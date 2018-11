Von Peter Wiest

Mannheim. Es ist der ewige und immerwährende Kampf zwischen Gut und Böse - bei dem zumindest im Film immer das Gute gewinnt. Und es ist die immer wieder tief bewegende und zu Herzen gehende Geschichte zweier Liebender - in vielen Abwandlungen und Variationen. All dies kennt man aus der bildgewaltigen Filmwelt von Walt Disney - seit Jahrzehnten setzt dies kaum einer so gekonnt und erfolgreich um wie er.

Und all das hat in all den Jahren offenbar nichts verloren von seiner Faszination beim Publikum - auch und gerade, wenn es nicht nur optisch, sondern zusätzlich auch noch musikalisch gleichermaßen opulent auf einer Bühne dargeboten wird. Dann gibt es tatsächlich ganz großes Kino - wie jetzt bei "Disney in Concert - Magic Moments" in der SAP Arena in Mannheim.

Disney-Klassiker und neue Songs

Immerhin gut 6000 Besucher wollten sie live erleben, diese magischen Momente. Auch wenn dabei filmisch absolut nichts Neues zu sehen war und die Sängerinnen und Sänger die Filmmelodien zwar gekonnt und professionell, aber nicht immer wirklich umwerfend darboten: Der Applaus dafür war mehr als freundlich und teilweise sogar richtig stürmisch. Was zeigt, dass offenbar ein großer Bedarf da ist für diese Form der schönen heilen Welt - mehr denn je anscheinend in diesen nicht nur vom Wetter her tristen Spätherbsttagen.

Bemerkenswert dabei ist: Das Publikum in der SAP-Arena war überwiegend jung - im Schnitt deutlich jünger als etwa noch zwei Tage vorher beim Rock-Konzert von Depeche Mode an derselben Stelle. Und das, obwohl - oder vielleicht gerade weil? - vorne auf der Bühne ein klassisches Orchester in voller Besetzung Platz genommen hatte.

Das "Hollywood-Sound-Orchestra" unter der Leitung von Heinz Walter Florin ließ die beliebtesten Disney-Songs in umfassender Bandbreite erklingen - und machte dabei, nicht nur, was den Sound anbelangt, seinem Namen durchaus Ehre. So bildeten die reinen Instrumental-Passagen, die immer wieder zwischen die Gesangspartien eingestreut wurden, die eigentlichen Höhepunkte - sie waren echte und tatsächlich auch magische Momente an diesem Abend.

"Der König der Löwen", "Die Schöne und das Biest", "Arielle, die Meerjungfrau" und elf weitere Filme aus der Disney-Produktion bildeten schließlich das Gerüst für die alles in allem gut zweieinhalbstündige Show - bei der Sängerinnen und Sänger wie Cassandra Steen, Gil Ofarim, Anton Zetterholm, Sabrina Weckerlin oder Milica Jovanovic durchaus Stimmgewalt bewiesen. Sie hätten aber vielleicht noch ein bisschen mehr aus sich heraus gehen dürfen.

Immerhin: Den einen oder anderen stimmlichen magischen Moment schafften sie dann doch - nicht zuletzt auch mit dem einen oder anderen neueren Song. Ein weiteres Highlight bot schließlich der auf seine Art einzigartige Stimmenimitator und You Tube-Star Brian Hull, der auf Zuruf aus der Arena Donald Duck, Micky oder Minnie Maus in Perfektion ertönen ließ: Noch einmal ein magischer Moment an einem Dezember-Abend, an dem sich ein dazu offenbar wild entschlossenes Publikum nur all zu gerne in die zwar auch nicht immer heile, aber am Schluss stets mit einem Happy End gesegnete Welt eines Walt Disney entführen ließ.