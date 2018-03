Von Simon Scherer

Heidelberg. Für Schumann war sie die "griechisch schlanke Maid zwischen zwei Nordlandriesen". Eine Beschreibung von Beethovens 4. Sinfonie, der die Heidelberger Philharmoniker einiges entgegenzusetzen hatten. Mit Constantin Trinks am Dirigentenpult hatten sie für op. 60 mehr aufzubieten als nur jugendliche Frische, die im Allegro allerdings keineswegs zu kurz kam. Aktionsgeladen, spannungsreich und voller energischer Schärfe wurde jede Facette bis aufs Maximum ausgereizt, im Lauten wie im Leisen. Trinks hatte nämlich auch ein Händchen für atmosphärische Finsternis wie in den sagenumwobenen Abgründen des eröffnenden Adagios. In bester Teamarbeit mit dem Orchester könnten die schlagartigen Umbrüche und Zuspitzungen nicht reibungsloser ablaufen.

Nach solch pulsierender Vitalität und geballter Lebenskraft wurden im 2. Adagio schwelgende Seufzer in die Breite zerdehnt, was der sonst vorherrschenden klassischen Beschaulichkeit ganz neue Dimensionen eröffnete. Einfach zum Dahinschmelzen die verzückende Melodieführung der Geigen oder die zartfühlend einander zugespielten Holzbläser-Soli, die zuckersüßen Ohrenschmaus kredenzten. Diese hingebungsvolle Musizierweise hallte auch im Menuett nach, das ein amüsantes Nebeneinander von zärtlicher Zuneigung und kernigem Schmiss bot. Paradebeispiel für den famosen Zusammenhalt der Streichertruppe waren die flotten Tempi im Allegro.

Weniger geglückt war die Wahl der Sopranistin für Strauss’ "Vier letzte Lieder": Sowohl die Expressivität ihrer Stimme wie auch der ausladende Vortragsstil Alexandra Lubchanskys waren zu extravertiert für dieses Spätwerk, das von der Bereitschaft zum Tod und einem Sterben in Schönheit kündet. Strauss kehrte hier zur einfachen melodischen Linie zurück, die unter Lubchanskys üppigem Vibrato leider überfrachtet anmutete. Gelungen war dagegen die Verschmelzung mit dem Orchester, da die Sopranistin besonders im "September" wie eine weitere Instrumentalstimme wirkte, die jeden Moment des Überschäumens gemeinsam unternahm. Das Herz gestreichelt hat hier das warme Geborgenheit aussendende Horn-Solo.

Eine Spezialität des Dirigenten waren die unergründbaren Streicherklüfte "Beim Schlafengehen", wo der Konzertmeister grandios die Zeit des Zur-Ruhe-Kommens einläutete. "Im Abendrot" bewies die Sopranistin stärkeres Potenzial, wo sie wehmütige Rückblicke stets mit Fassung vortrug und eine Zufriedenheit spüren ließ, die sich zu innerlich erhebenden Momenten mit größten Emotionen steigerte. Wunderbar dazu der malerische Orchesterteppich mit lieblich zwitschernden Flöten.

Eröffnet wurde das 5. Philharmonische Konzert in der Stadthalle mit Peter Ruzickas "Fünf Bruchstücken für Orchester", die viel zum Nach- und Weiterdenken herausfordern und stark mit Extremen spielen. Trinks tischte hier ein knallbuntes Tosen auf, wo das Blech seinen Herrschaftsanspruch anmeldete. Genauso viel Aufmerksamkeit wie dem Tutti wurde aber auch unscheinbaren Details gewidmet. Interessant war Nr. 4, als Röhrenglocken eine sakrale Sphäre schufen, deren Stille absolute Neutralität versprach und das Orchester in einem undefinierbaren Zwischenzustand verharrte. War das heillose Durcheinander des 5. Bruchstücks eine Antwort darauf?