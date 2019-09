Nur wenige Veranstaltungen gab es von den "Philharmonic Wonders", als Freddy Wonder 2004 die Idee dazu hatte. Letztes Jahr traf schließlich im Rokokotheater in Schwetzingen Klassik auf Rock und Pop. Nun gibt es zwei Neuauflagen im Heidelberger Schloss - am 13. und 14. Oktober. Foto: privat

Von Peter Wiest

Heidelberg. Es waren nur ganz wenige Veranstaltungen, die es damals im Jahr 2004 gab, als Heidelbergs musikalischer Lokal-Matador Freddy Wonder die Idee hatte zu den "Philharmonic Wonders". Aber sie sind unvergessen: Aufführungen mit Band und klassischem Orchester; die erste davon in der Stadthalle, bei denen Klassiker der Pop- und Rock-Musik in ausgefallenen Arrangements dargeboten wurden. Jahre später kommen die "Philharmonic Wonders" zurück zu zwei Konzerten in den Königssaal des Schlosses, wo am Sonntag und Montag, 13. und 14. Oktober, die Freddy Wonder Combo gemeinsam mit der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie unter Leitung von Volker Christ auftritt. Freddy Wonder sprach darüber vorab mit der RNZ.

Herr Wonder, die "Philharmonic Wonders" waren für Sie von Anfang an ein Herzensanliegen. Was macht den Reiz dieser Veranstaltung aus?

Allein schon ein solches Angebot zu bekommen, als Band mit einem großen Orchester zusammenzuspielen, lässt dein Herz höherschlagen. Und du denkst: Wow, das ist jetzt was richtig Großes. Der Weg bis zum Konzertabend ist dann kein leichter, aber wenn es dann so weit ist, dann ist das ein unbeschreiblicher Moment. Dieser große Klang lässt uns einfach abheben!

Sie standen 2004 mit den "Philharmonic Wonders" erstmals auf der Bühne. Warum gab es danach lange Zeit keine Neuauflage?

Es gab schon noch Nachfolgekonzerte, etwa in Heidelberg das Open Air im Marstallhof mit Jochen Flamme und ein zweites Konzert in der Stadthalle in Eigenregie; außerdem in Reutlingen und in Wuppertal. Aber für so ein "Ding" brauchst du halt Veranstalter, und es ist immer auch ein Wagnis, denn es kostet viel Geld.

Wie kam es dazu, dass es letztes Jahr dann "Philharmonic Wonders" im Schwetzinger Rokokotheater gab?

Das war ein Glücksfall. Oberbürgermeister René Pöltl rief mich Ende 2017 an. Seine Stadt vergibt in jedem Jahr ein Konzert im Rokokotheater an einen besonderen Act aus der Region - wir durften die Ersten sein.

Auf was darf sich das Publikum bei den Konzerten im Königssaal freuen?

Wir haben einen neuen Titel für unser Projekt, New Philharmonic Wonders, und das Neue daran ist das Orchester, mit dem wir uns zusammengetan haben: die Junge Südwestdeutsche Philharmonie aus Mannheim. In Schwetzingen waren sie schon mit dabei - das war toll. Zudem haben wir uns für den Königssaal Gäste eingeladen. Mit dabei sein werden dort Pat Appleton, unsere ehemalige Sängerin, sowie Markus Zimmermann, Kai Häfner und Ralf Gustke.

In Schwetzingen haben Sie Mozart zitiert, der sagte, er suche "Töne, die sich mögen". Wie findet man diese?

Ich liebe Harmonien, einen gewissen Wohlklang eben. Das geht wohl den meisten Leuten so, die viel Musik hören. Töne, die sich mögen, muss man als Musiker gemeinsam finden. Bei uns sind dabei ganz besonders die Sänger gehalten, für diese zu sorgen - darüber hinaus jedoch auch das ganze Ensemble, bis hin zu unseren Arrangeuren Eckes Malz und Stefan Klieme. Das passt alles - und unsere Töne mögen sich sehr.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie aus Mannheim?

Die Überlegung war, ob wir ein Orchester finden, mit dem wir auch längerfristig zusammen auftreten können - und warum nicht ein Orchester mit jungen Musikern? Unser Dirigent Volker Christ hat dann dieses Orchester ausfindig gemacht. Christ ist unser Mann am Pult. Er kommt natürlich von der klassischen Musik, aber er ist einer von uns und kennt sich da aus.

Wird es weitere Vorstellungen der "New Philharmonic Wonders" geben?

Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel und der Weg. Jetzt dranbleiben ist die Devise. So etwas zu spielen macht einfach auch großen Spaß - und auch das Publikum war immer begeistert.

Wäre es nicht reizvoll, damit vielleicht sogar auf Tour zu gehen? Und vielleicht in Heidelbergs Partnerstädten aufzutreten als Botschafter der Stadt?

Ein wunderbarer Gedanke! Unser Oberbürgermeister kommt zum Konzert in den Königssaal; er ist ja für gute Musik sehr empfänglich. Dann schauen wir mal …

Info: "New Philharmonic Wonders" am 13. und 14. Oktober, jeweils 20 Uhr, im Königssaal des Heidelberger Schlosses. Tickets bei der RNZ-Geschäftsstelle in der Neugasse 4-6 sowie im Internet unter www.reservix.de.