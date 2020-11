Eine Büste des Schriftstellers Friedrich Schiller ist im Schiller-Nationalmuseum in Marbach zu sehen. Die Freiheit des Einzelnen und seine Verantwortung in der Gesellschaft waren große Themen des Dichters; sie werden auch in der Schillerrede oft aufgegriffen. Foto: Daniel Naupold

Von Ingeborg Salomon

Marbach. Christian Drosten ist ein guter Redner – und er hatte in den letzten Monaten reichlich Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen. Der 48-jährige Virologe erklärt nicht nur der Bundesregierung, sondern auch dem Fernsehzuschauer sowie den Nutzern Neuer Medien alles rund um das Corona-Virus. Klar, verständlich, sachlich. Aber Prof. Drosten kann auch Dichter, wie er jetzt in der Marbacher Schillerrede beweist.

Dass "ausgerechnet ich" ausgewählt wurde, diese Rede zu halten, befand Drosten als "ungewöhnliche Wahl". Gemeinsam mit Schiller habe er immerhin das Medizinstudium und den Anspruch, die Natur aus einem naturwissenschaftlich-rationalen Ansatz heraus zu verstehen. Forscher müssten ein realistisches Bild zeichnen und nicht das gewünschte. Das bestätige sich gerade wieder in der Corona-Pandemie.

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Charité Berlin. Foto: Kappeler

"Wissenschaftler dienen keinen politischen Interessen, und sie lassen sich auch nicht vereinnahmen. Sie sind nur den Fakten verpflichtet", unterstrich der Virologe mit Blick auf teils harsche Kommentare zu seiner Arbeit in den sozialen Medien. Der öffentliche Meinungskampf "rund um die Uhr im Schleuderwaschgang sozialer Medien" sei für ihn eine "interessante Erfahrung" gewesen", so Drosten ein bisschen süffisant.

Es sei die Pflicht der Wissenschaftler, auch unangenehme Wahrheiten zu kommunizieren, denn "das Virus verhandelt nicht". Kurskorrekturen, wie die Wissenschaft sie seit Beginn der Pandemie im Frühjahr immer wieder vorgenommen habe, seien zwar für politische Entscheider "eine Zumutung", für Forscher aber ganz "normal". Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten viele Mediziner zum Beispiel das Tragen von Mund-Nasen-Masken für eher unnötig erachtet, inzwischen werden diese als wichtiger Schutz empfohlen. "Wenn wir Freiheit und Wohlergehen aufrecht erhalten wollen, müssen wir die gesamte Gesellschaft mitnehmen", erläuterte der Virologe.

Hintergrund > Die Schillerrede gilt seit 1999 als das ehrenvollste Amt, welches das Deutsche Literaturarchiv in Marbach (DLA) jährlich zum Geburtstag des Dichters Friedrich Schiller zu vergeben hat. Er wurde am 10. November 1759 in Marbach geboren. Schiller studierte Medizin und arbeitete kurzzeitig [+] Lesen Sie mehr > Die Schillerrede gilt seit 1999 als das ehrenvollste Amt, welches das Deutsche Literaturarchiv in Marbach (DLA) jährlich zum Geburtstag des Dichters Friedrich Schiller zu vergeben hat. Er wurde am 10. November 1759 in Marbach geboren. Schiller studierte Medizin und arbeitete kurzzeitig als Regimentsmedicus der württembergischen Armee; die Medizin prägte auch sein philosophisches Denken. Die Schillerredner aus Kultur, Wissenschaft und Politik können sich ihre Schwerpunkte selbst aussuchen, sofern ein Bezug zu dessen Werk deutlich wird. Dieses Jahr hat der Coronavirus-Experte Christian Drosten die Festrede gehalten, digital auf der Webseite des DLA. Weitere Redner waren in den Vorjahren Cem Özdemir, Ernst Ulrich und Richard von Weizsäcker, Jan Philipp Reemtsma, Norbert Lammert, Monika Grütters, Jan Assmann, Brigitte Kronauer und Berthold Leibinger. (sal)

Von da war es dann nicht weit zu Schiller: Der habe ja in seinen Werken stets die Freiheit des Denkens verteidigt, aber auch immer betont, dass das Individuum aus freien Stücken verantwortlich handeln solle. "Auch Schiller würde Maske tragen", unterstrich Drosten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Wichtig sei für jeden Einzelnen aus Pflicht und Verantwortung heraus zu handeln, aber auch aus Freude an der Erkenntnis. Aus dieser Pflicht erwachse dann die Freiheit. Ohne ein einziges Werk Schillers explizit zu nennen, brachte Drosten dessen Philosophie in seiner Rede klar auf den Punkt – in sportlichen 23 Minuten und Pandemie gemäß aufgezeichnet und digital.

In ihren Grußworten plädierten auch die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs (DLA), Sandra Richter, und Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, für ein "vernünftiges Handeln" im Schillerschen Sinne. Schiller sei Aufklärer und Erzieher gewesen, Drostens Aufgabe sei als "gesellschaftlicher Influencer die gleiche", so Bauer. Jetzt, in Zeiten der Pandemie, sei Mündigkeit von jedem Einzelnen gefordert. "Seien Sie Wellenbrecher", so ihre Aufforderung.

Info: Die Marbacher Schillerrede von Christian Drosten sowie die beiden Grußworte sind unter www.dla-marbach.de abrufbar.