Von Milan Chlumsky

Heidelberg/Ludwigshafen. Der französische Maler Jean Dubuffet kehrte 1942 nach einem gescheiterten Studium der Malerei an der Pariser Académie Julian und einer erfolgreichen Karriere als Winzer zur Malerei zurück. Diesmal sollten es jedoch keine kulturellen Bilderwelten sein, sondern naive und ursprüngliche, bar jeden gelernten Griffs in die Kiste der Kunstgeschichte. Er wollte die Welt wieder mit kindlichen Augen sehen, unvoreingenommen, als sei es das erste Mal. 1945 riefen Dubuffets Bilder bei einer Ausstellung in der Pariser Galerie von Pierre Drouin einen Skandal hervor. In New York jedoch, wo er drei Jahre später ausstellte, wurde er begeistert aufgenommen, und er wusste sich auf dem richtigen Weg.

Dubuffets Konzept der Art Brut wollte all jene Künstler vereinen, die sich aus einem inneren Impetus heraus künstlerisch betätigen. "Die wahre Kunst ist immer dort, wo man es am wenigsten erwartet. Dort, wo niemand an sie denkt und ihren Namen ausspricht. Die Kunst wehrt sich dagegen, als solche erkannt und begrüßt zu werden. Sie verschwindet dann sofort." 1922 begann er, sich für die Kunst von psychisch Kranken zu interessieren, vor allem für die Blätter, die Hans Prinzhorn sammelte. Manche waren Analphabeten, andere waren nicht über die Grundschule hinausgekommen. Dennoch haben ihre Zeichnungen eine enorme Ausdruckskraft, die meistens eng mit dem eigenen Schicksal verwoben ist - dies war "reine Kunst" (Art Brut) für Dubuffet.

Nicht ohne Grund beziehen sich also René Zechlin vom Hack-Museum in Ludwigshafen und Thomas Röske von der Heidelberger Prinzhorn Sammlung in ihrem aktuellen Ausstellungsprojekt auf Dubuffet, ermöglichen doch die unterschiedlichen Impulse, die von ihm ausgingen, weitere wichtige Aspekte dieser Kunst zu entdecken. So hat der unverfälschte, intime Ausdruck vieler Künstler der Outsider Art, in dem sie ihren psychischen Zustand, ihre Hoffnungen oder auch Schicksalsschläge verarbeiten, oft weniger mit Tier- oder Menschendarstellungen zu tun, sondern vielmehr mit einer Pflanze. Das konnte ein Baum sein, Blumen oder auch pflanzliche Ornamente, in denen sich Blätter verschiedener Bäume oder Blumenformen erkennen lassen - "Gewächse der Seele".

Verschiedene arrivierte Künstler suchten und fanden ebenfalls diesen ungetrübten (selten naiven) Zugang zu einer puren Ausdrucksform. Eine beeindruckende Reihe symbolistischer Maler und Zeichner des 19. und 20. Jahrhunderts gab seelische Empfindungen wieder - von Odilon Redon bis Frantisek Kupka und Toyen. Auch die Künstler des Surrealismus versuchten - infolge der Erkenntnisse der Psychoanalyse - eine möglichst unverfälschte Wiedergabe der seelischen Zustände sowie der sich unbewusst wiederholenden psychischen Vorgänge, wie die aktuelle Ausstellung im Hack-Museum zeigt.

Die Sammlung Prinzhorn zeigt die Vielfalt der Pflanzenmotive in ihrem Bestand. Dies sind Arbeiten aus psychiatrischen Anstalten, die aus den Jahren zwischen 1900 und 1940 stammen. Der tschechischen Künstlerin Anna Zemánková, die aus einem inneren Impetus heraus zu malen begann und ihre Motive dann, nach der ermutigenden Rezeption der Kunstwelt, weiter ausarbeitete, ist eine Einzelpräsentation gewidmet.

Das Museum Haus Cajeth präsentiert ebenfalls Werke aus der eigenen Sammlung. Der naive italienische Maler Pellegrino Vignali kam erst im Rentenalter zur Malerei, als er kleinere Steine sammelte und sie bemalte. Seine Baumgruppe mit den zahlreichen floralen Ornamenten zeugt vom unverfälschten, autodidaktischen Zugang zu Naturphänomenen, die er auszudrücken versuchte.

Die Galerie Alte Turnhalle in Bad Dürkheim zeigt die Bedeutung der pflanzlichen Welt in Arbeiten zeitgenössischer Künstler mit psychischen Beeinträchtigungen, und der Mannheimer Zeitraumexit greift mit Performances das Thema der Pflanzenwelt auf.

Info: Gewächse der Seele. Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art; ein interdisziplinäres Kooperations- und Ausstellungsprojekt, bis 4. August.