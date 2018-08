Von André Wesche

Berlin. Neben Stan Laurel und Oliver Hardy zählt das Schauspieler-Duo Bud Spencer und Terence Hill zu den erfolgreichsten und beliebtesten Film-Couples in der Geschichte der bewegten Bilder. Zwei Jahre nach dem Tod seines Freundes hat Terence Hill noch einmal auf dem Regiestuhl Platz genommen und widmet dem Verstorbenen ein Roadmovie, das mit Reminiszenzen an die gemeinsame Zeit gespickt ist. Darin spielt der 79-Jährige einen gealterten Motorradfahrer auf Sinnsuche, der eine väterliche Freundschaft zu einer problembeladenen, jungen Frau knüpft. Wir trafen Terence Hill in Berlin zum Gespräch - auf Deutsch.

Mr. Hill, was können Sie über Ihre deutschen Wurzeln verraten?

Deutsch ist meine Muttersprache. Ich habe bis zu meinem sechsten Lebensjahr ausschließlich Deutsch gesprochen. Wir haben in Lommatzsch (Landkreis Meißen/Sachsen) gelebt. Dort hatte ich viele Spielkameraden. Später bin ich in Italien in die Schule gegangen. Dort wurde nur Italienisch gesprochen. Meine deutsche Mutter ist leider jung gestorben, und ich habe viel von meiner deutschen Sprache vergessen. Ich war dann 30 Jahre in Amerika und habe nur Englisch geredet. Und jetzt spreche ich keine der Sprachen wirklich gut!

Wie gut erinnern Sie sich an Ihre Zeit in Lommatzsch?

Sehr gut. Ich glaube, dass es letztlich die Kindheitserlebnisse sind, die für das ganze Leben bleiben. Die Umstände, unter denen man aufwächst, beeinflussen einen Menschen stark. Als spielendes Kind war ich so zufrieden wie später nie wieder. Trotz der Kriegszeiten ging es sehr lebhaft zu.

Lommatzsch liegt unweit von Dresden. Haben Sie etwas von den Bombennächten mitbekommen?

Ja. Ich möchte eigentlich nicht darüber sprechen. Nur so viel: Der ganze Himmel war rot gefärbt, man konnte das sehen. Und wir sind in den Keller gegangen. Mein Vater war Chemiker in einer großen Fabrik. Er ist für eine Woche nicht nach Hause gekommen. Dann hat meine Mutter gesagt: "Jetzt hole ich ihn!". Sie hat sich auf das Fahrrad geschwungen und ist von Lommatzsch nach Dresden gefahren. Tatsächlich hat sie ihn im Wald gefunden. Er hatte einen Spiegel an einem Baum befestigt und war gerade dabei, sich zu rasieren. Er sagte, dass er die Fabrik beschützen muss. Mein Onkel hat ihn schließlich dazu überredet, wegzugehen. Ich habe viele Erinnerungen. Vielleicht werde ich mal ein Buch darüber schreiben. Das kann ein paar Jahre dauern.

Warum sind Sie nach Italien zurückgekehrt, wo Sie geboren wurden?

Mein Vater war ja Italiener. Meine Mutter hat in Dresden Kunst studiert. Sie war eine talentierte Malerin. Mein Vater hat in Italien eine Arbeit gefunden. Deshalb sind wir wieder dorthin gegangen. Meine Mutter war sehr lebhaft, und das habe ich in meinem Blut. Sie war es auch, die wollte, dass ich Schauspieler werde. Dafür hat sie alles getan, auch wenn wir kein Geld hatten. Notfalls hat sie etwas von einer Freundin geliehen. Mit zwölf Jahren hatte ich dann zum ersten Mal Reitunterricht. Vielleicht hat Sie ja schon geahnt, dass ich später mal Cowboyfilme mit Bud Spencer machen würde?

Sie haben Ihren neuen Film Bud Spencer gewidmet. War das von Anfang an geplant?

Bud hat noch gelebt, als wir in der Gegend von Almeria einen geeigneten Drehort für den Film suchten. Mir schwebte ein Platz vor, der so stark im Gedächtnis des Zuschauers haften bleibt wie das Haus auf dem Berg in "Psycho". Mein Kameramann hat schließlich diesen Ort vorgeschlagen. Er gefiel mir auch, aber ich wollte noch nach Alternativen schauen. In diesem Moment klingelte mein Handy. Buds Sohn war dran und sagte: "Mein Vater ist von uns gegangen.". Ich war ganz, ganz traurig. Und dann plötzlich auch voller Freude. Ich wusste, dass dieser Platz der richtige sein würde. Wir haben in der Wüste zwei verfallene Westernhäuser gebaut, mit denen wir drehen konnten. Dann fiel mir ein, dass es dieselbe Wüste war, in der ich zum ersten Mal Bud Spencer getroffen habe. Da schloss sich ein Kreis. Da war es das Mindeste, ihm diesen Film zu widmen.

In Almeria haben Sie auch Ihre Frau Lori kennengelernt?

Wir haben uns in Rom kennengelernt, aber nach einer Woche sind wir nach Almeria gegangen. Sie war mein amerikanischer Sprachcoach. Als wir nach zwei Monaten zurückgekommen sind, haben wir sofort geheiratet. Es war ein Experiment, das gut gegangen ist. Wir sind jetzt mehr als 50 Jahre zusammen.

Wie schwierig ist es, mit 79 noch Prügelszenen mit deutlich jüngeren Gegnern zu drehen?

Ach, das ist ganz leicht. Sie sehen es ja im Film.

Wie halten Sie sich fit?

Ich mache gar nichts. Es sind die Gene meines Vaters. Er war auch so.

Ist es wahr, dass Sie im umbrischen Amelia eine Eisdiele betreiben?

Man hat mich gefragt, ob diese Gelateria meinen Namen tragen darf und ich habe zugestimmt. Seither kommen mehr Leute in den Ort. Ich selbst esse eigentlich fast keine Eiscreme, obwohl ich sie sehr mag. Zuviel Zucker. Auf Zucker achte ich, obwohl ich ihn sehr gern esse.