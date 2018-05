Heidelberg. (hv) Der erste Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren geht an Michail Krausnick. Der in Neckargemünd lebende Schriftsteller erhält die Auszeichnung für seinen Roman "Weißer Bruder, Schwarzer Rock" (Conte Verlag, St. Ingbert 2014). Die Preisverleihung findet am 7. Juni, 19 Uhr, im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei Heidelberg (Poststraße 15) statt. Und nach einer Lesung des Autors ist ein Umtrunk geplant.

Im Roman "Weißer Bruder, Schwarzer Rock" verarbeitete der 1943 in Berlin geborene Krausnick Berichte seines Ururgroßvaters, der 1847 als Indianermissionar nach Michigan/USA geschickt wurde. Aus 28 Einsendungen wurden nun zunächst fünf Prosatexte ermittelt. Der erste Preisträger wurde daraus von einer dreiköpfigen Jury gefunden. Dieser gehörten an die Schriftsteller Marion Tauschwitz und Salim Alafenisch sowie Prof. Erik Schmid.

Ihre Begründung: "Überzeugt hat die Juroren das meisterliche Sprachhandwerk Michail Krausnicks, dem es gelingt, Historisch-Kulturellem mit sprach-lichen Mitteln eine literarische Form zu geben. Der Autor wird zum Botschafter, zum Vermittler: Sein klarer, teilnehmender, reflektierender und dramatisierender Blick fokussiert die Probleme einer Welt im Umbruch. Mit wechselnden Erzählperspektiven und behutsamer Sprachtransformation führt er zur Begegnung mit fremden Kulturen. "