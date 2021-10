Von Matthias Roth

Heidelberg. Die übelsten Gespenster sind die im eigenen Kopf. Und tatsächlich: Die meisten spuken nur im Hirn der Leute rum und nicht in Schlössern, Kellern oder einsamen Landhäusern. Dies zumindest scheint erwiesen.

Benjamin Brittens Oper "The Turn of the Screw" verzichtet in der neuen Heidelberger Inszenierung auf gespenstischen Theaternebel und findet fast gänzlich auf der offenen, schwarzen Bühne (Dirk Becker; Licht: Ralph Schanz) statt: Nur ein paar Weidenfäden hängen von der Decke herab wie das undurchschaubare Dickicht der Vergangenheit. Ein Tisch, ein Bett, ein auf den Boden gemaltes Loch deuten scheinbare Orte an. Regisseur Ingo Kerkhof sieht das Stück offenbar als reines Seelen-Werk, deutet die Story von Henry James als Psychogramm und Brittens Musik als vielschichtig reflektierenden Spiegel extremer menschlicher Zustände. Oder sind Gespenster überhaupt nur eine beliebte Metapher für diese?

Der Titel des Zweiakters, der 1954 in Venedig zur Uraufführung kam, wurde mit "Die Drehung der Schraube" übersetzt, die sich immer tiefer ins Holz der Seele quietscht, er wurde aber auch umgedeutet als "Die Besessenen" oder "Die sündigen Engel". Der Originaltitel ist in seiner Sperrigkeit und fast körperlichen Bedrohung unübertroffen. Die anderen Titel deuten allerdings auch auf den Kern der Sache: Letztlich geht es hier um ein langsames Irrewerden, um eine in der Gegenwart wirksamen, dunkle Vergangenheit, um mysteriöse Erscheinungen und lockende Geisterstimmen, die uns um den Verstand bringen – sowie natürlich um die Tradition englischer Spukgeschichten. Das Ganze lässt sich aber freilich auch auf zwei pubertierende Kinder reduzieren, die an ihrer elternlosen Situation und den Folgen ihrer früheren Betreuer leiden. Sie treiben jeden, der sie nun beaufsichtigen will in ihrem weitab liegenden Zuhause, in den Wahnsinn. Ihr ihr aktuelles Opfer ist die neue Gouvernante. Horror pur, und ganz real.

Das Blöde, nein: das Geniale an dieser Geschichte aber ist, dass sie fast alles offen lässt. Man weiß nicht, was der alte Quint (Christopher Diffey) und die alte Miss Jessel (Zlata Khershberg), die hier vor allem im zweiten Akt herumspuken, den Kindern wirklich angetan haben. Man sieht nur, dass diese immer noch schwer traumatisiert sind. Kein Wunder, dass sie die Neue abweisend empfangen.

Diese neue Gouvernante, die völlig nichtsahnend ihren Posten antritt, wird in Heidelberg von dem neuen Ensemblemitglied Alyona Rostovskaya mit aller gebührenden Doppelbödigkeit gesungen und dargestellt. Ihr facettenreicher Sopran lotet alle Nuancen aus, ihr schauspielerisches Talent gibt der Vielschichtigkeit dieser Rolle ein jeweils passendes Profil. Ein bravouröser Einstand!

Große Rollen stellen die der Kinder dar: Miles wurde in der Premiere von der noch studierenden Sopranistin Charlotta Lipski bereits sehr professionell gesungen (sie wechselt sich in weiteren Aufführungen mit dem Mannheimer Knabensopran Elias Berner ab). Seine Schwester Flora wurde von Alma Unseld aus Karlsruhe dargestellt, die auch zeichnerisches Talent beweist (sie wechselt mit Maria Mysachenko ab). Beide jungen Solisten trugen den Premierenabend selbstbewusst zu ganz wesentlichen Teilen und erhielten dafür verdient kräftigen Beifall. In kleineren Rollen glänzten Hye-Sung Na (Mrs. Grose) und João Terleira (Prolog). Insgesamt ein Spitzenensemble.

Das Orchester dieser Kammeroper besteht im Grunde aus Soloinstrumenten, die gelegentlich auch mal im Chor auftreten. Doch die meiste Zeit begleiten sie die Stimmen auf der Bühne solistisch oder als sehr kleine, farbenreich schillernde Ensembles. Die Musiker des Philharmonischen Orchesters Heidelberg unter der Leitung von GMD Elias Grandy zeigten hier musikalisches Profil bei gleichzeitig hoher Klangsensibilität.

