Stuttgart. (we/rl) Freudige Nachricht für Musikfans: Die amerikanische Sängerin Christina Aguilera tritt gemeinsam mit Aloe Blacc im Vorprogramm am 13. Juli bei den Jazz Open 2019 in Stuttgart auf. Zu dem Festival vom 4. bis 14. Juli werden nach Veranstalterangaben rund 50.000 Besucher erwartet.

Weitere Highlights auf der Jazzopen-Hauptbühne im Ehrenhof des Neuen Schlosses sind die Auftritte von Bob Dylan (10. Juli), Sting (11. Juli), Jamie Cullum & LP (12. Juli) sowie Parov Stelar (14. Juli). Der fünfte Schlossplatz-Act soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Zudem kommen Rickie Lee Jones (10. Juli), José James (11. Juli) und das Moka Efti Orchestra feat. Severija (14. Juli) auf die Schlossplatz-Bühne. Im Alten Schloss präsentiert das Festival Mnozil Brass – „Gold“ (5. Juli), Bobby McFerrin – „Gimme 5“ (6. Juli), Chilly Gonzales & Kaiser Quartett ( Juli Juli), Chick Corea – "My Spanish Heart" (8. Juli) und Sing the Truth feat. Kidjo, Reeves & Wright (9. Juli). Festival-Auftakt ist erneut die Verleihung der German Jazz Trophy. Dieses Jahr geht die Auszeichnung an Dee Dee Bridgewater, die am 4. Juli auftritt.

Im "Eventcenter Spardawelt" treten auf: Soul Diamonds XXl (5. Juli), Marius Neset Quintet & Yaron Herman Trio (6. Juli), Nik West & Ida Nielsen and the Funkbots (9. Juli), Terence Blanchard & E-Collective (10. Juli), Pérez, Cohen, Potter Quintet (11. Juli) und Wolfgang Dauner (12. Juli).

Die "Clubbühne BIX" bietet folgendes Programm bei intimer Atmosphäre: Jonah Nilsson (4. Juli), Bill Evans and The Spy Killers! & Snej (5. Juli), Julia Biel (6. Juli), Christian Sands Trio (8. Juli), Jazzmeia Horn (9. Juli), Judith Hill (10. Juli), Camille O’Sullivan & Las Migas (11. Juli), Ghost Note (12.7) und Donny McCaslin (13. Juli).

Darüberhinaus gibt es auch ein Konzert in der Domkirche St. Eberhard (11. Juli): Dieses Mal im Duo von Fola Dada und Max Meixner, begleitet mit Lesungen von Stadtdekan Christian Hermes.

Info: Tickets gibt es in den RNZ-Geschäftsstellen - der Vorverkauf für Christina Aguilera startet erst am 2. März; allerdings gibt es einen Online-Presale ab dem heutigen Freitag 10 Uhr unter www.jazzopen.com