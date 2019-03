Die Terrakotta-Skulptur "Nike" (1931) des Künstlers Ulrich Nitschke. Das Schönauer Ehepaar Bannek hat diese Arbeit der Neuen Nationalgalerie in Berlin geschenkt. Foto: J. M. Wesch

Von Birgit Helfricht

Schönau. Bei Bauarbeiten in Berlin-Neukölln kamen 2017 Fragmente mit der Signatur U. Nitschke ans Tageslicht. Das weckte sofort das Interesse von Dieter Scholz, Kurator der Berliner Neuen Nationalgalerie. Er begann zu recherchieren - und fand auf einer Internetplattform des Schönauer Ehepaars Yvonne und Eckard Bannek wichtige Informationen über den Künstler.

Yvonne Bannek ist die Enkelin Ulrich Nitschkes (1879-1971). Sie besitzt die wohl einzige komplett erhaltene Skulptur ihres Großvaters: "Nike" heißt der anmutige Mädchenakt aus dem Jahr 1931, er stellt Yvonne Banneks Mutter als 14-Jährige dar. Seit wenigen Tagen ist gewiss: Dieses nicht im Bombenhagel auf Berlin zerstörte Kunstwerke Nitschkes wird an die Spree zurückkehren, wo es 1932 in der damals von Max Liebermann geleiteten Akademie der Künste ausgestellt worden war. Die Kritiker waren damals von "Nike" begeistert. Nun gelangt sie als Schenkung des Ehepaars Bannek in den Besitz der Neuen Nationalgalerie.

Eckard und Yvonne Bannek kennen die Odyssee "Nikes" genau: 1942 war die lebensgroße Mädchenskulptur samt zweier Rollen mit Nitschkes Südfrankreich-Bildern sicher aus seinem Atelier in Berlin-Charlottenburg in Burgau an der Mindel (Ostallgäu) angekommen. Zehn Jahre später zog der Künstler nach Neckarsteinach und 1959 schließlich nach Schönau, wo er 80-jährig mit seiner Familie ein Haus mit Atelier am Schafbach baute. Bis 1987 stand "Nike" dort, danach im Wohnzimmer der Enkelin.

Ulrich Nitschke hatte mit Paul Klee, Wassily Kandinsky und Hans Purrmann bei Franz von Stuck ab 1900 an der Königlich Bayrischen Akademie der Bildenden Künste in München studiert. Ab 1903 war er Meisterschüler bei Leopold von Kalckreuth und Adolf Hölzel in Stuttgart.

Sein Interesse für architekturbezogene Kunst brachte ihm schon bald wichtige Aufträge ein, unter anderem begann er, große, standfeste Hohlfiguren aus Ton zu fertigen - zum Schmuck von Fassaden. In Breslau (Wroclaw) sind das die 25 überlebensgroßen Terrakotta-Köpfe die vervierfacht von der Fassade des früheren "Wertheim"-Kaufhauses herabblicken, vom einem der damals großen Kaufhäuser Europas in atemberaubender Architektur.

Vom Breslauer Honorar bezahlte der Künstler 1930-1932 eine Studienreise an die Côte d’Azur. Nike, seine Tochter, besuchte ihn dort. Aus der glatten und hellen Tonerde nahe Cagnes schuf der Bildhauer 1931 die Skulptur. Später arbeitete auch Picasso mit diesem Material.

Nike schrieb in einem Typoskript "Ullo benutzte die gleiche Technik", in der "die Etrusker ihre Terrakotta geschaffen haben, er baute hohl auf". Und Yvonne Bannek ergänzt, dass "Nike" beim Brennvorgang in einer Ziegelei oben auf den Ziegeln gelegen habe, danach eine Woche lang im Wasserbad, um die Kalkeinsprengsel aus der harten Terrakotta zu entfernen.

Leider sind etliche Kunstwerke von Ulrich Nitschke durch den Zweiten Weltkrieg und die Wirren danach zerstört worden oder verloren gegangen. Den Maler und Bildhauer nur einer Kunstrichtung zuordnen zu wollen, wäre falsch. Seine Spezialität war es, nichts zu übermalen: "Der einmal gesetzte Pinselstrich und die einmal gewählte Form bestehen für immer", erklärt die Enkelin.