Von Nike Luber

Mannheim. Die Götter sehen alt aus, und in der Unterwelt ist erst mal auch nichts los. Eurydike ist frustriert. Erst entpuppt sich der Künstlergatte Orpheus als selbstverliebter Langweiler, dann outet sich der nette Naturbursche Aristeus als Gott Pluto, der sie in die Unterwelt entführt und dort zwischen den aufgetürmten Särgen allein lässt. Kein Wunder, dass Eurydike am Ende von den Männern genug hat. Das Nationaltheater Mannheim hat Jacques Offenbachs Operette "Orpheus in der Unterwelt" auf eine beschwingt unterhaltsame Art sprachlich entstaubt und inhaltlich auf den Stand der Zeit gebracht.

Regisseur Markus Bothe weiß, dass die öffentliche Meinung in Zeiten von Social Media wieder ein enormes Druckpotenzial bekommen hat und dass der Schein deshalb wichtiger sein kann als das Sein. Eurydike ist "Bride of the year 2019", da hilft nur eisern weiter lächeln, wenn man mit Orpheus verheiratet wird, der seinerseits den Chippendale Award gewonnen hat. Ein Traumpaar, das sich von Anfang an nicht ausstehen kann. Aber das Geschwader grauhaariger Damen, ausweislich ihrer Schärpen handelt es sich um verdiente Frauen, die Häkelwettbewerbe gewannen oder "Miss Kehrwoche" waren, kennt kein Erbarmen. Zusammen sind sie die Öffentliche Meinung und treiben Handtaschenschwingend Orpheus zum Olymp, um Eurydike zurückzufordern.

Das ironische Augenzwinkern der Inszenierung spiegelt sich in Robert Schweers Bühnenbild. Dessen Hintergrund ziert zu jedem Akt ein riesiges Bild, im Fall des Olymp handelt es sich um einen prächtigen barocken Götterhimmel, versehen mit der Aufschrift "Wir sorgen für Ihre Sicherheit und Zukunft". Davor allerdings hängt eine ziemlich abgewrackte, müde und gelangweilte Truppe herum, die erst bei der Aussicht auf einen Ausflug in die Unterwelt munter wird.

Auch das Orchester wirft ironische Kommentare ein. Der Anfang von "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss wird mit Absicht so falsch und schräg wie möglich gespielt. Trotz der in diesem Zitat enthaltenen Anspielung auf Stanley Kubricks "Odyssee im Weltraum" landet die Rakete mit Orpheus und den Damen im Olymp. Und die Offenbachschen Can Cans und Couplets? Die werden von den Solisten, dem Chor und dem Orchester des Nationaltheaters unter der Leitung von Benjamin Reiners temporeich und spritzig gesungen und gespielt.

Mitreißende Spielfreude strahlt das Ensemble aus. Amelia Scicolone setzt ihren höhen- und koloraturensicheren Sopran gekonnt ein und bezaubert durch die lebhafte Darstellung der Eurydike als einer zunehmend genervten Frau. Joshua Whitener gibt einen klangvoll singenden, als Charakter herrlich hohlen Orpheus. Zu den zahlreichen Highlights gehört das Balzduell der um Eurydike rivalisierenden Götter Jupiter und Pluto, von Thomas Berau und Joachim Goltz amüsant als selbstverliebte Gockel gezeichnet. Wolfgang Neumann, ehedem ein bekannter Wagner-Interpret, gibt eine zwischen Tragik und Komik schillernde Studie des Hans Styx.

Die gelungenste Pointe kommt am Schluss: Eurydike mag nicht Bacchantin werden. Sie emanzipiert sich und übernimmt dazu die Pose der Liberté auf dem gleichnamigen Gemälde von Delacroix. Nur, dass in Mannheim die Köpfe der Männer auf diesem Bild weiß übertüncht wurden.

