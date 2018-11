Von Milan Chlumsky

Ludwigshafen. Die Verschiebung des Einkaufens durch das Internet in die eigenen vier Wände führt heute dazu, dass zahlreiche Shopping-Malls in den USA bereits schließen - Europa wird sicher folgen. Das ist die Grundlage der Ausstellung von Laura Schawelka, die sie in der Scharpf Galerie Ludwigshafen präsentiert. Der Titel "Double Issues" steht für die fotografischen Aufnahmen von verschiedenen Verkaufsgegenständen, die durch gekonntes Arrangement das Interesse und die Kauflust des Betrachters wecken.

Die Meisterschülerin von Tobias Rehberger an der Frankfurter Städelschule schaut auch in die Vergangenheit und zeigt Beispiele von Werbung in der Pariser Zeitung L’Illustration sowie in Pariser Warenhäusern der 1950er Jahre, indem sie eine Fototapete mit ihrer dreistöckigen Warendisposition über drei Stockwerke in der Galerie reproduziert.

Wenn es eine Konstante in den Werbestrategien der Warenhäuser seit den Anfängen gibt, dann ist es die Verführung der Kunden mit optischen und haptischen Mitteln, etwa wenn die Kundinnen den Stoff anfassen dürfen und prüfen, die Parfums riechen oder sich bei der Anprobe im großen Spiegel betrachten. Die heutigen Strategien gehen viel weiter, der Kunde kann virtuell und reell - zu Hause - die Kleider anprobieren und, ohne Angabe von Gründen, retournieren.

Ein Kapitel für sich, auf das Schawelka hinweist, ist die Kleptomanie. Emile Zola betrachtete den Warenhausdiebstahl noch als Krankheit. Das Phänomen, dass Kundinnen einer wohlhabenden Schicht zwanghaft Kleider oder Gegenstände an der Kasse vorbei zu schmuggeln versuchten, ist genauso alt wie die Warenhäuser selbst. Die Pariser Haute volée ist übervoll von solchen Geschichten, die nicht selten Schande über wohlhabende Familien brachten.

Laura Schawelka konnte während eines Stipendiums in Paris die verschiedenen Marketingstrategien an Ort und Stelle studieren und belegt dies mit fotografischen Aufnahmen, die sie gekonnt mit aktuellen Beispielen der Werbung verwebt: So zeigt ein Video die Arbeit der Fotografen während der Ready-to-Wear-Show mit Lily Allen in Paris samt des Konkurrenzkampfs um die beste Stelle, auf der sie ihre Leiter postieren können, um die wirkungsvollste Werbeaufnahme zu schießen. Laura Schawelka zeigt überzeugend, wie es beispielsweise der - zu Lebzeiten völlig unbekannte - Pariser Fotograf Eugène Atget, zu lösen versuchte: mit gekonnter Unschärfe.

Eine schöne Ausstellung, die zeigt, dass in der Welt der Warenhäuser neben Geld, Eleganz und überraschenden Werbegags vor allem die Gefühle die Kauflust begleiteten, um mit anderen geteilt zu werden.

Der Online-Handel kennt diese Teilungs- und Begutachtungspraxis nicht mehr.

FiInfo: Laura Schawelka, Double Issues, Rudolf-Scharpf-Galerie Ludwigshafen bis 6. Januar.