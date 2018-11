Von Isabelle von Neumann-Cosel

Ludwigshafen. Noch nie ging es den Menschen so gut wie heute, noch nie war das Lebensgefühl so schlecht; in der westlichen Welt gibt es mehr Wohlstand, aber auch mehr Zukunftsangst denn je. Die gedachten oder zumindest gefühlten Bedrohungen sind vielfältig: vom Klimawandel bis zum Öko-Kollaps, von einer Riesen-Migrationswelle bis zu Terror und Krieg, von der Finanzkrise bis zum Zusammenbruch globaler Marktwirtschaft. Jeder weiß es, und jeder wurschtelt und/oder rennt weiter.

Hofesh Shechter, israelischer Ausnahme-Choreograf, inszeniert in seinem Stück "Grande Finale" den Tanz auf dem Vulkan kurz vor dem ultimativen Ausbruch: einen mal hektischen, mal erstarrten, mal komischen, mal grausigen, mal tranceträchtigen und mal auftrumpfend-fröhlichen Gemeinschaftstanz einer Gesellschaft in höchster Gefahr. Nicht zufällig erinnert dieser trotzige Tanz vor der drohenden Apokalypse an die Berichte vom Untergang der Titanic - wie dort das Bordorchester ist es bei Shechter eine sechsköpfige Live-Band, die mit beharrlicher Melancholie im wildesten Wirbel auf der Bühne immer weiterspielt.

Die akustische Bedrohung (Ohrenstöpsel gab’s umsonst) kam vom Band in Form aufbrausender Techno-Klanggewitter, gleichwohl mit Trancefaktor. Hofesh Shechter ist auch profilierter Schlagzeuger - und sorgte für eine grandiose musikalische Inszenierung des Zusammenpralls von Heimatsehnsucht und finalem Knall.

Das Bühnenbild von Tom Scutt - hoch aufragende, stilisierte Häusersilhouetten, die von den Tänzern blitzschnell herumgeschoben werden können - lässt vielfältige Spielorte entstehen, mal klaustrophobisch eng, mal beängstigend weit, mal störend verstreut, mal trügerisch sicher. Dazwischen ackert sich die Gruppe im Dauertanz ab, und wer aus der Rolle fällt, wird schnell wieder eingenordet.

Da findet sich mal kurzzeitig ein Paar, da gibt es einen raschen Tritt ins Knie, da entzieht sich einer dem Gruppenzwang - aber der Sog des Weitermachens ist stärker als alles andere. Auch als der Tod. Mal sind es die Frauen, mal die Männer, die schlaff am Boden liegen und von ihren PartnerInnen regelrecht betanzt werden: ein makabrer, absurd komischer Totentanz. Nur ab und an friert die Szene ein - kurze Atempausen im atemlosen Taumel.

Immer wieder blitzt in der Choreografie Folklore auf - so vielfältig wie die Herkunft von Hofesh Shechters Ausnahmetruppe: fünf Tänzer, vier Tänzerinnen, acht Nationen. Und zum Abschluss gibt es ein einen wilden Walzer mit vordergründiger Operettenseligkeit (aus Lehárs "Die lustige Witwe"). Den kennt auch das Publikum bestens. Dennoch bleibt kein Zweifel am bösen Ende, wenn die Gruppe nach einem allzu schönen Seifenblasen-Regen auf engstem Raum zusammengepfercht noch einmal von oben angestrahlt wird (höchst effektvolles Licht: Tom Visser).

Die Zeitschrift "tanz" hat "Grande Finale" zum Stück des Jahres gewählt - recht so!