Von Bernd Zegowitz

Frankfurt. Operette ist angesagt! Ein bisschen vielleicht, und eigentlich auch nur an Berlins Komischer Oper, wo Intendant Barrie Kosky seiner Lust an Stücken der 1920er Jahre, also den "Perlen der Cleopatra" und so, freien Lauf lässt. Die anderen Opernhäuser experimentieren mit der "Fledermaus", erleiden Schiffbruch mit dem "Walzertraum" oder spielen Lehárs "Lustige Witwe". Bei der kann nichts schief gehen.

Zumindest nicht, wenn die ehemalige Heidelberger Kapellmeisterin, jetzige Erfurter und zukünftige Nürnberger Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz dirigiert. Sie scheut keine grellen Effekte, verliert sich aber nicht im Gewirr all der unterschiedlichen Modetänze. Sie dirigiert eher preußisch streng, schmiegt sich aber trotzdem, wenn es nötig ist, an die Sänger. Das Frankfurter Orchester folgt ihr biegsam und flexibel.

Mit Marlis Petersen gibt eine Sängerin die Glawari, die an der Moderne geschult ist, sehr diszipliniert singt und doch lässig alle Feinheiten ausspielt, alle Facetten der alten Liebesgeschichte zwischen ihr und Danilo zum Vorschein bringt. Sängerisch ist das vom Allerfeinsten. Und auch Elizabeth Reiter als Valencienne ist umwerfend. Ein wahres Theatertier, das über die Bühne fegt, den Tänzerinnen in nichts nachsteht und stimmlich sowohl Süßholz raspeln als auch klare Kante zeigen kann. Die Männer haben es da schwerer, weil sie eindimensionaler angelegt sind: Martin Mitterrutzner ist ein schmachtender Rosillon, Iurii Samoilov ein trotziger Danilo.

Der Regisseur Claus Guth lässt alles auffahren, was gut und teuer ist. Um die Doppelbödigkeit des Stückes freizulegen, die in Text und Musik angelegt ist, bettet er es in eine Rahmenhandlung ein. Die Zuschauer werden Zeugen einer Verfilmung der "Lustigen Witwe", erleben die Sänger also auch Backstage. Dafür hat ihm Christian Schmidt die große Drehbühne mit verschiedenen Räumen, Ballsaal, Innenhof, Garderoben, ausgestattet.

Und die Oper im Film lässt keine Wünsche offen. Da wird bunt kostümiert wild Can-Can getanzt, da werden alle Klischees bedient und jeden Moment, so glaubt man, könnte Peter Alexander auftreten. Das Filmsetting gibt Guth aber auch die Möglichkeit, alle Verletzungen, Enttäuschungen, Wünsche der Figuren, die das Stück nur verdeckt transportiert, sichtbar zu machen, weil er seinen Hauptdarstellern, also Marlis und Iurii, eine alte Liebesgeschichte mitgibt, die am Set wieder aufgewärmt wird. So bedient er die Erwartungen aller, nämlich die Balkansehnsucht der Operettenfans, die Schaulust der Opernfans und die kritische Sicht der an Adorno geschulten Intellektuellen.

Die Frankfurter "Lustige Witwe" ist klug konzipiert, perfekt einstudiert, fabelhaft umgesetzt - und doch wünscht man sich etwas mehr Paprika, Salami und so und so und so und so.

Info: Kartentelefon: 069/21249494; nächste Vorstellungen am 27. Mai sowie am 3., 13., 16., 22. und 25. Juni.