Von Matthias Roth

Heidelberg. "Freiheit" ist das Wort, das an diesem Abend am häufigsten zu hören ist. Ein Begriff, der eng verbunden ist mit der Titelfigur des Stücks, Sophie Scholl, deren 100. Geburtstag im zweiten Corona-Jahr fast ein bisschen untergegangen ist. Begriffe wie "Freiheit", "Widerstand", "Diktatur" sind heute wieder häufig in Gebrauch, allerdings nicht selten in grotesker Verzerrung, wenn es etwa um die "Freiheit" des Nichttragens einer Mund-Nasen-Maske geht oder mit "Widerstand" ein risikoloses Geplärr auf der Straße oder in den sozialen Netzwerken verbunden ist. Im Musiktheater "Gerade sein und Mensch werden: Sophie Scholl", das nun im Heidelberger Theater seine Uraufführung erlebte, werden die heute leichtfertig benutzten Hüllen oft fragwürdiger Inhalte wieder vom Kopf auf die Füße gestellt und mit den eigentlichen Bedeutungen gefüllt.

Endlich!, möchte man ausrufen. Endlich bringt sich die Kunst wieder in Stellung, greift Theater ein ins Denkgetriebe eines gesellschaftlichen Diskurses, der (nicht erst seit Corona, aber doch verstärkt durch die Pandemie) mächtig ins Schlingern geraten ist. Ulrike Schumann, Operndirektorin und Dramaturgin am Heidelberger Theater, erarbeitete zusammen mit der Komponistin Karola Obermüller, Trägerin des Heidelberger Künstlerinnenpreises 2021, über lange Zeit den Text, auf dessen Grundlage die Musik entstand: Das Auftragswerk wird von Magdalena Fuchsberger (Regie) im Alten Saal des Theaters gekonnt in Szene gesetzt, wozu Monika Biegler ein ausgeklügeltes Gebirge aus Küchentisch, Studierzimmer, Bücherkisten, Gipfelkreuz, Klavier und Gefängnis auf die Bühne stellt, das virtuos beklettert wird.

Das Instrumentalensemble nimmt, nur teilweise sichtbar, dahinter und auf dem oberen Balkon des Zuschauerraums (Trompeten) Aufstellung. Die musikalische Koordination von Dirigent Dietger Holm funktioniert ausgezeichnet über Monitore.

Dabei ist das Werk höchst komplex in seiner Struktur, aber dennoch klar und stringent organisiert. Die Handlung bewegt sich auf mehreren Ebenen. Die Stilistik der Musik ist äußerst facettenreich, collagiert den Swing der 1930er Jahre mit Lutherischen Chorälen, montiert Volkslied und Zwölftontechnik, Schuberts "Forellenquintett" mit geräuschhaften Klangballungen. Die Partitur ist anspruchsvoll, und fünf Vokalsolisten springen in doppelt so vielen Rollen hin und her. Corona-bedingte Schwierigkeiten merkt man dem Abend nicht an: Jedenfalls weist nichts auf die sicher auch hier recht widrigen Umstände der Entstehung hin. Auch das ein positives Zeichen dieser Produktion.

Im Mittelpunkt steht freilich Sophie: Katarina Morfa gibt ihr starke Bühnenpräsenz und fast so etwas wie Authentizität. Bewegend ist das Werden vom naiven HJ-Mädel zur kritisch denkenden jungen Frau und Nazi-Gegnerin gezeichnet. Katarina Morfa gibt dieser Figur mit zunächst exaltiert kreischender, später ruhiger und intensiver, auch farbenreicher werdender Stimme einen tiefen Charakter, der sich über die Gefahren seines Tuns allmählich bewusst wird: Spätestens als ihr Vater zu vier Monaten Haft verurteilt wird und sie ihm mit der Blockflöte "Die Gedanken sind frei" (ein Schlüsselmotiv) über die Gefängnismauern spielt, ist sie sich über die möglichen Konsequenzen ihres folgenden Tuns klar, auf das die Todesstrafe steht.

Ihr Bruder Hans (João Terleira) wandelt sich stimmlich nuanciert gar vom Anhänger der "Fahnentreue, mit der man Kriege gewinnt" zum aktiven Widerstandskämpfer, während die Mutter Lina (Almerija Delic) sich monoton hinter der Bibel versteckt. Johanna Greulich als Schwester Inge kann mit sehr hohem Sopran brillieren, während Wilfried Staber als Vater Robert dunkel-wuchtige Akzente am Küchentisch setzt und stimmlich in der Gefängnisszene berührt. Alle Sängerinnen und Sänger spielen darüber hinaus kleinere Nebenrollen, die Helen Hosefelder gelegentlich mit Live-Kamera begleitet (Video: Arno Kitzig).

Das Stück spielt (zum geringsten Teil) auch heute: Eine ältere Frau gerät mit der jungen Ira und später mit einem Mann aneinander, der für eine Unterkunft für Geflüchtete wirbt. Sie behauptet, Sophie Scholl gekannt zu haben, und will nun "unsere Freiheit, unsere Demokratie" gegen "die Fremden" verteidigt wissen. Ob das dem Stück wirklich zuträglich ist, müssen künftige Regisseure entscheiden, denn solche Bezüge zur Gegenwart veralten rasch und können die tatsächliche Absurdität der schnelllebigen Gegenwart kaum fassen: War es nicht eine sehr junge Frau, die mit der Behauptung durch die Medien ging, sich als Widerstandskämpferin in der Tradition Sophie Scholls zu sehen, wenn sie gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert? Und berief sich eine andere nicht auf Anne Frank, weil sie sich während des Lockdowns von der "Merkel-Diktatur" gefangengesetzt sah? Da überholt die krasse Wirklichkeit sofort jede neue künstlerische Arbeit. Das Stück selbst indessen schmälert das nicht.

