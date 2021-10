Mannheim. (RNZ) Roland Kaiser ist ein Ausnahmesänger, der seit fast viereinhalb Dekaden ganze Generationen begeistert, der sich dabei immer wieder neu erfindet und der sein Publikum bis heute mitnimmt auf seine ganz persönliche Reise. Einer, der während seiner beispiellosen Karriere noch nie irgendwelche Kompromisse eingegangen ist, sondern immer seinen Weg verfolgt hat. Der auch mal volles Risiko geht und bedingungslos alles auf eine Karte setzt, wenn es das Leben so will. Seine Arena-Tournee trägt den Namen seines aktuellen Albums "Alles oder Dich".

Mit den neuen Titeln knüpft Roland Kaiser einerseits nahtlos an den Erfolgssound seiner großen Livekonzerte von 2018 und 2019 an, blickt aber andererseits weiter klar nach vorne. Ohne jeden künstlerischen Druck präsentiert sich Kaiser heute so befreit und modern, so tanzbar und mitreißend wie nie zuvor. "Es ist ein zeitgemäßer Sound, ohne aber das Publikum zu verprellen. Heute lautet mein Motto: Ich muss nicht, ich kann. Und ich freue mich natürlich, dass ich immer noch darf", sagt Roland Kaiser. Neben den Titeln seines aktuellen Albums präsentiert Kaiser mit seiner Live-Band Neuinterpretationen seiner größten Hits wie "Dich zu lieben", "Santa Maria", "Alles was du willst", "Schach Matt" und bis zum YouTube-Hit "Warum hast Du nicht nein gesagt".

Info: Mannheim, Donnerstag, 14. Oktober, 20 Uhr, SAP-Arena. Karten von 59,90 bis 89,90 Tickets können Sie in den RNZ-Geschäftsstellen erwerben.