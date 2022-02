„Her, her mol her, was ich dir jetzt sage will: De Karl is schun widder iwwa die Brick...“: Im Theater am Puls dreht sich am Sonntag alles um Joy Fleming. Foto: Theater

Schwetzingen. (RNZ) Der Pianist und Mitbegründer von Joy Flemings Plattenlabel will ein Benefizkonzert zu Ehren der 2017 verstorbenen Mannheimer Sängerin ausrichten. Eine Sängerin will dafür vorsingen. Und genau in dem Moment schneit Joys ehemalige Hausfriseurin rein...

Ein Teil ist wahr, ein Teil erfunden. Vier Schauspieler, Musik und echte Bezüge: Daraus hat Nici Neiss eine liebevolle Revue und eine humorvolle Hommage an die Mannheimer Bluesröhre gestrickt, gespickt mit tollen Songs. Und mit Akteuren, die Joy Fleming wirklich nahestanden. Denn Schauspieler Claude Schmidt ist tatsächlich Pianist und war Labelmitgründer. Die Hausfriseurin Druni spielt niemand anderes als Joy Flemings Tochter Heidi Kattermann.

Die Revue in der Inszenierung von Jörg Mohr wird nicht all zu oft gespielt und ist schnell ausverkauft. Ein Muss für Joy-Fleming-Fans und solche, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie es sind. Her, her mol her: Geh mol hie, her. De Karl is eh schun widder niwwer iwwa die Brick zu der onnere.

Info: Schwetzingen, Sonntag, 27. Februar, 19 Uhr, Theater am Puls. Restkarten für 24 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.