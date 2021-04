Von Olaf Neumann

Helge Schneider, Sänger, Multiinstrumentalist und Musikclown aus dem Kohlenpott, ist am 30. August 65 Jahre alt geworden. Die Corona-Pause hat er für eine neue Platte genutzt – alles selbst eingespielt und aufgenommen. "Mama" heißt das Werk. Olaf Neumann traf den künstlerischen Draufgänger zu einem entspanntes Gespräch über Kreativität in der Corona-Krise, Schlager und Singen für Deutschland.

Herr Schneider, wie sieht Ihr Alltag aus in der Zeit der Covid-19-Pandemie?

Helge Schneider: Ich habe monatelang aufgeräumt. Ich habe ein Lager aufgelöst und woanders wieder aufgebaut. Und ich habe mein Archiv durchgeguckt: VHS- und U-Matic-Bänder mit Film neben Kassetten und Tonbändern. Manchmal höre ich da rein, zum Beispiel in eine Live-Aufnahme von 1976 oder 77. Ich hatte damals eine Band mit meinem Freund Charly Weiss: El Synder und Charly McWhite. Er hat toll Schlagzeug gespielt. Leider ist Charly vor zehn Jahren gestorben.

Können Sie sich gut allein aushalten in den eigenen vier Wänden?

Ja, ich habe immer etwas zu tun. Und zum Schluss gibt es ja immer noch das Fernsehen. Sonntags Tatort zum Beispiel. Meistens aber irreale Geschichten. Ich habe auch schon Drehbuchautoren kennengelernt, die mit mir arbeiten wollten, aber ich habe keine Lust, nach herkömmlichen 08/15-Mustern zu funktionieren. Zum Beispiel muss anscheinend immer ein Parallelstrang mit einer Liebesgeschichte mit rein. Wenn ich mir Krimis ansehe, dann meistens stimmungsvolle Filme wie "Fahrstuhl zum Schafott", für den Miles Davis die Musik gemacht hat.

Welcher Sound schwebte Ihnen vor, als Sie das neue Album "Mama" planten?

Ein natürlicher, warmer Sound ohne Synthesizer. Ich wollte überhaupt nichts Metallisches. Ich habe ein Klavier, das eine bestimmte Atmosphäre in die Aufnahmen bringt. Das klingt alles so direkt, als würde man daneben stehen. Beim Schlagzeugspielen mit Besen achte ich darauf, dass mir nicht langweilig wird. Der Rhythmus sollte direkt in den Körper gehen. Ich bin ja Swing-Musiker.

Sie beherrschen sämtliche Musikstile von Jazz über Rock bis hin zu Schlager. Gibt es für Sie auch "doofe" Musikstile?

Eigentlich ist Swing mein Ding. Techno kann man sich normalerweise nicht anhören, vor allem, wenn einer an der Ampel neben einem steht. Trotzdem kann ich aus Gründen des Zeitgeistes manchmal irgendetwas mit ihm anfangen. Sprich: persiflieren.

Was schätzen Sie insbesondere an Schlagermusik?

Gar nichts eigentlich, aber sie gehört speziell bei mir mit zum Erwachsenwerden. Aber ich hätte es auch als angenehm empfunden, wenn es nur Bill Haley oder Fats Domino gäbe – oder natürlich Elvis. Ich habe sein Konzert aus Hawaii live im Fernsehen in Farbe gesehen. Nachts um vier. Man kann sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es so was mal gab.

Versuchen Sie als Songschreiber, thematisch immer mehr in die Breite zu gehen?

Ich suche mir immer so was aus wie "Roswitha, die Striptease-Tänzerin". Das muss mit Saxofon gespielt werden. Und bei dem Stichwort "Bouillon de Paris" aus dem Song "Forever At Home" habe ich sofort an ein Akkordeon gedacht. Dann habe ich mein Scandalli-Schifferklavier herausgeholt. Das habe ich mir vor 30 Jahren für 15.000 Mark gekauft – und nie drauf gespielt. Das ist nämlich so schwer, dass man es gar nicht hochgehoben kriegt. Es steht jetzt wieder im Keller.

Warum nehmen Sie Ihre Alben nicht in den legendären Hansa Studios in Berlin auf, wo David Bowie und U2, aber auch Bernd Clüver und Marianne Rosenberg gewirkt haben?

Das ist für mich nicht möglich, weil ich das ganz alleine machen muss. Das ist so intim, da kann nicht noch einer hinter der Glaswand sitzen, den ich nicht so gut kenne wie mich selbst. Außerdem habe ich unheimlich viel Spaß an der Technik hier bei mir. Das gibt es ja kaum noch. Die Bandmaschinen zum Beispiel sind noch voll funktionsfähig. Eine stammt vom WDR und eine von den Bavaria Filmstudios in München. Und eine dritte stammt noch von Giuseppe Verdi, eine Wachsrollenaufzeichnungsmaschine von der Firma Osram.

Denken Sie zuweilen: Die Stille ist eigentlich sehr schön, ich will gar nicht mehr auf Tour gehen?

Das wäre schön für eine gewisse Zeit. Aber wie gesagt: In zwölf Monaten ist mein Geld alle. Und wenn ich dann nicht auf Tournee gehen kann, muss ich wieder arbeiten: als Zahnarzt, Paketzusteller oder Pferdeschmied.

Sie sind kürzlich bei Stefan Raabs "Free European Song Contest" unangekündigt für Deutschland aufgetreten – begleitet von den Heavytones. Haben Sie versucht, bei "Forever At Home" die Struktur eines typischen ESC-Liedes zu kopieren?

Stefan Raab und ich sind Freunde. Ich habe ein Lied gemacht und es für dieses Medium bereitgestellt. Diesen Ausflug in die Fernsehwelt bereue ich nicht. Wenn ich selber mal den Apparat einschalte, wollte ich etwas Schönes hören. Das war lustig, aber auch anstrengend. Es ist nicht einfach, in einen riesigen, leeren, abgedunkelten Raum hineinzusingen.

Was ist das für ein Gefühl, für Deutschland zu singen?

Ich bin ja Deutscher, ich liebe Deutschland und kann ruhig für Deutschland auftreten. Ich könnte ja theoretisch auch Bundespräsident, Außen- oder Innenminister werden wollen, wenn ich Abitur hätte, aber ich bin nun mal Musiker. Das ist mein Beruf. Ich fahre regelmäßig durchs Land und erfahre die Deutschen als offene Gesellschaft. Gerade heute ist es sehr wichtig, für eine offene Gesellschaft die Stimme zu erheben, weil es hier auch einige Leute gibt, die davon überhaupt nichts halten. Denen sage ich, ich halte viel von einer offenen Gesellschaft. Ohne eine offene Gesellschaft würde es so tolle Musik nicht geben, die wir so lieben.

Wollen Sie die Menschen mit Ihren Liedern "verführen?

Ich weiß nicht, ob Musik die Welt verändern kann oder auch sollte, aber es ist so. Ich strebe das nicht an, ich möchte einfach nur in meinem Umfeld positiv sein. Das ist aber nur ein Gefühl. Genauso wie Musik, die zur Gefühlswelt der Menschen gehört. Sie hat einen großen Anteil an dem Stimmungsbild, das die Menschheit abgibt.

"Ich will nicht funktionieren, ich will kreativ sein", heißt es in Ihrer Autobiografie. Ein Leitsatz?

Ja - und er gilt immer noch.

Info: "Mama" ist vor kurzem erschienen.