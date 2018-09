Das Nationaltheater in Mannheim. Foto: dpa

Von Rainer Köhl

Mannheim. Lange war es nicht mehr in der Region zu hören, Benjamin Brittens "War Requiem", dieses tönende Mahnmal gegen den Krieg. Hochaktuell ist das anderthalbstündige Werk in unseren unsicheren Zeiten. Der Mannheimer GMD Alexander Soddy hat das "War Requiem" als Mannheimer Akademiekonzert im Opernhaus packend zur Aufführung gebracht, (heute, Dienstag, gibt es die dritte Aufführung). Einen deutschen und einen britischen Sänger verpflichtete Britten für die Uraufführung, als Zeichen der Aussöhnung.

"Ich bin der Feind, den du getötet hast, mein Freund", heißt es im Schlusssatz, dem "Libera me", in den Versen von Wilfred Owen. Texte des britischen Autors hat Britten in den Ablauf der lateinischen Totenmesse integriert. Großer Chor und großes Orchester tragen die Hauptteile der Messvertonung. Auf der rechten Seite der Bühne war zudem ein Kammerorchester postiert, welches die beiden Männerstimmen begleitete.

Den emotionalen Äußerungen der beiden Solisten und ihren Gefühlen steht die objektivierende Instanz des Chors gegenüber, der wie eine Himmelsmacht sang und die Klagen des Subjekts in der Liturgie kommentierte: in Trost, Apokalypse-Vision oder himmlischer Verklärung. Die dunkle Chorklage des Beginns im "Requiem aeternam" kontrastierte eindrucksvoll mit dem Lobpreis, den der Kinderchor des Nationaltheaters anstimmte. Ein Jauchzen, das von hoch oben aus den Lautsprechern erklang. Nicht recht passend zum Rest waren die Klänge, die der Kinderchor aus den scharf tönenden Lautsprechern schickte.

Eine große Leistung boten der Opernchor und Extrachor des Nationaltheaters (von Dani Juris einstudiert). Wunderschöne Pianissimi ließen diese im geheimnisvollen "Kyrie" ertönen, messerscharfe Deklamation erhielt das "Dies irae". Herrlich lyrische Momente ließ dazwischen der Frauenchor erblühen. Sehr dynamisch wurde die Kontrapunktik im "Offertorium" gesungen, wurde das himmlische Licht mächtig entflammt.

Intime Klänge entlockte GMD Soddy dem großen Apparat oft, neben grandiosen Aufwölbungen im "Sanctus". Die himmlischen Heerscharen jubelten ein gewaltiges "Hosianna". Viel Atmosphäre brachte der Dirigent in die Aufführung. Untergründige Spannungen kamen ins "Libera me", wurde die desolate Stimmung greifbar, als sich ein schwerer Kondukt mit Militärtrommeln zu apokalyptischen Klängen steigerte. Virtuos musizierte das Nationaltheaterorchester. Stets geschmackvoll und fern von Plakativem war die Aufführung.

In erlesenen Farben begleitete die Kammermusikabteilung des Nationaltheaterorchesters die solistischen Gesänge, gaben den Klängen Tiefe und feine Valeurs. Fabelhafte Gesangssolisten verliehen der Aufführung erst recht Eindringlichkeit und Größe. Der britische Tenor Allan Clayton gab den Empfindungen des Soldaten packende Wirkung. In wundersam feinem Pianissimo gab er seinen Visionen Raum und herrlich lyrischen Klang.

Nicht minder eindrucksvoll sang Raymond Ayers die Bariton-Partie. Volkstümlich hedonistische Lust und Humor wie bei einem Trinklied gaben die beiden ihrem Duett, sinnierten später in großer Tiefe. Eine Entdeckung war daneben die Einspringerin Heather Engebretson, die die Sopranpartie überragend gestaltete: wunderbar rein und attraktiv leuchtend, in hoch gespannter Intensität.