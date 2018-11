Der Künstler Gunter Demnig beim Verlegen eines "Stolpersteins" in Heidelberg. Bislang wurden 152 in der Stadt verlegt, viele weitere in der gesamten Region. Foto: Alfred Gerold

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Sie schimmern in sanfter Messingfarbe zu unseren Füßen. Manche trampeln unbedarft über sie hinweg. Andere verharren vor den "Stolpersteinen", lesen die auf ihnen verewigten Namen - und machen sich dabei bewusst, wie allgegenwärtig das Unrecht während der NS-Zeit war, als Millionen von Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, behinderte Menschen, Zeugen Jehovas oder politisch Andersdenkende verfolgt, verjagt und ermordet worden waren. Mit den ins Straßenpflaster eingelassenen "Stolpersteinen" wird an die Einzelschicksale erinnert. Europaweit. Die Messingplaketten geben den Menschen, die in den Konzentrationslagern zu Nummern degradiert wurden, die Namen zurück.

Der 71-jährige Künstler Gunter Demnig hatte vor 26 Jahren die Idee zu dieser Aktion. In Köln wurde 1992 das erste Täfelchen verlegt. Viele Städte folgten - oft nach langen, zum Teil heftig geführten Diskussionen, ob dies die richtige Form des Erinnerns sei. So auch in Heidelberg. Gegner behaupteten, die "Stolpersteine" vor den Wohnhäusern der NS-Opfer führten dazu, dass ihr Andenken mit Füßen getreten werde. Aber vielleicht sind solche Behauptungen nur ein Vorwand, weil manche Zeitgenossen vor der eigenen Haustüre nicht daran erinnert werden wollen, dass Ausgrenzung, Pogrom und Massenmord mitten unter uns begonnen haben.

Dieser Tage wurde in Frankfurt am Main der 70.000. "Stolperstein" verlegt. Er erinnert an Willy Zimmerer, der 1944 im nordhessischen Hadamar als Behinderter ermordet wurde. Alle "Stolpersteine" zusammen gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Man findet sie in 1265 deutschen Kommunen und in 23 weiteren Staaten Europas.

Auf seiner Homepage veröffentlicht Demnig die jeweiligen Orte und Termine, seine Liste reichte am Donnerstag schon bis zum 10. Dezember. In Heidelberg kümmert sich eine eigene Initiative um die "Stolpersteine", sie trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat in der Volkshochschule an der Bergheimer Straße und dokumentiert ihre Aktivitäten ebenfalls auf einer eigenen Homepage. Darauf werden unter anderem die Kurzbiografien der vertriebenen, verfolgten und ermordeten Opfer der NS-Zeit veröffentlicht. Über die von 2011 bis 2015 verlegten Heidelberger "Stolpersteine" informiert überdies ein vor drei Jahren erschienenes Buch (Kurpfälzischer Verlag, Heidelberg, 192 S. mit zahlr. Abb., 15 Euro). Mitglieder der Initiative, darunter auch Schüler und Studierende, recherchieren für die Beiträge. Ergänzt werden die Biografien durch Exkurse zu speziellen Themen, die Heidelberg betreffen, durch eine Zeittafel und verschiedene Register.

2006 hat sich Demnig die "Stolpersteine" patentieren lassen. Wer eine Patenschaft für die Herstellung und Verlegung eines "Stolpersteins" übernehmen möchte, kann dies für 120 Euro tun. Den jeweiligen Städten entstehen keine Kosten. Selbstverständlich werden Stolpersteine nicht gegen den Willen von Angehörigen von Opfern verlegt. Die Erinnerungsplaketten auf den Betonwürfeln haben eine Kantenlänge von zehn Zentimetern. Namen und Daten werden per Hand in die Plaketten eingeschlagen. Meist beginnt der Text mit den Worten "Hier wohnte", dann folgen die Lebensdaten, größtenteils auch die Orte des Exils oder die Konzentrationslager, in denen die NS-Opfer ermordet wurden.

Die Plaketten werden so ins Pflaster oder den jeweiligen Gehwegbelag eingelassen, dass man eben nicht stolpern kann. Nur gedanklich soll man dies tun. Beim Lesen der Inschriften verneigt man sich unwillkürlich vor den Opfern. Allein in unserer Region kann man dies vor Hunderten von "Stolpersteinen" tun.

Stolpersteine in der Region: Hier ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit: In Adelsheim findet man 5 "Stolpersteine", in Brühl 6, in Eberbach 48, in Heidelberg 152, in Hockenheim 33, in Ludwigshafen 253, in Mannheim 155, in Meckesheim 25, in Mosbach einen, in Neidenstein 10, in Nußloch 4, in Schriesheim 26, in Speyer 16, in Viernheim 45, in Waibstadt 7, in Walldorf 20, in Weinheim 45, in Wiesloch 42 und in Worms 189. Fast täglich werden es mehr. Ein Erfolg sondergleichen für den mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Künstler, der 1947 in Berlin geboren wurde und seit vielen Jahren in Köln lebt.

Info: www.stolpersteine-heidelberg.de, www.stolpersteine.eu