschichte“ vermittelt ein kraftvolles Selbst- und Geschichtsverständnis mit all seinen Widersprüchen, Verstrickungen und Utopien. Fotos (2): Theater Heidelberg

Holger Schultze: Das geht nur mit Hilfe von vertrauenswürdigen Experten vor Ort, die die Lage einschätzen können und genau wissen, wohin man gehen darf und wohin nicht. Gott sei Dank haben wir da inzwischen ein sehr gutes Netzwerk geknüpft!

Wie oppositionell zeigen sich denn die Künstler im rechtspopulistischen Brasilien oder im sozialistischen Kuba? Reagieren die Theaterleute ganz direkt auf ihren chaotischen Alltag?

Lene Grösch: Es ist keine ganz direkte, offensive Opposition, die da stattfindet. Die Künstler arbeiten – auch aus Gründen des Selbstschutzes – mit ganz speziellen Botschaften, die von den Besuchern sofort verstanden werden. Das ist zum Beispiel beim brasilianischen Gastspiel "Quaseilhas" so, darin wird das afrikanisch-brasilianische Familienerbe bis zurück in die Zeiten der Sklaverei und des Kolonialismus erforscht, und zwar in der Sprache der unterdrückten Yorùbá-Völker. Schon allein diese Sprache auf der Bühne zu erleben, ist in Brasilien ein Akt der Opposition. Bei uns wird die Performance auf dem Konversionsgelände des ehemaligen amerikanischen Hospitals gezeigt.

Und der oppositionelle Geist im sozialistischen Kuba?

Lene Grösch: Der zeigt sich in "Antigonón, eine epische Heldenbrigade" des jungen Rogolio Orizondo und des Regisseurs Carlos Diáz. Ein ganz dichter Abend über das Recht auf Menschlichkeit und Unabhängigkeit. Die Sprache wird darin als Raum der Freiheit und der Träume definiert.

Wie ist es überhaupt für ein Theater von der Größenordnung Heidelbergs möglich, solch ein internationales Festival zu stemmen?

Holger Schultze: Nur durch die Hilfe von Sponsoren: Banken sind dabei, die Pekkip Holding, vor allem Wolfgang Marguerre mit der Octapharma, auch Prominent, das Land Baden-Württemberg, die Stadt oder die Goethe-Institute, die für uns in den einzelnen Ländern ganz viele Wege geebnet haben. Ohne all diese Unterstützer könnten wir solch ein großes Festival nicht stemmen. Hinzu kommen dann noch einige Einnahmen, die wir erzielen, wenn die deutsch-chilenische "Zauberflöte" nach "¡Adelante!" auf Tour gehen wird.

Eines der ungewöhnlichsten Gastspiele wird von neun Mädchen und jungen Frauen aus Chile aufgeführt. "Nicht auszumalende Landschaften" heißt diese Produktion. Was erlebt das Publikum da?

Holger Schultze: Ich habe selten einen so spannenden Theaterabend über die Probleme des Erwachsenwerdens gesehen wie diese. Die Darstellerinnen sind zwischen 13 und 19 Jahre alt und spielen auf einem ungeheuer hohen Niveau. Es geht um die erste Liebe, um Konflikte mit Vätern, die abends vor dem Fernseher hocken, um Kindesmissbrauch oder Fragen der Genderdebatte.

Überhaupt die Genderdebatte: Spielt #MeToo in Südamerika eine große Rolle?

Lene Grösch: Und wie! Dort gilt es, die alten Machtstrukturen des Machismo zu überwinden und Widerstand gegen die patriarchalen Denkmuster zu üben. Das ist in der Kulturszene überall zu spüren.

Können Sie während des Festivals wieder die Säle in der Zwingerstraße nutzen? Derzeit werden sie saniert.

Holger Schultze: Davon gehen wir aus, die Sanierung war überfällig, es ging um den Brandschutz und um den Arbeitsschutz. Es gab mehrere Bauverzögerungen, aber mit dem Start von "¡Adelante!" können wir die Räume wieder nutzen.

Der Vorverkauf für das iberoamerikanische Theaterfestival "¡Adelante!" hat begonnen.