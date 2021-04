Von Stefan Kern

Vielleicht lag es an der musikalischen Dürre, die hinter uns allen liegt, oder es war der berauschend schönen Atmosphäre des kurfürstlichen Rokokotheaters geschuldet. Die kleine Pressekonferenz zum Schwetzinger Mozartfest 2021 geriet jedenfalls selbst zu einem kleinen Fest der Superlative. Eingeordnet haben die Protagonisten rund um die Präsidentin der Mozartgesellschaft, Rosa Grünstein, das Programm dieses Mozartereignisses irgendwo zwischen phantastisch, grandios und brillant.

Die Planungen sind im vollen Gange und der Vorverkauf läuft. Los geht es am 24. September mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim im Rokokotheater. Das Kammerorchester sei seit 70 Jahren ein Garant für seine frische musikalische Umsetzung. Neben dem Klarinettenkonzert und der "Mailänder Sinfonie" von Wolfgang Amadeus Mozart werden auch Joseph Martin Kraus (Sinfonie C-Dur) und Luigi Boccherini (Sinfonie Nr. 3 C-Dur) aufgeführt.

Das bekannte und legendäre "Van Baerle Trio" tritt am 25. September im Jagdsaal mit Mozart, Johannes Brahms und Ernest Chausson an. Am 26. September übernimmt das Quintett "Spunicunifait" im Jagdsaal mit den letzten drei der sechs Streichquartetten Mozarts. Schon für letztes Jahr geplant und dann verschoben, steht das 28. Konzert mit Stipendiaten der Jürgen-Ponto-Stiftung im Rokokotheater an. Am Samstag, 2. Oktober, wird, so der künstlerische Leiter Nikolaus Friedrich, die armenische Ausnahme-Pianistin Marianne Shirinyan die beiden Musikgiganten Mozart und Beethoven im Jagdsaal einander gegenüberstellen und die Einschätzung einfach versus kompliziert zu den Akten legen. Am 3. Oktober geht das 2017 gegründete "Ensemble Audace" mit Mozarts sechs langsamen Sätzen und dreistimmigen Fugen (KV 404a) in der Schlosskapelle an den Start.

Am 8. Oktober steht das Vogler Quartett & Nikolaus Friedrich im Jagdsaal auf der Bühne. Dabei wird neben Mozart, dem zweiten Preußischen Quartett, und dem Streichquartett Nr.2 von Beethoven auch die Uraufführung von Christian Jost "Solitude für Bassettklarinette und Streichquartett" zu hören sein.

Hoffentlich, so Friedrich, werde dann am 9. Oktober die Mozart-Oper "Don Giovanni" mit dem Theater Plauen-Zwickau und den Clara-Schuhmann-Philharmoniker Plauen-Zwickau im Rokokotheater zu sehen sein. Den Schlusspunkt setzen die Musikerinnen des Quartetts "Quatuor Zaïde" mit zwei Streichquartetten von Mozart und dem Streichkonzert Nr. 1 von Camille Saint-Saens.

Im Rahmen der Reihe Schwetzinger Schlosskonzerte sind ebenfalls das Benefizkonzert des Lions Club Schwetzingen am 25. Juni, ein Konzert der Jugendsinfonie-Orchester der Ukraine am 12. November, die Oper "Hänsel und Gretel" am 27. November und das Neujahrskonzert am 1. Januar 2022 in der Planung. Kleines Highlight wird in Anlehnung an das französische Straßenmusik-Ereignis schlechthin, die "Fête de la Musique" am 21. Juni sein. Zwar, so Simmert, dieses Jahr wohl nicht ganz so bombastisch wie erhofft. Aber am Ende immer noch mehr als genug musikalischer Balsam für die Seele.

Info: Weitere Informationen und Karten unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de.