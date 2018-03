Heidelberg. (we) Er ist Heidelberger. Seit 45 Jahren. Er hat die Welt bereist. War als Entwicklungshelfer unterwegs. Studierte Volkswirtschaftslehre, Soziologie - ach ja: und Pädagogik. Das merkt man. Denn er teilt sich gerne mit. Er lässt andere an seinen Gedanken teilhaben. Zu sagen hat er viel. Der gesamte Bildungskanon, geschärft durch die Jugend in den 60er Jahren und die politische Bewusstwerdung in den 70er Jahren, schimmert durch. Von Leonard Cohen über Chile, Kuba, das Heidelberger Altstadtleben. Im Zweifel links. RNZ-Leser kennen das Spektrum. Denn seit sechs Jahren schreibt Fritz Feder Briefe an diese Zeitung.

Jetzt ist ihm diese Welt auf maximal 1200 Zeichen zu eng geworden. Prompt erscheint sein erstes belletristisches Werk: "All Tags Tücken - Miseren & letzte Dinge. Eine Phänomenologie in Anekdoten". Auf knapp 100 Seiten breitet Feder dort seine Gedankenwelt aus. Formal eher Banales, Gedanken, die jeder hat, verpackt in eine sehr schöne Sprache. Der frühe Peter Handke lässt grüßen. Da geht es dann um Bekanntschaften, viel um Gesundheit, aber auch um das portugiesische Coimbra oder um die vier Kinder - und um seinen Bruder, Karlo Feder, der selbst Pianist, Maler und Buchhändler war, ehe er im Alter von nur 59 Jahren verstarb. Ihm widmet der Bruder nicht nur ein Kapitel, sondern gleich eine kleine Galerie: 400 Werke Karlo Feders sind erhalten. Der Autor ist sogar bereit, einen Teil davon zu verkaufen.

Wer sich mit Fritz Feder unterhält, staunt über sein theoretisches Gedankengerüst, das sozusagen als Überbau über den 38 Anekdoten thront. Rimbaud, Dalí, die Antike. Sein erstes Buch (das zweite ist schon in der Mache) schrieb er für "Menschen über 40 mit Humor und Interesse an sich selbst". Volltreffer!

Info: Fritz Feder: All Tags Tücken, 97 S., 10,90 Euro, Verrai Verlag 2017