Mit 77 in Top-Form: John McLaughlin in der Schwetzinger Wollfabrik. Foto: Lenhardt

Von Peter Wiest

Schwetzingen. Da stehen oder sitzen sie, die Besucher in der Schwetzinger Wollfabrik - und keiner weiß, was weiter offen steht: ihre Ohren, die zwei Stunden lang eine bisher ungeahnte und unvorstellbare musikalische Breitseite abbekommen, welche sie in eine völlig andere Welt entführt, oder ihre Münder, einfach nur vor schierem Staunen darüber. Selten war sie angebrachter als an diesem Abend, diese eindeutig-zweideutige Frage: Hast du Töne?

Ja, natürlich haben sie Töne, diese Musiker um die Gitarren-Legende John McLaughlin. Aber solche? Unerhört! Und ungehört! Da denkt man, man habe über die zurückliegenden Jahrzehnte wirklich alles schon mal auf die Ohren bekommen, was da halt so möglich ist in Sachen Jazz, Rock oder Pop oder wie auch immer die einzelnen Genres heißen mögen. Und dann das! Da kommen einfach so mal vier Musiker daher, ausgerechnet nach Schwetzingen, sprengen alle Ketten - und nehmen das Publikum mit in eine vollkommen neue musikalische Dimension: Chapeau, kann man da nur sagen!

Passender hätte der Name denn auch kaum gewählt sein können für dieses Ensemble um den mehrfachen Grammy-Preisträger McLaughlin. "4th Dimension" nennen sie sich. Aber hallo! Das passt - wie auch sonst einfach alles an diesem Abend. Da haben sich vier perfekte Solisten und Individualisten zusammengefunden zu einem einheitlichen Ganzen - und leben sich und ihre musikalischen Vorstellungen scheinbar einfach so mal eben total aus auf der Bühne.

So einfach ist das alles allerdings denn doch nicht. Hinter dem Auftritt steckt eine Konzeption, die ganz klar besagt: Hier macht jeder auch mal, was er will - aber über allem steht der gemeinsame Output. So gibt es reichlich Platz für die wahrlich unglaublichen solistischen Fähigkeiten eines Gary Husband, der die Keyboards schon auch mal zwitschern und in den höchsten Tönen jauchzen lässt - und sich zusätzlich noch einen heißen Battle am Schlagzeug liefert mit dem indischen Drummer Ranjit Barot, der auch in den wildesten Eskapaden immer noch über das entsprechende Taktgefühl verfügt und dazu die alte indische Silbensprache Konnakol perkussiv zum Einsatz bringt, dass es nur so flutscht und hüpft.

Daneben schaut sich der kamerunische Bassist Etienne Mbappé das Ganze erst mal stoisch an, um dann zu demonstrieren, dass sein Instrument durchaus nicht nur begleitend, sondern auch melodieführend sein kann - mit einem Solo, das sowohl in punkto Technik als auch vom Feeling her einfach alles übertrifft, was bassmäßig die letzten Jahre zu hören war.

Über allem thront dann aber doch noch der Meister. Ganz entspannt im Hier und Jetzt ist er an diesem Abend, dieser John McLaughlin, dem man seine mittlerweile immerhin 77 Jahre wirklich nicht anmerkt und schon gar nicht ansieht. Vielleicht hat dazu ja der lange Spaziergang beigetragen, den er am Nachmittag mit Wollfabrik-Chef Joachim Schulz durch den Schlossgarten gemacht hat. So wirkt er irgendwie stoisch wie der Kurfürst auf der Bühne - und setzt mit seinem Gitarrenspiel dem Ganzen die Krone auf.

Nein, es sind vordergründig nicht unbedingt im Mozart’schen Sinne "Töne, die sich mögen", die da an diesem Abend erklingen. Aber es sind Töne, die sich zusammenfügen zu einem passenden Ganzen. Ja, natürlich sind auch immer wieder mal schrille und schräge Gitarren-Sounds dabei, wie es sich beim Jazz gehört. Etwa beim Intro "Trilogy" oder dem mitreißenden "Earth Ship" von der letzten Live-CD, das durch Mark und Bein geht. Dann allerdings gibt es auch eher stillere und melodiöse Passagen, gekoppelt mit fast Flamenco-artigen Einspielungen - wie bei "El Hombre Que Sabia", das er Paco de Lucia gewidmet hat. Auch den Blues beherrscht er meisterlich, dieser McLaughlin - allein das Stück "Light At the Edge" wäre den Abend wert gewesen. Und über seine technischen Fähigkeiten auf den sechs Saiten auch nur ein Wort zu verlieren oder gar zu fabulieren, verbietet sich von selbst. Allenfalls das: Wenn es einen gibt, der den Titel des "weltschnellsten Gitarristen" für sich in Anspruch nehmen könnte, dann er. Hast du da noch Töne?

Nach einem solchen Abend stellt sich diese Frage nicht mehr. Allenfalls eine andere: Wer wird der nächste Weltstar sein, den Joachim Schulz in seiner Wollfabrik präsentieren kann …?