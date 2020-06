Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Im Licht des frühen Morgens bricht Sinan (Aydın Dogu Demirkol) auf. Sein Gesicht hinter der Scheibe eines Cafés wird vom Spiegelbild des nahen Meeres überlagert. Die Wellenbewegung des Wassers im unbewegten Gesicht des jungen Mannes erzeugen Undeutlichkeit und Ambivalenz, vielleicht sogar Zwiespalt. Nach dem Abschluss seines Universitätsstudiums fährt Sinan von Çanakkale mit dem Bus in seinen rund 70 Kilometer entfernten Heimatort Çan. Dort will er sich auf den Lehrerberuf vorbereiten.

Doch eigentlich hegt er schriftstellerische Ambitionen und plant die Veröffentlichung seines ersten Buches, das den Titel "Der Wildbirnbaum" trägt und sich in Form "intimer Bekenntnisse" mit den Bewohnern und Eigenarten seiner Heimat beschäftigt. Diese ist dem Außenseiter und bekennenden "Menschenfeind" nämlich verhasst, weshalb er sie fliehen möchte. Doch die Perspektiven auf etwas Neues sind verstellt. Sinans möglicher Aufbruch ist voller Hindernisse.

In Nuri Bilge Ceylans Film "The wild pear tree" (Der Wildbirnbaum) zitiert Sinans Vater Idris (Murat Cemcir) gleich am Anfang Tolstoi: "Wir gehen einen Weg, ohne zu wissen, wo er endet." Längst hat der Grundschullehrer seine früheren Ambitionen und Hoffnungen begraben. Weil er sein karges Einkommen verspielt, hat er Schulden. So darbt die Familie und verbraucht ihre Energien in sinnlosen Streitereien. Sinan kritisiert ganz offen seinen Vater, der alle Autorität und sein Ansehen verloren hat und mit Gelassenheit sein Scheitern erduldet. Sein misslingender Versuch, auf einem kleinen Grundstück nach Wasser zu graben, wird zur Metapher seiner unfruchtbaren und illusorischen Bemühungen.

In einer widersprüchlichen, emotional komplizierten Distanzierung zum Vater sucht Sinan nach einem Weg, der sein Schicksal nicht zu einer Wiederholung des väterlichen Erbes macht. Auf der Suche nach Geldgebern für sein Buchprojekt begegnet er Menschen, die seine innere Verfassung und die gesellschaftlichen Verhältnisse spiegeln und Sinans Zweifel und Zerrissenheit zwischen Aufbegehren und Anpassung begleiten.

So trifft er in einer als Locus amoenus inszenierten, von goldenem Licht und Blätterrauschen erfüllten Naturidylle seiner Jugendfreundin Hatice (Hazar Ergüçlü), die bald heiraten wird und darüber resigniert. Das schöne Leben sei sehr weit weg, sagt sie. Doch Ceylan kontrastiert ihre Ernüchterung mit einem langen poetischen Moment der Nähe und der Transzendenz. Für einen gedehnten Augenblick wird die Natur zur Erfüllungsgehilfin des unterdrückten Begehrens.

Mehrmals lässt Nuri Bilge Ceylan seine realistische Erzählung, die von langen, komplexen Dialogen getragen wird, in Traumbildern voller Angst und Schrecken münden. Auf seiner ernüchternden Sinnsuche begegnet Sinan Charakteren, die wie er selbst voller Widersprüche sind. Den bereits etablierten Schriftsteller Süleyman (Serkan Keskin) treibt er mit seinen angriffslustigen Provokationen über die Eitelkeit von Literaten und ihre literarische Gefallsucht zum Zorn. Zwei Imame, die er beim humorvoll in Szene gesetzten Diebstahl von Äpfeln ertappt, verstrickt er in ein ironisches Gespräch über den Nutzen der Religion und über moralisches Handeln. Doch dann wird Sinan selbst zum Betrüger, indem er die Verwirklichung seines Künstlertraums dem eigenen eitlen Egoismus opfert.

An mehreren Stellen unterlegt Ceylan Sinans vergebliche Sinnsuche und seine von ihm als bedeutungslos erfahrene Existenz mit Bachs Passacaglia und Fuge für Orgel in c-Moll. Im emblematischen Schlussbild steht Sinan schließlich im dunklen Brunnenschacht, um das vom Vater bereits aufgegebene Graben nach Wasser fortzusetzen.

