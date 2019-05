Von Heribert Vogt

Heidelberg. In der Sixtinischen Kapelle in Rom, dem Ort der Papstwahl, steht über dem Geschehen das Jüngste Gericht mit dem göttlichen Richter im Zentrum. Und im Eingangsportal des Freiburger Münsters ist die Darstellung eines Weltengerichts zu sehen. Der Heidelberger Rechtswissenschaftler Paul Kirchhof sprach in der Neuen Universität über das Thema "Das Jüngste Gericht im Lichte des Rechts" als Beitrag zu Dieter Borchmeyers Reihe "Weltuntergang und Letzte Dinge".

Und Kirchhof betonte, dass vor allem Bilder vom Jüngsten Gericht bedeutsam sind. Sie machen dem Richter, der die Macht hat, über andere zu entscheiden, die Verantwortung für sein Handeln klar: Auch er wird einmal wegen seiner Urteile gerichtet werden. Etwa im Mittelalter, noch vor der Gewaltenteilung, ist der Richter der oberste Herrscher. Es geht also um den Mächtigen, der über das Schicksal anderer Menschen entscheidet.

In der Geschichte mahnte das Jüngste Gericht stets, Unrecht zu unterlassen und in Verantwortung vor Gott und den Menschen zu handeln. Vor allem wollte man den Richter in die Verantwortung nehmen. Sein Urteil sollte auch vor dem Jüngsten Gericht Bestand haben. Ähnlich wirkte einst der Bücherfluch: Auf dem wertvollen Buch stand eine Fluchandrohung für den Fall der Verletzung des geistigen Eigentums.

Die Vorstellung, den Mächtigen auf eine göttliche Vorgabe zu verpflichten, findet sich bereits im Codex Iustinianus (534 n. Chr.). Die Richter mussten dann bei ihrem Urteil die Bibel vor Augen haben. Diese Dinge spielen in Deutschland erstmals im Sachsenspiegel eine Rolle. Das Jüngste Gericht sollte grundsätzlich in jedem Gerichtssaal hängen. Im 13. Jahrhundert wechselte das Jüngste Gericht zum Weltengericht und im 16. Jahrhundert zum Kreuz. Der Richter erscheint stets als Stellvertreter einer anderen Macht. Es geht dabei um allgemeine Grundregeln der Menschen, die noch heute als universale Menschenrechte Geltung besitzen.

In der griechischen Polis wurde der Mensch zu einem sittlich guten Leben erzogen, und das Christentum spricht von einer Ordnung, die nicht von dieser Welt ist. Nach den Religionskriegen sollten alle Menschen in Freiheit und Frieden zusammenleben. Auch heute muss der Staat weltanschaulich neutral sein, er hat keine Religion oder Weltanschauung.

Die Konzeption des heute geltenden Rechts beruht auf der Unterscheidung zwischen der äußeren Ordnung und der Freiheit der Menschen, Religion und Weltanschauung individuell zu leben - unter der Voraussetzung der Friedlichkeit. Die Freiheit kann laut Kirchhof nur bei innerer Bindung gelingen. Das Erwerbsleben etwa funktioniert nicht ohne eignen Antrieb der Menschen. Das gilt auch für Wissenschaft und Kunst, Familie und Demokratie. Letztere wäre ohne aktive Wähler rasch am Ende.

Die Botschaft des Jüngsten Gerichts liefert einen Maßstab, der nicht weiter hinterfragt wird. Sie bezieht sich auf Frieden, Nächstenliebe, Gewissenserforschung oder Vertrautheit mit Recht und Tradition. Und diese Grundwerte sind im Grundgesetz fixiert. Mit eingeschlossen ist die Verantwortlichkeit gegenüber den Menschen, beispielsweise in den Naturwissenschaften: Im Hinblick auf die Atomspaltung und damit die Fähigkeit, die Welt zu zerstören, muss es gegen dieses Können eine Vernunft des nicht Dürfens geben. Grenzen und Regeln sind aber auch bei der Steuerung des ökonomischen Marktes, der sozialen Medien oder der Staatsverschuldung notwendig. Das Jüngste Gericht macht bewusst, dass Freiheit verantwortet werden muss. Und dafür benötigt man Institutionen.

Auch Volksabstimmungen sieht Kirchhof kritisch: "Wir erfinden die Demokratie, den Freiheits- und Gleichheitsgedanken nicht in jeder Wahlperiode neu, sondern wir haben sie bekommen von unseren Vorfahren." Das Grundgesetz hat zwar eine Reihe von Anpassungen erfahren, aber vor allem liefert es feste Regeln, damit Gemeinschaft entstehen kann. Jedoch die großen Grundsatzfragen nach Tod, Glück oder Liebe kommen in der Verfassung nicht vor. Das Leben in seiner Größe, das verfassungsrechtlich geschützt werden soll, setzt einen Menschen voraus, der in Bindung zum Jüngsten Gericht, zu seiner Vernunft und Lebenserfahrung eine elementare Verantwortlichkeit hat.