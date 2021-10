Von Christoph Wagner

Schwetzingen. Unter Musikern erzählt man sich unzählige Bratscherwitze, und kaum einer der großen Komponisten hat die Bratsche für würdig erachtet, ihr ein Solokonzert zu widmen. Schlechte Voraussetzungen für einen jungen Musiker, der sich gerade in dieses Instrument verliebt hat. Nils Mönkemeyer ist es trotzdem gelungen, als Bratscher eine steile Karriere zu machen. In seinen Konzerten bei den Schwetzinger Festspielen demonstrierte er eindrucksvoll, welchen Reichtum an Klangfarben man dem Instrument entlocken kann – wenn man es kann.

In "Nils Mönkemeyer & Freunde" zeigte er im Zusammenspiel mit William Youn (Klavier), Arabelle Steinbacher (Violine) und Christian Poltéra (Violoncello), die alle als preisgekrönte Solisten mit Spitzenorchestern auftreten, gleichsam die Kernkompetenz seines Instruments: die Kammermusik. In Mozarts Variationen über "Hélas, j’ai perdu mon amant" für Viola und Klavier hat die Bratsche größtenteils nur Begleitfunktion, wobei man staunen konnte, wie aufregend Nebenstimmen klingen können. In Mozarts Klavierquartett g-Moll ist die Bratsche das am wenigsten mit Führungsaufgaben betraute Instrument, hatte aber dank Mönkemeyers Spiel einen wesentlichen Anteil an einer ausgesprochen feinsinnigen Interpretation.

Im abschließenden Klavierquartett Es-Dur von Antonin Dvorak ist die Bratsche gewissermaßen erwachsen geworden. Man spricht auf Augenhöhe miteinander. Für "Music for two" hat Mönkemeyer für sich und die Blockflötenvirtuosin Dorothee Oberlingers ein stimmiges Programm konzipiert, in dem Bach-Bearbeitungen Originalkompositionen aus dem 20. und 21. Jahrhundert gegenübertreten. "Messages between Trees" von Konstantin Gourzi (*1962), Anfang des Jahres von Mönkemeyer selbst uraufgeführt, ist als Appell für einen achtsamen Umgang mit der Natur zu verstehen. "Dream" von John Cage entwirft eine erstaunlich harmonische Klangwelt, während Luciano Berio in "Sequenza VI für Viola" und "Gesti für Blockflöte" die Möglichkeiten der Instrumente jenseits des Konventionellen auslotet.

Von Bach gab es zuerst vier eigentlich für Querflöte geschriebene, teils hoch virtuose Tanzsätze, von Dorothee Oberlingers souverän mit intelligenter Phrasierung vorgetragen. Ein hoch komplizierter Krebskanon aus dem musikalischen Opfer brachte selbst die beiden Spitzenmusiker in Verlegenheit. In zwei zweistimmigen Inventionen fiel die Blockflöte gelegentlich dem Temperament des Bratschisten zum Opfer, ehe last but not least in der Bratschenfassung der ersten Cellosuite Mönkemeyer seine ganze Klasse in die Waagschale warf, um endgültig zu beweisen, dass sein Instrument allen anderen ebenbürtig ist.

Als Dessert folgten noch Tänze von James Oswald und Béla Bartók, als virtuos musikantische Kabinettstücke geformt, dann viel Beifall und noch zwei Bachinventionen als Zugabe. Nach diesen beiden Konzerten müsste eigentlich jeder die Reize der Bratsche erkannt haben.