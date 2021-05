Von Olaf Neumann

Auf Ihrem neuen Instrumentalalbum "Frampton Forgets The Words" sind Songs von u.a. David Bowie, George Harrison und Lenny Kravitz zu hören, die Sie mit Ihrer schwarzen 1954 Les Paul Custom eingespielt haben. Ist diese Gitarre namens "Phenix” noch immer Ihr Lieblingsspielzeug?

Peter Frampton: Sie ist definitiv eine meiner Lieblingsgitarren. Bevor sie mir verloren ging, war sie sogar die einzige, auf der ich gespielt habe. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie speziell für mich gemacht wurde. In den drei Jahrzehnten, in denen sie verschwunden war, musste ich lernen, auf anderen Instrumenten zu spielen. Als ich sie 32 Jahre nach dem Flugzeugabsturz zurückbekam, klang sie ganz anders als erwartet. Nämlich immer noch toll. Jetzt ist diese 1954er Les Paul in meinen Shows wieder bei fast jeder Nummer zu hören. Und natürlich auch auf meinen Platten.

Die Geschichte dieser Gitarre ist ein bisschen gruselig. Fühlt es sich manchmal komisch an, auf ihr zu spielen?

Die Geschichte hat etwas von einem Märchen. So etwas passiert normalerweise nicht. Ich habe sie 1970 von meinem guten Freund Mark Mariana geschenkt bekommen und zehn Jahre lange bei wirklich jeder Session und jedem meiner Konzerte benutzt. Als wir 1980 unser Tour-Equipment nach Südamerika schicken wollten, stürzte die Transportmaschine in Caracas/Venezuela ab. (Die gesamte Crew kam dabei ums Leben. Die Red.) Ich habe damals jemanden runtergeschickt, um zu prüfen, ob etwas von unseren Sachen heil geblieben ist. Aber man ging davon aus, dass alles von einem Feuerball zerstört worden war.

Wie kommt es, dass diese legendäre 1954er Les Paul trotzdem noch da ist?

Wir wussten damals nicht, dass das Heck des Flugzeugs beim Absturz abgebrochen ist. Dabei sind die Gitarren nach hinten gerutscht – und nicht zerstört worden. Noch bevor wir das herausfanden, wurde das Flugzeug geplündert. Diese Leute haben meine schöne Gitarre verkauft. Jemand hat dann meine Les Paul 15 Jahre lang in der Region Caracas gespielt. Einigen Leuten ist aber aufgefallen, dass dieses markante Instrument wie meine Gitarre aussah. Daraufhin hat dieser Typ sie an jemanden von der Karibikinsel Curaçao weiterverkauft. Eine Generation später ging sie an den Sohn des Käufers über, der sie schließlich von einem Gitarrenbauer überholen lassen wollte. Dieser Kenner wusste sofort, was er da für einen Schatz vor sich hatte und machte Fotos von der schwarzen Les Paul Custom mit drei Pickups, Brandflecken und extremen Abnutzungsspuren. Die Bilder schickte er über Nacht an Freunde von mir, die sie an mich weiterleiteten. Am nächsten Morgen klärte der Gitarrenbauer den Jungen auf. Da machte der sich mit der Les Paul einfach aus dem Staub.

Wie ging die Odyssee der Gitarre weiter?

Es dauerte zwei weitere Jahre, bis der Junge das Gefühl hatte, auf der abgewetzten Gitarre nicht mehr spielen zu können. Er wünschte sich eine nigelnagelneue, aber er war klamm. Also ging er wieder zu dem Gitarrenbauer und verlangte 5000 Dollar für die Les Paul. Genau das habe ich am Ende bezahlt, um sie zurückzubekommen.

Die Gitarre tauchte wieder auf wie ein Phönix aus der Asche und scheint unkaputtbar zu sein. Sind Sie ein bisschen wie dieses Instrument?

Ich glaube nicht, dass ich unverwundbar bin. Niemand ist das, auch wenn manche das so sehen. Aber ich bin definitiv ein Getriebener. Das liegt an den Genen, die ich von meinen Eltern geerbt habe. Für mich ist sogar das Scheitern eine Inspiration. Ich war oben, ich war unten, ich war an der Seite, ich war schon überall. Meine Karriere ist wie eine phänomenale Reise. Es gibt eigentlich nichts, über das ich mich beschweren kann. Mein Leben ist großartig.

Bei Ihnen wurde eine seltene, entzündliche Muskelerkrankung festgestellt. Die Krankheit erlaubt Ihnen, weiter Platten aufzunehmen?

Gegenwärtig hält sie mich nicht vom Spielen ab. Aber ich merke, dass mir das Laufen immer schwerer fällt. Die Diagnose bekam ich, nachdem ich vor sechs Jahren innerhalb kürzester Zeit ein paar Mal auf der Bühne hingefallen war. Ich spürte, dass mit meinen Beinen etwas nicht stimmt und ging zu einem Neurologen. Er hat sofort die richtige Diagnose gestellt. Das ist bei dieser Krankheit gar nicht so einfach.

Sie sind Perfektionist. Was bedeutet das hinsichtlich Ihrer Arbeit?

Ich glaube, viele Schriftsteller, Maler und Filmemacher sind Perfektionisten. Kreative Menschen haben nie das Gefühl, ihre beste Arbeit überhaupt gemacht zu haben. Sie denken immer, dass da noch mehr kommt. Sie setzen sich persönliche Ziele, die sie unbedingt erreichen wollen.

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie vorletztes Jahr zum definitiv letzten Mal in legendären Konzerthäusern wie dem LA Forum und dem Madison Square Garden spielten?

Oh, zuerst einmal war es großartig, an diesen Orten überhaupt wieder gespielt zu haben. Ich bin ja seit 1979 nicht mehr dort aufgetreten. Meine Karriere hat in den letzten zehn Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen. Plötzlich war ich wieder Headliner in den größten Hallen – wie in den 1970ern. Es ist echt aufregend, wenn man beim Soundcheck am anderen Ende des Madison Square Garden auf eine Tafel blickt mit den Worten: "Herzlich willkommen zurück, Peter Frampton!" In dem Moment hatte ich eine Gänsehaut. Ich konnte mir dann auch nicht vorstellen, wie ich nach dem finalen US-Konzert in San Francisco für immer Good bye sagen sollte. Ich habe das abhängig gemacht von meinen Händen. Und siehe da – sie funktionieren noch prima!