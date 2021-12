Die Krone Rogers II. ist ab 18. September 2022 in der Ausstellung „Die Normannen“ im Museum Zeughaus zu sehen. Das Museo della Basilica di San Nicola in Bari hat sie nach Mannheim ausgeliehen. Foto: Beppe Gernone

Von Ingeborg Salomon

Mannheim. Ausstellungen zu planen und so Kunstwerke für viele Interessierte sichtbar zu machen ist eigentlich eine feine Sache. Eigentlich. Doch um Leihgaben aus anderen Häusern zu bekommen, sind langfristige Terminabsprachen und Verträge nötig, und genau das ist aus bekannten Gründen seit zwei Jahren ziemlich problematisch. Doch die Museumsdirektoren und -kuratoren lassen sich nicht entmutigen. So wollen auch die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim 2022 ein großes Ausstellungsprogramm präsentieren.

> Unsichtbare Welten ist eine Mitmach-Ausstellung für die ganze Familie im Museum Weltkulturen D5. Vom 22. Mai 2022 bis 30. Juli 2023 werden Kinder selbst zu Forschenden und probieren aus, was Natur und Menschen entwickelt und erfunden haben, um das Unsichtbare sichtbar zu machen. Denn unsere Augen sind ein Wunderwerk, aber wir sehen damit längst nicht alles. In der Natur, im Weltall, in unserem Körper und sogar in unseren Gedanken gibt es viel mehr zu entdecken. Acht Inseln zu Themen wie "Ursprung", "Leben", "Wellen" oder "Gedanken" laden mit spannenden Stationen zum Mitmachen ein. Hier können die Besucher erleben, wie eine Fledermaus ihren Weg in völliger Dunkelheit findet. Sie entdecken, wie winzige Partikel sich vor ihren Augen in Luft auflösen, wie versteinerte Lebewesen früher ausgesehen haben und wie Kontinente wandern.

> Die Normannen kommen vom 18. September 2022 bis 26. Februar 2023 ins Museum Zeughaus C5. Die große kulturhistorische Sonderausstellung illustriert anhand hochkarätiger Leihgaben den beispiellosen Aufstieg der "Männer aus dem Norden" vom 8. bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts. Viele Aspekte sind heute genauso aktuell wie im Mittelalter: Mobilität, Migration, Integration und Kulturaustausch. So wurden aus einfachen Kriegern und kleinen Herren Kulturvermittler, mächtige Fürsten und Herrscher, die die Geschicke Europas nachhaltig beeinflusst haben. Ihre faszinierende Geschichte wird durch 300 kostbaren Leihgaben lebendig. Neben einzigartigen Handschriften, seltenen Textilien, Kunsthandwerk aus Gold und Elfenbein, Schmuck und Waffen machen sich unter anderem Preziosen wie die Krone Rogers II., die Anglo-Saxon Chronicle und Teile des Schatzes von Gnezdowo auf den Weg nach Mannheim.

Ganz entspannt genießt hier ein Mann seine Mittagspause, Robert Häusser hielt sie fest. Foto: Archiv der Curt-Engelhorn-Stiftung

> Die Welt am Oberrhein heißt eine Ausstellung vom 30. September 2022 bis 30. Juli 2023 mit Fotografien von Robert Häusser aus den 1960er Jahren, ebenfalls im Museum Zeughaus C5. Die Ausstellung ist der Beitrag der Reiss-Engelhorn-Museen zum trinationalen Projekt "Der Rhein" des Netzwerks Museen. An diesem 2022 größten länderübergreifenden Kulturprojekt am Oberrhein beteiligen sich 35 Museen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die Auftaktveranstaltung findet in Mannheim statt, Fotografie-Liebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten.

Gezeigt werden rund 80 Arbeiten von Robert Häusser, der zu den wenigen international anerkannten deutschen Fotografen der Nachkriegszeit gehört. Deshalb erhielt er den Hasselblad Award – den Nobelpreis der Fotografie. Von 1961 bis 1965 arbeitete Häusser für ein einmaliges Langzeitprojekt im Auftrag des Karlsruher Braun-Verlags. Entstanden sind eindrucksvolle Aufnahmen der Burgen, Schlösser, Städte, aber auch verschiedener Berufe sowie des ländlichen und städtischen Alltagslebens entlang des Oberrheins.

Häussers Bilder zeigen die große Bandbreite seines Könnens in der Architektur-, Landschafts-, Industrie- und Reportage-Fotografie. In seiner unverkennbaren Handschrift setzte er Motive in Szene, die er sowohl auf deutscher, als auch auf elsässischer und schweizerischer Seite wählte. Die analog hergestellten Bilder werden im digitalen Zeitalter zu einem einmaligen Dokument und spiegeln nicht nur die Prosperität in Wirtschaft und Forschung der 1960er Jahre wider. Sie zeigen auch einen politischen und gesellschaftlichen Wandel, der Brücken für ein vereintes Europa langsam wachsen lässt.

Weiter zu sehen sind die Ausstellungen

> Eiszeit-Safari bis 13. Februar 2022 im Museum Weltkulturen D5 und

> Gesichtslos – Frauen in der Prostitution bis 20. Februar 2022 in der Beratungsstelle Amalie in Zusammenarbeit mit den Reiss-Engelhorn-Museen Museum Weltkulturen D5.