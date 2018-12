Von Monika Frank

Ludwigshafen. Seit Tilmann Gersch mit Beginn seiner Intendanz am Pfalzbau-Theater die Werkschauen großer deutschsprachiger Bühnen ins Programm der Festspiele Ludwigshafen eingeführt hat, hat das Schauspiel gegenüber dem weiterhin hochkarätigen Schwerpunkt Tanz wieder erfreulich an Bedeutung gewonnen. Nach dem Wiener Burgtheater im letzten Jahr war diesmal die Theaterstadt München an der Reihe, mit allein vier sehenswerten Produktionen des Residenztheaters und Susanne Kennedys psychedelischen "Selbstmordschwestern" als Beitrag der Kammerspiele.

Den Schlusspunkt setzte nun eine für das Cuvilliés Theater geschaffene bezaubernde Inszenierung des österreichischen Regisseurs, Schauspielers und Puppenbauers Nikolaus Habjan, der die 1744 entstandene Komödie "Der Streit" von Pierre Carlet de Marivaux anmutig leicht und subtil ironisierend zu neuem Leben erweckte.

Wer ist schuld daran, dass die gewollt ewige Liebe meist an notorischer Untreue scheitert? Ob Frau oder Mann, fest steht nur, dass Keiner von Beiden der Erste im Liebesverrat gewesen sein will. Bei Marivaux, einem Vertreter der französischen Frühaufklärung, soll ein Menschen-Experiment klären, wer das Übel in die Welt gebracht hat. "Wir werden die Natur selbst befragen", sagt der friedfertige Prinz zu seiner zänkischen Geliebten Hermiane und erzählt, dass schon vor 20 Jahren am Hof über das leidige Thema heftig gestritten wurde.

Sein Vater habe daraufhin eine Reihe von Kindern - gleichviel Mädchen wie Jungen - völlig isoliert voneinander und der übrigen Welt aufziehen lassen. Für deren Betreuer, das Dienerpaar Mesrou und Carise, sei jetzt aber der richtige Zeitpunkt gekommen, die jungen Leute miteinander bekannt zu machen.

Im klinisch weißen Bühnenaufbau von Jakob Brossmann und Denise Heschl (Kostüme), das einem der im Medizin-Studium einst üblichen Anatomischen Theater nachempfunden ist, betreten die Versuchsobjekte nacheinander das ihnen durch die Hintertür eröffnete Neuland. Nicht ahnend, wieviel Augen auf sie gerichtet sind und taub für die leise klagenden Sonette, die der Musiker Kyrre Kvam zu Texten von Louize Labé in die Aufführung einstreut. Faszinierende Zwitterwesen mit glitzernden Augen sind das, ausdrucksstark und überaus agil, dank der wunderbaren Schauspieler (Oliver Nägele, Nikolaus Habjan, Arthur Klemt und Mathilde Bundschuh), die den lebensgroßen Puppen-Torsi ihre Stimme leihen und sie abwärts der Taille geschickt durch den eigenen Körper ergänzen.

Das Experiment bringt nicht viel, denn die unerfahrenen Weltneulinge machen es auch nicht besser als ihre wie gewohnt sozialisierten Altersgenossen. Das Mädchen Eglé erblickt ihr Spiegelbild im Wasser und verliebt sich in die eigene Schönheit, noch ehe sie den ihr zugedachten Jungen Azor gesehen hat, von dem sie nun ständig Bewunderung verlangt. Bei Adine und Mesrin glückt die Liebe auf den ersten Blick eher, aber die jungen Frauen giften sich an, weil jede die Schönere sein will. Dagegen finden die beiden Kerle einander ganz annehmbar und kommen sich auch sexuell schon ziemlich nahe.

Als der Versuch im Partnertausch und flotten Vierer auszuarten droht, greift die Geliebte des Prinzen entrüstet ein. Das garstige Quartett wird vom Prinzen wieder zu Einzelhaft verdammt, während die Diener vom Bühnenhimmel ein drittes junges Paar herniederschweben lassen, das auf Nachfrage versichert, so ganz und gar ineinander verliebt zu sein, dass es an keiner der noch anwesenden Personen auch nur das geringste Interesse empfinden könne. Na bitte, geht doch! Oder?