Von Peter Wiest

Heidelberg. Es ist eine Nachricht, die die regionale Musikszene mitten ins Mark trifft: Der Gitarrist Jörg Teichert und der Schlagzeuger Christian Huber sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die beiden waren am Montag unterwegs zu Studio-Aufnahmen nach Stuttgart, als ihr Auto zwischen Karlsbad und Pforzheim von einem hinter ihnen fahrenden Autotransporter unter einen plötzlich bremsenden Sattelzug geschoben wurde. Die 41 Jahre alten Musiker waren sofort tot. Mit ihnen verliert die Metropolregion insbesondere im Bereich Jazz zwei ihrer versiertesten Protagonisten.

Als "Wanderer zwischen den Klangwelten" wurden Jörg Teichert und Christian Huber immer wieder bezeichnet, wenn sie mit ihren Projekten auftraten – oft gemeinsam. Erst im zurückliegenden Oktober standen sie mit ihrer Band Black Project und dem Frauenchor der Pädagogischen Hochschule beim Festival Enjoy Jazz auf der Bühne der Mannheimer Alten Feuerwache. Unvergessen bleibt auch der Auftritt Jörg Teicherts mit der orientalischen Jazz-Rock-Gruppe Fityan auf der Sommerbühne des Heidelberger Karlstorbahnhofs im September. Christian Huber wiederum hatte erst zwei Tage vor seinem Tod noch im Jazzclub des Deutsch-Amerikanischen Instituts Heidelberg mit Christoph Neuhaus’ Ramblin Bird gespielt. Beide Musiker wirkten neben vielen anderen Engagements auch beim Jazz Ensemble Baden-Württemberg mit. Jörg Teichert, dessen Wurzeln im Jazz und Blues lagen, war einer der anerkanntermaßen besten und vielseitigsten Gitarristen der Region.

Nach einem Studium an der Musikhochschule Mannheim wandte sich der gebürtige Heidelberger immer weiteren Musikstilen zu und experimentierte mit anderen Instrumenten wie der Mandoline, dem Banjo, aber auch der Tuba und der Trompete. Neben diversen Jazz- und Blues-Projekten mit eigenen Bands spielte er unter anderem beim Klezmer Quartett Heidelberg mit und trat mit bekannten Namen wie dem Schlagzeuger Erwin Ditzner (Duo Red & Grey) oder der Sängerin Jutta Glaser auf. Als Musiker war er auch an Produktionen im Bereich Theater, Musical, Oper und Ballett am Nationaltheater Mannheim, dem Theater Heidelberg sowie dem Staatstheater Wiesbaden beteiligt. Seit 2017 unterrichtete er als Dozent an der Popakademie Mannheim.

Christian Huber unternahm seine ersten musikalischen Schritte in Alternative- und Hardcore-Rockbands, bevor er zum Jazz fand und bei Fusion-Projekten mitwirkte. Als Schlagzeuger war er nicht nur bei Live-Ensembles gefragt, sondern auch für Studio-Produktionen. Neben seiner ausgefeilten Technik beeindruckte er mit einer Fähigkeit zur ausgeweiteten Improvisation, was ihm einen hervorragenden Ruf bescherte. Außerdem widmete er sich erfolgreich der elektronischen Musik. Zuletzt war er Stammschlagzeuger in Thomas Sifflings Formation Flow. Ebenso wie Jörg Teichert war Christian Huber als Theatermusiker an etlichen Bühnen tätig. Zudem engagierte er sich im Verein livekultur mannheim, den er 2016 zusammen mit Nadja Peter gegründet hatte.

Der Tod der beiden hat die hiesige Musikwelt bewegt, wie aus zahlreichen Beiträgen hervorgeht. Der Tenor: Jörg Teichert und Christian Huber werden ungeheuer fehlen. "Die beiden reißen eine riesige Lücke", brachte Black Project-Bassist Matthias Debus die Würdigungen auf den Punkt.

Trompeter und Ella & Louis-Geschäftsführer Thomas Siffling bezeichnete Huber und Teichert gegenüber der RNZ nicht nur als vielseitige und innovative Musiker, sondern auch als "unglaublich sympathische und offene Zeitgenossen". Laut Siffling soll es bald eine Benefiz-Gedächtnis-Veranstaltung im Ella & Louis für die beiden geben; der Erlös soll ihren Familien zugutekommen.