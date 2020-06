Kurt Edelhagen auf dem Höhepunkt seines Erfolges: 1964 gastierte er mit seiner Bigband, damals in Diensten des Westdeutschen Rundfunks, in Moskau – als einer der ersten westlichen Jazzmusiker in der Sowjetunion. 12.000 Zuhörer jubelten ihm im Sportpalast zu. Foto: WDR

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Vor kaum 50 Jahren war er noch ein Star, heute kennen ihn, wenn überhaupt noch, ältere Semester und eine kleine Schar eingefleischter Bigband-Freunde: Kurt Edelhagen, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. In den fünfziger Jahren galt er als der beliebteste und vielleicht auch beste deutsche Bigband-Leiter, dem sogar der "Spiegel" 1952 eine vierseitige Titelgeschichte ("Präzis wie die Preußen") widmete. Zu dieser Zeit pflegte Edelhagen, der an der Essener Folkwangschule Klarinette und Klavier studiert hatte (obwohl er nie als Musiker in Erscheinung trat), einen monumentalen Blechstil wie der damals ungemein populäre Stan Kenton – und bald hatte er auch den Ruf weg, dessen deutsche Ausgabe zu sein.

Tatsächlich half dem jungen Edelhagen der Zufall auf die Sprünge: Als klassisch ausgebildeter Musiker tingelte er mit einer Band nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Besatzungsclubs seiner Heimatstadt Herne im Ruhrgebiet, verließ aber schon bald die damalige britische Zone, um vor den Amerikanern, darunter auch im Heidelberger "Star Dust Club", zum Tanz aufzuspielen. Bald sollte, dank kräftiger Förderung eines Discjockeys des US-Soldatensenders AFN, Frankfurt und sein Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte Edelhagens Sitz werden.

Just zu dieser Zeit, im Dezember 1948, löste sich in der Kaiserstadt am Main die damals modernste deutsche Bigband auf: das Orchester von Joe Wick. Wick hatte damals eine erzmusikalische, aber reichlich undisziplinierte Horde von sehr jungen Musikern um sich geschart, die zwar sehr dem Jazz, dem Klang der neuen Zeit, huldigten, aber beim Publikum nicht ankamen. Edelhagen schnappte Wick dessen beste Musiker weg, darunter den sehr begabten und früh verstorbenen Trompeter Fred Bunge, und stellte eine neue Band zusammen.

Überhaupt hatte Edelhagen, wie auch der "Spiegel" 1952 monierte, keinerlei Skrupel, jederzeit einen guten Musiker gegen einen besseren auszuwechseln. Ihm gelang das Kunststück, aus dem wilden Haufen eine extrem präzise Band zu formen, mit mindestens sieben Stunden harter Satzarbeit am Tag. Die ersten Plattenaufnahmen kamen Ende 1949 heraus – und ließen aufhorchen: Ein neuer Klang im Orchestersound war geboren: ziemlich viel Blech, wenige Soli, vielleicht nicht immer "swingend", aber extrem präzise und zeitweise sogar sehr modern, wenn nicht avantgardistisch.

Im Gegensatz zum Vorbild Kenton spielte Edelhagen damals schon die allerneuste Jazzmode aus den USA, den Bebop mit seinen komplexen Harmonien und seinen hektisch, abgehackt klingenden Stücken im Stile eines Charlie Parkers – beste Beispiele aus Edelhagens früher Zeit sind der "Unison Bop" und der "Percussion in Bop" seines Arrangeurs Erich Becht vom Dezember 1949. Mitte 1949 wurde das Orchester vom Bayerischen Rundfunk für den Sender Nürnberg verpflichtet. Zu dieser Zeit war der ungemein talentierte Altsaxophonist Franz von Klenck zu ihm gestoßen. 1958 stürzte der sich aus dem Fenster seiner Kölner Wohnung – wohl, weil er den Druck des "Schleifers" Edelhagen nicht mehr gewachsen war. Das Orchester spielte damals nicht nur Jazz, sondern vor allem, wie im Rundfunk üblich, Tagesschlager, deswegen reizte ihn der Coup des damaligen Südwestfunks 1952, ihn nach Baden-Baden zu holen, wo man ihm bessere Bedingungen und vor allem mehr Zeit für seine musikalische Leidenschaft versprochen hatte.

Zu dieser Zeit hatten Jazzfreunde in Heidelberg das Paradies auf Erden: Wer Combos (wie die des Mannheimer Wolfgang Lauth) liebte, konnte ins 1954 etablierte "Cave" in der Altstadt gehen, für Freunde der großorchestralen Klänge wetteiferten Edelhagen (oft in Karlsruhe und in Kaiserslautern zu hören) und sein schärfster Konkurrent, Erwin Lehn vom Südfunk Stuttgart (zu dessen Sendegebiet Heidelberg gehörte und der oft im Schloss oder in der Stadthalle spielte), um deren Gunst.

Schon nach kurzer Zeit gab es die ersten relativ erfolgreichen Jazzplatten, aber ausgerechnet eine sollte floppen: Da sang eine junge Zirkusartistin, die erst 23-jährige Caterina Valente, in mehreren Rundfunkstationen (unter anderem auch beim Südfunk in Heidelberg) relativ erfolglos vor, aber als Edelhagen eine Sängerin suchte, nahm er sie und ließ 1954 zwei jazzige Titel auf "Just You, Just Me" und "Istanbul" produzieren. Doch die Platte blieb wie Blei in den Regalen liegen. Erst Monate drauf stellte sich für die Valente der Erfolg ein, der ihre Weltkarriere begründen sollte: mit den Balladen "Malagueña" und "The Breeze and I", eingespielt mit dem RIAS-Tanzorchester unter Werner Müller aus Berlin.

Edelhagen vergaß bei allen Erfolgen – er spielte aber auch gelegentlich Schlager mit der Valente ("Ganz Paris träumt von der Liebe", 1955) und Peter Alexander ("Sing, Baby, sing", mit Valente, 1955) ein – nie sein Interesse an der sinfonischen Musik (und da war er wiederum Kenton nicht unähnlich): Mit Igor Strawinsky "Ebony Concerto" und Rolf Liebermanns "Concerto for Jazzband and Symphony Orchestra" wurde er auf den noch neuen Donaueschinger "Tagen der Neuen Musik" stürmisch gefeiert.

Der große Bruch kam 1957, als Edelhagen zum Westdeutschen Rundfunk nach Köln wechselte, begleitet von unzähligen Zeitungsartikeln und Hörer- oder Leserbriefen, denn damals waren die Leiter der Tanzorchester an den Rundfunkanstalten noch richtige Stars. Die meisten Musiker blieben, quasi verbeamtet, weiter beim Südwestfunk in Baden-Baden, der Amerikaner Eddie Sauter (vormals Leiter des Sauter-Finegan Orchestra) wurde sein Nachfolger, kam aber beim Publikum wegen seines ungewöhnlichen Sounds nicht an.

In Köln baute Edelhagen derweil eine internationale Bigband – damals unerhört in Deutschland, wenn nicht gar in Europa – auf, während der 2010 mit 90 Jahren verstorbene Erwin Lehn fast schon stur an der eingeölten Stammbesetzung des Südfunk-Tanzorchesters festhielt. Mit dem Schweizer Schlagzeuger Charly Antolini, dem österreichischen Saxophonisten Carl Drewo, dem amerikanischen Posaunisten Jiggs Whigham, vor allem aber dem Amerikaner Trompeter Benny Bailey, dem Schotten Jimmy Deuchar, dem Jugoslawen Dusko Goykovich oder Shake Keane aus der Karibik an den Trompeten, wandte sich Edelhagen in den sechziger Jahren freieren Jazzformen zu, aber da war auch schon die große Zeit der Bigbands vorbei: Die Beatles und die Stones hatten die Jugend erobert. Am meisten Erfolg hatte Edelhagen ausgerechnet jenseits des Eisernen Vorhangs: Bei Tourneen in die DDR und die Sowjetunion war er der umjubelte musikalische Heilsbringer aus dem Westen.

In der Heimat war sein Stern fast schon am Verglühen, es gab kaum mehr eigene Plattenproduktionen, und der Maestro sagte über sich: "Der Name Kurt Edelhagen war bisher noch nie identisch mit Plattenerfolg." Doch dann kamen die Olympischen Spiele 1972 in München: Edelhagens Band spielte an jenem 26. August 1972 geschlagene 90 Minuten lang passende Weisen zum Einzug der Nationen im Olympiastadion – das war poppig arrangiert und basierte meist auf Volksliedern (Deutschland war vertreten mit "Hoch auf dem gelben Wagen", Auf, Du junger Wandersmann" und "Horch, was kommt von draußen rein"), aber es war im Grunde nicht seine Musik.

Edelhagen erinnerte sich so an seinen Auftritt in München: "Als Rainier von Monaco in der Ehrenloge so richtig schön im Takt mitklatschte, wusste ich endgültig, dass ich mit dieser Musik richtig lag." Der Lohn für die Mühe war Edelhagens erste Goldene Schallplatte (und das auch noch für eine Doppel-LP), aber natürlich nicht für Jazz. Doch ausgerechnet auf dem Höhepunkt seines kommerziellen Erfolgs kündigte ihm der WDR aus Einspargründen den Vertrag – ein ähnliches Schicksal sollte knapp 20 Jahre später Erwin Lehn beim Südfunk ereilen.

Von diesem Schlag erholte er sich nicht mehr. Schon in den sechziger Jahren hatte der stämmige Mann mit der markanten Hornbrille – phänotypisch Heinz Erhardt nicht unähnlich – sich bis zur Leberzirrhose getrunken, 1969 stand sein Leben im Wortsinn auf des Messers Schneide. Am 8. Februar 1982 starb er mit 61 Jahren nach langer Krankheit in Köln. Hier wurde schließlich nach ihm eine Straße benannt, in seiner Heimatstadt Herne sogar ein Platz.

Endlich erinnern sich nun auch der SWR (als Südwestfunk-Nachfolger) und der WDR an einen ihrer großen Jazzstars – und senden zum 100. Geburtstag in diesen Tagen nun liebevolle Nachrufe. Etwas spät, aber immerhin.