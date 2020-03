Schwetzingen. (voe) Auch die Schwetzinger SWR Festspiele ziehen die Notbremse: Die druckfrische Programm-Broschüre liegt vor und viele Besucher haben schon Karten bestellt, aber trotzdem muss auch dieses traditionsreiche Musikfestival abgesagt werden. "Das ist eine schwere Entscheidung, die uns alle – die beteiligten Künstler, die Partner, Mitarbeiter, Förderer, Dienstleister und Hoteliers – und natürlich Sie, unsere Zuhörer und Konzertbesucher, sehr hart trifft", teilte die Festspielleitung mit.

Bis Dienstag hatte man noch gehofft, dass sich die Situation bis Mai verbessern werde und an allen möglichen Szenarien gearbeitet. Die Proben für zahlreiche Produktionen liefen bereits. Angesichts der dramatischen Entwicklung und nach Bekanntwerden der Verordnung der Landesregierung musste man aber auch in Schwetzingen die Segel streichen. "Wir werden in den nächsten Wochen prüfen, ob und wann einzelne Veranstaltungen nachgeholt werden können. Die Festspiele 2021 sind geplant und wir hoffen, Sie alle dann wieder in Schwetzingen begrüßen zu können", heißt es in einer Mitteilung des Festivals.

73 Prozent der Tickets waren bereits verkauft. Sie werden erstattet, da dieser Prozess aber eine Zeit lang dauern werde, bittet man um Geduld. Einzelkartenkäufern mit Lastschriftverfahren wird der Ticketpreis automatisch erstattet. Einzelkartenkäufer, die per Rechnung zahlen oder gezahlt haben, wenden sich bitte bevorzugt schriftlich per Post, E-Mail oder telefonisch unter Angabe ihrer Bankverbindung an den SWR Classic Service. Einzelkartenkäufer, die ihre Karten bei Reservix gekauft haben, wenden sich bitte unter Angabe ihrer Bestell- oder Buchungsnummer per E-Mail oder telefonisch an Reservix oder deren Vorverkaufsstelle.